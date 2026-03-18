realme 16 Pro Series: Επίσημη πρεμιέρα με κάμερα 200MP, μπαταρία έως 7000mAh και τιμή από 399€

Σύνοψη

Η realme παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά realme 16 Pro Series, η οποία περιλαμβάνει τα μοντέλα 16 Pro και 16 Pro+.

Αμφότερες οι συσκευές εξοπλίζονται με κύρια κάμερα 200MP LumaColor, με το μοντέλο Pro+ να διαθέτει επιπλέον φακό 3.5× periscope telephoto.

Ο σχεδιασμός Urban Wild φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή Naoto Fukasawa, με το 16 Pro+ να ενσωματώνει στο πίσω μέρος υλικό σιλικόνης βιολογικής προέλευσης.

Τα smartphones προσφέρουν τεράστια αυτονομία χάρη στις μπαταρίες των 6500mAh (16 Pro) και 7000mAh (16 Pro+), ενώ υποστηρίζουν αντοχή στο νερό και τη σκόνη με πιστοποίηση IP69.

Η διάθεσή τους ξεκινά σύντομα με τιμή εκκίνησης τα 399€ για το realme 16 Pro και τα 539€ για το realme 16 Pro+.

Επίσημη ανακοίνωση της σειράς realme 16 Pro Series

Η realme προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς smartphones realme 16 Pro Series, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των προτύπων στην premium mid-range κατηγορία της αγοράς. Η νέα σειρά απαρτίζεται από τα μοντέλα realme 16 Pro+ και realme 16 Pro. Η κατασκευάστρια εταιρεία εστιάζει στον συνδυασμό ισχυρών επιδόσεων, προσεγμένου σχεδιασμού και προηγμένων φωτογραφικών δυνατοτήτων, επιδιώκοντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης στους καταναλωτές.

200MP Portrait Master: Σύστημα καμερών και AI λειτουργίες

Κεντρικό πυλώνα της νέας σειράς αποτελεί το σύστημα κάμερας, με τον αισθητήρα 200MP LumaColor να δεσπόζει και στις δύο συσκευές. Η συγκεκριμένη κάμερα έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αποτύπωση φωτογραφιών πορτρέτου που διακρίνονται για τη μεγάλη λεπτομέρεια και την ακρίβεια των φυσικών χρωμάτων.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, realme 16 Pro+, διαφοροποιείται ενσωματώνοντας έναν φακό 3.5× periscope telephoto. Αυτή η προσθήκη επιτρέπει την πραγματοποίηση καθαρών λήψεων από μεγάλη απόσταση, υποστηρίζοντας πολλαπλά επίπεδα zoom και διαφορετικά εστιακά μήκη. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν πορτρέτα σε ποικίλες αποστάσεις διατηρώντας την ποιότητα της εικόνας. Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας της realme εξασφαλίζουν φυσικό βάθος, ομαλό background blur και υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες του θέματος, όπως τα μαλλιά.

Παράλληλα, οι δυνατότητες καταγραφής βίντεο περιλαμβάνουν τη λειτουργία 4K FullFocal HDR Video. Το σύστημα υποστηρίζεται από τον αλγόριθμο MainTrack, ο οποίος αναλαμβάνει την παρακολούθηση κινούμενων θεμάτων προκειμένου το τελικό βίντεο να παραμένει απολύτως σταθερό και καθαρό. Το σύστημα zoom ανταποκρίνεται εξίσου καλά σε λήψεις close-up, σε φωτογραφίες από σκηνές εκδηλώσεων, καθώς και σε υψηλά επίπεδα μεγέθυνσης για την αποτύπωση μακρινών θεμάτων. Το πιο προσιτό realme 16 Pro προσφέρει αντίστοιχη εμπειρία portrait φωτογραφίας μέσω του δικού του αισθητήρα 200MP, καθιστώντας διαθέσιμες τεχνολογίες ακριβότερων κατηγοριών σε χαμηλότερο εύρος τιμής.

Στον τομέα του λογισμικού, η σειρά 16 Pro ενσωματώνει πληθώρα νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Το Vibe Master Mode παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε διαφορετικά χρωματικά styles (στυλ). Το εργαλείο AI Edit Genie επιτρέπει την άμεση επεξεργασία εικόνων μέσω απλών γραπτών ή φωνητικών εντολών, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής του background (φόντου) ή του φωτογραφικού στυλ. Επιπρόσθετα, λειτουργίες όπως τα AI LightMe και AI StyleMe εισάγουν δημιουργικά εφέ και προσομοιώσεις φωτισμού επαγγελματικού studio.

Urban Wild Design: Η συνεργασία με τον Naoto Fukasawa

Η αισθητική των συσκευών αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον διακεκριμένο Ιάπωνα σχεδιαστή Naoto Fukasawa, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία "Urban Wild Design". Η προσέγγιση αυτή παντρεύει τη μοντέρνα αστική αισθητική με τις φυσικές υφές.

Το realme 16 Pro+ φέρει στο πίσω μέρος του ένα νέο υλικό σιλικόνης βιολογικής προέλευσης, το οποίο εξασφαλίζει απαλή υφή και αυξημένη ανθεκτικότητα. Το ανάγλυφο μοτίβο της επιφάνειας αντλεί την έμπνευσή του από τη δομή του σιταριού. Η συγκεκριμένη έκδοση θα κυκλοφορήσει σε αποχρώσεις Master Gold και Master Grey, με την επιλογή Camellia Pink να προορίζεται για επιλεγμένες αγορές. Από την άλλη πλευρά, το realme 16 Pro υιοθετεί την ίδια premium κατεύθυνση με matte φινίρισμα που αυξάνει την αντοχή στη φθορά, και θα διατεθεί στα χρώματα Master Gold, Pebble Grey και Orchid Purple.

Αναφορικά με την αντοχή, αμφότερα τα smartphones διαθέτουν πιστοποίηση IP69. Αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας διασφαλίζει πως οι συσκευές αντέχουν στη σκόνη, σε έντονους πίδακες νερού, σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ υποστηρίζουν και την υποβρύχια φωτογράφιση. Το μοντέλο 16 Pro+ φέρει επιπλέον θωράκιση μέσω κρυστάλλου Corning Gorilla Glass για προστασία από πτώσεις και γρατσουνιές.

Επιδόσεις, οθόνες και αυτονομία

Το hardware των συσκευών είναι προσαρμοσμένο στις υψηλές απαιτήσεις της κατηγορίας. Το realme 16 Pro+ τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 7 Gen 4, ο οποίος εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές, multitasking και gaming. Η συσκευή συνδυάζεται με ταχύτατη μνήμη LPDDR5X και εξοπλίζεται με οθόνη 6.8 ιντσών ανάλυσης 1.5K, με ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz.

Το realme 16 Pro βασίζεται στον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7300-Max, μια επιλογή που προσφέρει απόλυτα αξιόπιστη απόδοση για καθημερινή χρήση και ψυχαγωγία. Η οθόνη του είναι τεχνολογίας AMOLED στις 6.78 ίντσες, διατηρώντας τον υψηλό ρυθμό ανανέωσης των 144Hz για ομαλή πλοήγηση.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της σειράς είναι η αυτονομία. Το realme 16 Pro+ κρύβει στο εσωτερικό του μια μπαταρία χωρητικότητας 7000mAh, ενώ το realme 16 Pro ακολουθεί με μπαταρία 6500mAh. Για τη διαχείριση της θερμότητας κατά τη διάρκεια έντονης χρήσης, εφαρμόζεται το σύστημα ψύξης AirFlow VC Cooling.

Το λογισμικό που αναλαμβάνει να συντονίσει το hardware είναι το ολοκαίνουργιο realme UI 7.0. Μέσω του οικοσυστήματος NEXT AI, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία όπως τα AI Framing Master, AI Recording, AI Translation, AI Gaming Coach, καθώς και στο περιβάλλον του Google Gemini Live.

Οι συσκευές θα γίνουν σύντομα διαθέσιμες στις επιλεγμένες αγορές, με το realme 16 Pro να ξεκινά από τα 399€ και το realme 16 Pro+ από τα 539€.