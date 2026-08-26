Rainbow Six Tactics: Ανακοινώθηκε επίσημα σε στυλ XCOM

Σύνοψη

Η Ubisoft αποκάλυψε το Rainbow Six Tactics κατά τη διάρκεια της Gamescom, επιστρέφοντας στις single-player εμπειρίες μετά από 17 χρόνια.

Ο νέος τίτλος αποτελεί ένα turn-based tactical παιχνίδι στα πρότυπα του XCOM, αντλώντας έμπνευση από το σύμπαν του δημοφιλούς Rainbow Six Siege.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Six (με τον Paul Bishop να επιστρέφει), διοικώντας ομάδες τεσσάρων ατόμων μέσα από ένα ρόστερ 15 γνωστών Operators.

Ενσωματώνονται βασικοί μηχανισμοί όπως τα καταστρεφόμενα περιβάλλοντα, η χρήση drones για αναγνώριση και ο συγχρονισμένος μηχανισμός εφόδου The Breach.

Η κυκλοφορία του αναμένεται το 2027 για PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, καθώς και μέσω υπηρεσιών cloud gaming όπως το GeForce Now.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του franchise Rainbow Six στις ρίζες των αποκλειστικά single-player εμπειριών αποτελεί πλέον γεγονός, καθώς η Ubisoft εκμεταλλεύτηκε τη σκηνή του Gamescom 2026 Opening Night Live για να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο Rainbow Six Tactics.

Η γαλλική εταιρεία αποφάσισε να εγκαταλείψει προσωρινά τη φόρμουλα του ανταγωνιστικού first-person shooter που καθιέρωσε το εξαιρετικά επιτυχημένο Rainbow Six Siege, επιλέγοντας να μεταφέρει τη στρατηγική ένταση των ειδικών επιχειρήσεων στο απαιτητικό είδος των turn-based tactical παιχνιδιών. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση παραπέμπει άμεσα σε ιστορικά μεγαθήρια του είδους όπως η σειρά XCOM, προσφέροντας ωστόσο μια ξεκάθαρα προσαρμοσμένη εμπειρία που σέβεται την κληρονομιά του Tom Clancy και διατηρεί τους αναγνωρίσιμους μηχανισμούς που αγάπησαν οι παίκτες τα τελευταία χρόνια.

Για τους μακροχρόνιους οπαδούς της σειράς, η ανακοίνωση του Rainbow Six Tactics φέρει μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, δεδομένου ότι η τελευταία φορά που η κοινότητα μπόρεσε να απολαύσει μια αμιγώς single-player campaign ήταν πριν από 17 ολόκληρα χρόνια με το εμβληματικό Rainbow Six Vegas 2. Αν και το Siege κατόρθωσε να δημιουργήσει μια τεράστια και αφοσιωμένη βάση χρηστών μέσω του ασύμμετρου multiplayer σχεδιασμού του, υπήρχε πάντα μια σταθερή απαίτηση από το κοινό για την επιστροφή σε πιο σεναριακές και μεθοδικές αποστολές, όπου ο παίκτης διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο της στρατηγικής χωρίς την πίεση των online αναμετρήσεων. Την ανάπτυξη του νέου τίτλου έχει αναλάβει το έμπειρο στούντιο της Ubisoft Paris, το οποίο έχει αποδείξει την ικανότητα του στη διαχείριση turn-based μηχανισμών μέσα από τη βραβευμένη δουλειά του στα παιχνίδια Mario + Rabbids, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό τεχνικό και σχεδιαστικό υπόβαθρο για αυτό το νέο εγχείρημα.

Η κεντρική δομή του Rainbow Six Tactics περιστρέφεται γύρω από τη συνολική διαχείριση της επίλεκτης ομάδας Rainbow, με τον παίκτη να αναλαμβάνει τον ρόλο του Six, δηλαδή του κεντρικού διοικητή που λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Οι νοσταλγοί των παλαιότερων τίτλων θα χαρούν να μάθουν ότι στη θέση του διοικητή βρίσκεται ο Paul Bishop, ο γνωστός πρωταγωνιστής των παιχνιδιών Vegas, ο οποίος έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο πεδίο των μαχών για να αναλάβει τον συντονισμό των παγκόσμιων επιχειρήσεων από το στρατηγείο. Στη διάθεση του παίκτη τίθεται ένα προσεκτικά επιλεγμένο ρόστερ 15 Operators, οι οποίοι μεταφέρονται απευθείας από το Rainbow Six Siege, φέρνοντας μαζί τους τις μοναδικές τους ικανότητες, τον εξειδικευμένο εξοπλισμό τους και τα ξεχωριστά skill trees που επιτρέπουν εκτενή παραμετροποίηση ανάλογα με το προσωπικό στυλ παιχνιδιού που επιθυμεί να εφαρμόσει ο κάθε χρήστης.

Ο πυρήνας του gameplay χωρίζεται σε δύο διακριτές αλλά απόλυτα αλληλένδετες φάσεις, ξεκινώντας από την προετοιμασία στο κεντρικό στρατηγείο και καταλήγοντας στην τακτική εκτέλεση στο πεδίο της μάχης. Πριν από την έναρξη κάθε αποστολής, οι παίκτες καλούνται να αξιολογήσουν προσεκτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες, να μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος και να συνθέσουν την ιδανική τετραμελή ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, είτε πρόκειται για διάσωση ομήρων και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, είτε για στοχευμένη εξόντωση εχθρικών στόχων υψηλής αξίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο στρατηγείο, παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης του προσωπικού και βελτίωσης των παρεχόμενων εργαλείων, δημιουργώντας έναν εθιστικό βρόχο προόδου που θυμίζει έντονα την κλίμακα διαχείρισης πόρων που συναντάμε στα παιχνίδια της Firaxis.

Μόλις η τετραμελής ομάδα προσγειωθεί στην εκάστοτε τοποθεσία, το παιχνίδι αναδεικνύει την τακτική του βάθος μέσω μιας προσεκτικά σχεδιασμένης φάσης αναγνώρισης, όπου η χρήση των γνωστών drones αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξερεύνηση του χάρτη. Αν και η Ubisoft ξεκαθάρισε ότι τα επίπεδα είναι σχεδιασμένα στο χέρι και όχι παραγόμενα μέσω κάποιου αλγορίθμου, η τοποθεσία εμφάνισης των εχθρών θα αλλάζει δυναμικά σε κάθε playthrough, διασφαλίζοντας έτσι ότι καμία αποστολή δεν θα εκτυλίσσεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και πως η συνεχής συγκέντρωση πληροφοριών παραμένει ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Η αναγνώριση των εχθρικών θέσεων επιτρέπει στον παίκτη να σχεδιάσει τις πρώτες του κινήσεις, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αιφνιδιασμού και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των επιθετικών του πρωτοβουλιών προτού καν ξεκινήσει η κανονική turn-based ροή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που μεταφέρονται αυτούσια από τη φιλοσοφία του Siege είναι ο μηχανισμός καταστροφής του περιβάλλοντος, ο οποίος δεν εξυπηρετεί απλώς εντυπωσιακούς οπτικούς σκοπούς, αλλά αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι Operators μπορούν να γκρεμίσουν τοίχους για να δημιουργήσουν εντελώς νέες γωνίες βολής, να καταστρέψουν οδοφράγματα για να παρακάμψουν καλά φρουρούμενα σημεία ή να εξαλείψουν την κάλυψη των εχθρών αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν σε πιο μειονεκτικές θέσεις. Η κορύφωση αυτής της τακτικής ελευθερίας αποτυπώνεται μέσω του μηχανισμού The Breach, μιας ειδικής λειτουργίας που σπάει προσωρινά τον αυστηρό turn-based ρυθμό για να επιτρέψει τον ταυτόχρονο, συγχρονισμένο βομβαρδισμό και την έφοδο όλων των μελών της ομάδας σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, δημιουργώντας στιγμές απόλυτου κινηματογραφικού χάους που ελέγχονται πλήρως από τη δική σας στρατηγική σκέψη.

Το Rainbow Six Tactics βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης με προγραμματισμένη κυκλοφορία για το 2027, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στην ομάδα της Ubisoft Paris να τελειοποιήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στους διαφορετικούς Operators και να εμπλουτίσει το περιεχόμενο του campaign. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις κονσόλες νέας γενιάς PlayStation 5 και Xbox Series X|S, καθώς και στα PCs μέσω του Ubisoft Connect, του Steam και του Epic Games Store. Παράλληλα, η προσβασιμότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της ένταξής του στη συνδρομητική υπηρεσία Ubisoft+ από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, ενώ όσοι προτιμούν το cloud gaming θα μπορούν να το απολαύσουν μέσα από τις πλατφόρμες του GeForce Now και της Blacknut.