Samsung Galaxy A37 5G Review: Η σίγουρη και ασφαλής λύση δεν θα έπρεπε να κοστίζει τόσο

Η στρατηγική της Samsung στη μεσαία κατηγορία έχει αποκτήσει πλέον μια επαναλαμβανόμενη και απόλυτα προβλέψιμη ρουτίνα. Η κορεατική εταιρεία γνωρίζει καλά τη δύναμη του ονόματος της και βασίζεται σε αυτό για να προωθήσει συσκευές που, ενώ αποφεύγουν τα τραγικά λάθη, σπάνια προσφέρουν τον ενθουσιασμό ή την ωμή δύναμη που συναντάμε στον ασιατικό ανταγωνισμό.

Το νέο Samsung Galaxy A37 5G αποτελεί την επιτομή αυτής ακριβώς της φιλοσοφίας, καθώς δεν πρόκειται για μια συσκευή που σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάσει τους λάτρεις της τεχνολογίας με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, αλλά για ένα εργαλείο μαζικής κατανάλωσης που ποντάρει στην αξιοπιστία, το ισχυρό λογισμικό και την αναγνωρισιμότητα του brand.

Εμείς είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε αρκετές ημέρες μαζί με το Galaxy A37 για τις ανάγκες αυτού του review, προκειμένου να καταγράψουμε πώς μεταφράζονται τα χαρακτηριστικά του στην καθημερινή, πραγματική χρήση και, κυρίως, αν δικαιολογεί το διόλου ευκαταφρόνητο αντίτιμο που ζητά στο ταμείο.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη οπτική επαφή με το Samsung Galaxy A37 5G επιχειρεί να ξεγελάσει το μάτι, υιοθετώντας την αυστηρή, μινιμαλιστική γλώσσα της premium σειράς Galaxy S. Οι κάμερες προεξέχουν ανεξάρτητα στην πίσω όψη και η συσκευή εκπέμπει μια αίσθηση σοβαρότητας. Η μεγάλη αναβάθμιση φέτος είναι η χρήση του Corning Gorilla Glass Victus+ τόσο στην οθόνη όσο και στην πλάτη, μια επιλογή που ενισχύει σημαντικά την αντοχή στις γρατσουνιές και τις πτώσεις. Παράλληλα, η πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Samsung στη μεσαία κατηγορία, κάτι που πολλοί ανταγωνιστές εξακολουθούν να αγνοούν.

Ωστόσο, η αίσθηση πολυτέλειας αλλοιώνεται εν μέρει μόλις η συσκευή βρεθεί στο χέρι. Περιμετρικά, το πλαίσιο που συγκρατεί τα δύο κομμάτια γυαλιού είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και παρότι η Samsung έχει προσπαθήσει να του δώσει ένα φινίρισμα που μιμείται το μέταλλο, η αφή προδίδει αμέσως την αλήθεια. Σε μια κατηγορία τιμής όπου αρκετοί κατασκευαστές προσφέρουν πλέον αλουμινένια πλαίσια, η επιμονή στο πλαστικό αποτελεί μια προφανή περικοπή κόστους που δύσκολα χωνεύεται. Κατά τ’ άλλα, το γεγονός ότι η συσκευή είναι αρκετά λεπτή (7.4 χιλιοστά) και ζυγίζει 196 γραμμάρια, την καθιστούν αρκετά εύκολη και άνετη για χρήση με το ένα χέρι.

Οθόνη

Εάν υπάρχει ένας τομέας όπου η Samsung δικαιολογεί τη φήμη της, αυτός είναι αναμφίβολα η οθόνη. Το Galaxy A37 5G ενσωματώνει ένα Super AMOLED πάνελ 6.7 ιντσών, με ανάλυση FHD+ και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια οπτική εμπειρία που δύσκολα βρίσκει ψεγάδι. Τα χρώματα είναι όσο ζωντανά πρέπει χωρίς να κουράζουν, το απόλυτο μαύρο προσφέρει εξαιρετική αντίθεση κατά την παρακολούθηση ταινιών, και η αλληλεπίδραση με το λειτουργικό σύστημα είναι εξαιρετικά ομαλή. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η φωτεινότητα, η οποία σκαρφαλώνει στα 1900 nits, επιτρέποντας την άνετη χρήση του κινητού ακόμα και κάτω από το δυνατό φυσικό φως της ημέρας.

Δυστυχώς, όμως, αυτή η εξαιρετική οθόνη περιβάλλεται από ένα πλαίσιο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από παρωχημένες υλοποιήσεις. Τα bezels γύρω από την οθόνη είναι αισθητά παχιά, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται στο κάτω μέρος, όπου υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ασύμμετρο «πηγούνι» (chin). Εν έτει 2026, και ειδικά σε αυτή την κατηγορία τιμής, οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει σε συμμετρικά, σχεδόν ανύπαρκτα περιθώρια που προσδίδουν έναν φουτουριστικό αέρα. Η επιλογή της Samsung να διατηρήσει αυτά τα παχιά πλαίσια κάνει το μπροστινό μέρος της συσκευής να δείχνει φθηνό και αναχρονιστικό, αδικώντας κατάφωρα την εξαιρετική ποιότητα του ίδιου του πάνελ. Ο ενσωματωμένος κάτω από την οθόνη οπτικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων λειτουργεί αξιόπιστα, αν και η ταχύτητά του παραμένει ένα κλικ πιο αργή από τις κορυφαίες υλοποιήσεις του ανταγωνισμού.

Hardware - Απόδοση

Στο εσωτερικό του Samsung Galaxy A37 5G βρίσκεται ο επεξεργαστής Exynos 1480, μια in-house δημιουργία της εταιρείας στα 4 νανόμετρα. Εδώ εντοπίζεται ίσως η μεγαλύτερη παραχώρηση που καλείται να κάνει ο αγοραστής. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής τα καταφέρνει περίφημα στις βασικές διεργασίες όπως η πλοήγηση στο διαδίκτυο, το scrolling στα κοινωνικά δίκτυα και η αναπαραγωγή πολυμέσων. Σε συνδυασμό με την επαρκή μνήμη RAM, η συσκευή ανταποκρίνεται καλά στην καθημερινή, τυπική χρήση. Η θερμική συμπεριφορά είναι επίσης αρκετά ικανοποιητική, με το smartphone να παραμένει σχετικά δροσερό ακόμα και μετά από ώρα χρήσης των χαρτών ή της κάμερας.

Τα προβλήματα ξεκινούν όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται. Σε σύγκριση με τους αντίστοιχους επεξεργαστές της σειράς Snapdragon που εξοπλίζουν κινητά της ίδιας τιμής, ο Exynos 1480 υστερεί αισθητά σε ωμή δύναμη και απόδοση γραφικών. Σε απαιτητικά παιχνίδια, οι πτώσεις στον ρυθμό ανανέωσης των καρέ κάνουν την εμφάνιση τους, αναγκάζοντας τον χρήστη να ρίξει τις ρυθμίσεις των γραφικών σε μεσαία επίπεδα για να έχει μια ομαλή εμπειρία.

Στον τομέα της αυτονομίας, πάντως, τα νέα είναι εξαιρετικά. Η μπαταρία των 5000 mAh, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αποδοτικότητα του επεξεργαστή, εγγυάται ότι το Galaxy A37 5G δεν θα σας αφήσει ποτέ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμα και με εντατική χρήση – πλοήγηση με GPS, πολύωρο scrolling, λήψη φωτογραφιών – η συσκευή τερματίζει την ημέρα με ένα άνετο 20-30% υπόλοιπο. Για χρήστες με πιο ήπιες απαιτήσεις, το διήμερο χωρίς φόρτιση είναι ένας απολύτως εφικτός και ρεαλιστικός στόχος.

Στα θετικά προσθέστε και την υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης σε ισχύ 45W. Είναι σαφώς μια βελτίωση σε σχέση με τα βασανιστικά 25W του παρελθόντος, ωστόσο, συγκρινόμενο με τις τεχνολογίες των 67W, 90W ή ακόμα και 120W που προσφέρει ο κινεζικός ανταγωνισμός στην ίδια κατηγορία τιμής, τα 45W φαντάζουν πλέον απλώς ως το ελάχιστο αποδεκτό όριο.

Λογισμικό

Το One UI της Samsung προσφέρει μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ώριμες εμπειρίες στον κόσμο του Android, με ατελείωτες επιλογές παραμετροποίησης, άψογη συνεργασία με υπολογιστές Windows και ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας μέσω της πλατφόρμας Knox. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για έξι γενιές αναβαθμίσεων λογισμικού και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Πρόκειται για μια παροχή για τη μεσαία κατηγορία, που θεωρητικά εξασφαλίζει ότι το Galaxy A37 δεν θα καταστεί λειτουργικά απαρχαιωμένο για παραπάνω από μισή δεκαετία.

Η λέξη-κλειδί, όμως, είναι το «θεωρητικά». Το One UI παραμένει σχετικά «βαρύ» και το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ο μέτριος επεξεργαστής Exynos 1480 θα είναι σε θέση να τρέξει ομαλά το Android 19 ή 20 έπειτα από πέντε χρόνια. Η μακροχρόνια υποστήριξη είναι σίγουρα καλοδεχούμενη και αποτελεί τεράστιο συν για την ασφάλεια, όμως οι υποψήφιοι αγοραστές δεν θα πρέπει να παρασύρονται πιστεύοντας ότι το smartphone τους θα είναι το ίδιο ταχύτατο σε έξι χρόνια από σήμερα.

Κάμερες

Το σύστημα καμερών του Galaxy A37 5G αφηγείται μια ιστορία άνισων επιδόσεων. Ο κύριος αισθητήρας των 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) είναι ο ξεκάθαρος πρωταγωνιστής. Σε συνθήκες καλού φωτισμού παράγει φωτογραφίες που ικανοποιούν με υψηλή λεπτομέρεια, ευρύ δυναμικό εύρος και εκείνη την χαρακτηριστική, ελαφρώς υπερβολική απόδοση των χρωμάτων που αρέσει τόσο πολύ στο ευρύ κοινό και είναι έτοιμη για το Instagram.

Τη νύχτα, το λογισμικό επεξεργασίας της Samsung κάνει φιλότιμες προσπάθειες, ωστόσο, οι φωτογραφίες φωτίζονται τεχνητά και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει υπερβολικά επεξεργασμένο χάνοντας τη φυσικότητα του, θυμίζοντας περισσότερο ελαιογραφία παρά φωτογραφία αν κάνεις ζουμ.

Η πραγματική απογοήτευση, όμως, έρχεται από τους δευτερεύοντες φακούς, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν τοποθετηθεί απλώς για λόγους μάρκετινγκ. Ο υπερευρυγώνιος φακός των 8MP παράγει μέτριες εικόνες με αλλοιωμένα χρώματα στα άκρα, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι πρακτικά άχρηστος λόγω της τεράστιας απώλειας λεπτομέρειας.

Ο τρίτος φακός, ένας macro στα 5MP, είναι μια προσθήκη που ελάχιστοι θα χρησιμοποιήσουν πάνω από δύο φορές, καθώς η έλλειψη αυτόματης εστίασης καθιστά τη λήψη καθαρών κοντινών φωτογραφιών πραγματική δοκιμασία. Ευτυχώς, η εμπρόσθια κάμερα των 12MP διασώζει την κατάσταση, προσφέροντας εξαιρετικές selfies και υποστήριξη βίντεο 4K, γεγονός που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις.

Επίλογος

Το Samsung Galaxy A37 5G θα λέγαμε ότι είναι μια συσκευή γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε το Gorilla Glass Victus+, την αδιαβροχοποίηση IP68 και τα έξι χρόνια ενημερώσεων λογισμικού που αποτελούν εχέγγυα ότι το smartphone δεν πρόκειται να παλιώσει εύκολα, ούτε κατασκευαστικά ούτε λογισμικά. Προσθέστε σε αυτά μια εξαιρετική οθόνη, μεγάλη αυτονομία και μια βασική κάμερα που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, και έχετε ένα ιδιαίτερα θελκτικό πακέτο για τον μέσο καταναλωτή που αποζητά την ησυχία του εμπιστευόμενος ένα καθιερωμένο brand.

Από την άλλη πλευρά, το υψηλό κόστος κτήσης καθιστά τα μειονεκτήματα δύσκολα ανεκτά. Η αίσθηση του πλαστικού πλαισίου, τα παχιά, ασύμμετρα περιθώρια γύρω από την οθόνη, ο μέτριος επεξεργαστής και η ύπαρξη δύο εξίσου μέτριων δευτερευόντων φακών στο πίσω μέρος δίνουν την αίσθηση ότι η Samsung θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.

Συνοψίζοντας, το Samsung Galaxy A37 5G δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα κακό τηλέφωνο. Αντιθέτως, είναι ίσως το πιο βαρετά αξιόπιστο smartphone που μπορεί να αγοράσει κάποιος σήμερα. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε εκείνον τον χρήστη που θέλει να μπει σε ένα κατάστημα, να αγοράσει μια επώνυμη συσκευή, να την ρυθμίσει σε πέντε λεπτά και να ξεχάσει την ύπαρξη της τεχνολογίας, γνωρίζοντας ότι θα δουλεύει αξιοπρεπώς για τα επόμενα χρόνια χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.