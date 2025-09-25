Qualcomm Snapdragon X2 Elite και Extreme: Η νέα γενιά επεξεργαστών για ARM-based PCs

Η Qualcomm παρουσίασε στο Snapdragon Summit τη νέα σειρά επεξεργαστών Snapdragon X2, η οποία έρχεται να συνεχίσει την προσπάθεια της εταιρείας να εδραιώσει τα Windows on Arm στην αγορά. Έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία της πρώτης γενιάς Snapdragon X, που αποτέλεσε το πρώτο σοβαρό βήμα μακριά από την αρχιτεκτονική x86, η εταιρεία επανέρχεται με τους X2 Elite και Extreme, υποσχόμενη άλματα σε επιδόσεις και αποδοτικότητα.

Η πρώτη γενιά Snapdragon X θεωρήθηκε καθοριστική, καθώς αποτέλεσε μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στους επεξεργαστές της Intel και της AMD, αλλά κυρίως απέναντι στο Apple Silicon που έχει ήδη κυριαρχήσει στην αγορά φορητών υπολογιστών. Με τους X2, η Qualcomm θέλει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν ήταν τυχαία και ότι μπορεί να υποστηρίξει ακόμα πιο απαιτητικές χρήσεις, χωρίς να θυσιάζει την αυτονομία.

Η μεγαλύτερη αλλαγή της νέας σειράς αφορά τον αριθμό των πυρήνων. Οι X2 φτάνουν πλέον στους 18, αυξημένοι από τους 12 της προηγούμενης γενιάς, προσφέροντας ένα ισχυρό προβάδισμα σε πολυπύρηνα φορτία. Το κορυφαίο μοντέλο, ο X2E-96-100, μπορεί να αγγίξει τα 5.0GHz σε λειτουργία ενός ή δύο πυρήνων, επιδόσεις που θυμίζουν high-end desktop CPUs.

Εκτός από τη συχνότητα, αυξήθηκε και η μνήμη cache, φτάνοντας έως και τα 53MB, ενώ σημαντικές βελτιώσεις έγιναν και στον τομέα της μνήμης, με ταχύτητες που φτάνουν τα 152GB/s και 228GB/s ανάλογα με το μοντέλο. Αυτές οι αναβαθμίσεις υπόσχονται ομαλότερη εμπειρία σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος διαύλου.

Η Qualcomm δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα γενιά Snapdragon X2 διαθέτει NPU με απόδοση 80 TOPS, δηλαδή 35 TOPS περισσότερα από την πρώτη γενιά. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με AI, από real-time μετάφραση μέχρι επεξεργασία εικόνας και video. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα NPU είναι κατά 37% πιο γρήγορη και ταυτόχρονα πιο αποδοτική ενεργειακά.

Η έμφαση στην AI δεν είναι τυχαία, καθώς όλο και περισσότερα λογισμικά αξιοποιούν τέτοιες δυνατότητες, ενώ και η Microsoft έχει ενσωματώσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στα Windows.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής Arm είναι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η Qualcomm υποστηρίζει ότι οι νέοι X2 είναι 75% ταχύτεροι από τους προκατόχους τους, χωρίς να απαιτούν περισσότερη ισχύ. Μάλιστα, η εταιρεία μιλά για «multi-day battery life», δηλαδή αυτονομία που θα ξεπερνά με άνεση τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας και θα πλησιάζει σε επίπεδα χρήσης δύο ημερών.

Αν και αυτά τα νούμερα είναι εντυπωσιακά στη θεωρία, το πραγματικό τους βάρος θα φανεί όταν οι επεξεργαστές φτάσουν στα πρώτα laptops και γίνουν ανεξάρτητες δοκιμές. Ωστόσο, ακόμα και η προηγούμενη γενιά Snapdragon X είχε αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει εξαιρετική αυτονομία, οπότε οι προσδοκίες για το X2 είναι υψηλές.

Η Qualcomm λάνσαρε τρία διαφορετικά μοντέλα στη νέα σειρά, με στόχο να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και κατηγορίες συσκευών:

Ο X2E-96-100 με 18 πυρήνες, συχνότητα έως 5.0GHz, 53MB cache, GPU X2-90 και μνήμη LPDDR5x με ρυθμό 228GB/s.

Ο X2E-88-100 με 18 πυρήνες, έως 4.7GHz, ίδια cache και GPU, αλλά με μνήμη στα 152GB/s.

Ο X2E-80-100 με 12 πυρήνες, έως 4.7GHz, 34MB cache, GPU X2-85 και μνήμη στα 152GB/s.

Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει στους κατασκευαστές να επιλέξουν ανάλογα με το αν δίνουν προτεραιότητα στις επιδόσεις ή στην κατανάλωση, καλύπτοντας τόσο premium laptops όσο και πιο οικονομικά μοντέλα.

Οι πρώτοι υπολογιστές με Snapdragon X2 αναμένονται στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

