Lenovo Idea Tab Plus Review: Μια σοβαρή value-for-money πρόταση για tablet

Όταν κάποιος αποφασίζει να επενδύσει σε ένα νέο tablet, η αγορά συχνά τον αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπος με εξαιρετικά δύσκολα διλήμματα. Από τη μία πλευρά, δεσπόζουν οι πανάκριβες ναυαρχίδες που απαιτούν σχεδόν τον προϋπολογισμό ενός laptop για να αποκτηθούν, και από την άλλη, κατακλύζουν τα ράφια πάμφθηνα μοντέλα που μετά βίας καταφέρνουν να ανοίξουν δύο βασικές εφαρμογές ταυτόχρονα χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα καθυστέρησης.

Το Lenovo Idea Tab Plus έρχεται να τοποθετηθεί ακριβώς στη μέση αυτού του χάσματος, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια αρκετά δελεαστική και ισορροπημένη πρόταση. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε εκείνους που αναζητούν μια γενναιόδωρη οθόνη, αξιόπιστη αυτονομία μπαταρίας και ουσιαστικά εργαλεία παραγωγικότητας, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να αδειάσουν το πορτοφόλι τους. Έχοντας περάσει αρκετό χρόνο συμβίωσης μαζί του για τις ανάγκες αυτού του review, χρησιμοποιώντας το ως περιφερειακό εργαλείο δουλειάς, αλλά και ως απόλυτο κέντρο ψηφιακής ψυχαγωγίας το βράδυ στον καναπέ, διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια συσκευή με ξεκάθαρη ταυτότητα και στόχευση. Είναι μια πρόταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του σύγχρονου φοιτητή, του ευέλικτου επαγγελματία που χρειάζεται μια ελαφριά λύση για τα ταξίδια του, αλλά και του κάθε χρήστη που αναζητά μια μεγαλύτερη οθόνη για την παρακολούθηση multimedia.

Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Πιάνοντας το Lenovo Idea Tab Plus στα χέρια σου για πρώτη φορά, η εντύπωση που αποκομίζεις είναι αδιαμφισβήτητα θετική και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τιμή του. Αντί να καταφύγει στις εύκολες και συνηθισμένες πλαστικές λύσεις που κυριαρχούν στη μεσαία κατηγορία, η κατασκευάστρια εταιρεία επέλεξε να ντύσει τη συσκευή με ένα εξ ολοκλήρου αλουμινένιο σώμα. Αυτή η μεταλλική πλάτη, με το εξαιρετικά προσεγμένο ματ φινίρισμα, όχι μόνο αποπνέει μια άμεση αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας, αλλά αποδεικνύεται στην καθημερινότητα και απρόσμενα πρακτική. Σε αντίθεση με τις γυαλιστερές επιφάνειες, η ματ υφή απωθεί αποτελεσματικά τις ενοχλητικές δαχτυλιές και τις μουτζούρες που συχνά καταστρέφουν την αισθητική των φορητών συσκευών.

Παρά τη μεγάλη διαγώνιο της οθόνης, οι σχεδιαστές κατάφεραν να διατηρήσουν το προφίλ της συσκευής εντυπωσιακά λεπτό, με το πάχος του να περιορίζεται γύρω στα 6,3 χιλιοστά. Αυτή η εξαιρετικά λεπτή σιλουέτα, σε άμεση συνάρτηση με το ιδανικά κατανεμημένο βάρος του που κυμαίνεται στα 530 γραμμάρια, το καθιστά απρόσμενα ξεκούραστο στο πολύωρο κράτημα. Μπορείς να διαβάζεις με άνεση ένα ψηφιακό βιβλίο ή να παρακολουθείς ένα εκτενές βίντεο κρατώντας το, αν και οι φυσικές του διαστάσεις προφανώς ευνοούν περισσότερο τη χρήση με τα δύο χέρια ή την τοποθέτησή του σε κάποια ειδική βάση στήριξης. Ένα επιπρόσθετο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, θετικό στοιχείο στην κατασκευή είναι η παρουσία πιστοποίησης IP52. Προφανώς δεν μιλάμε για ένα αδιάβροχο tablet που μπορεί να επιβιώσει κάτω από το νερό, αλλά η βασική αυτή αντοχή σε σταγόνες νερού και σκόνη προσφέρει μια απαραίτητη ψυχική ηρεμία αν συνηθίζεις να το χρησιμοποιείς στον πάγκο της κουζίνας διαβάζοντας συνταγές ή αν βρεθείς εκτεθειμένος σε μια ξαφνική ψιχάλα περιμένοντας το λεωφορείο.

Οθόνη - Εμπειρία θέασης

Η Lenovo έχει εξοπλίσει το Idea Tab Plus με ένα επιβλητικό IPS LCD πάνελ 12,1 ιντσών, το οποίο προσφέρει πλούσια ανάλυση 2.5K. Στην καθημερινή χρήση, αυτή η υψηλή ανάλυση μεταφράζεται σε κρυστάλλινη ευκρίνεια, είτε προσπαθείς να διαβάσεις μικροσκοπικά γράμματα σε πυκνογραμμένα έγγραφα, είτε απολαμβάνεις τα περίπλοκα σχέδια των αγαπημένων σου graphic novels. Τα χρώματα παρουσιάζονται εντυπωσιακά ζωντανά και η αντίθεση είναι τόσο καλοδουλεμένη για την τεχνολογία IPS, που συχνά ξεγελά το μάτι και πλησιάζει σε αίσθηση τις ακριβότερες υλοποιήσεις.

Ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που ανεβάζει κατακόρυφα τη συνολική εμπειρία χρήσης είναι ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης, ο οποίος φτάνει τα 90Hz. Χάρη σε αυτόν, η πλοήγηση στα διάφορα μενού, το ασταμάτητο σκρολάρισμα σε μακροσκελείς ιστοσελίδες ή στα ατελείωτα feeds των κοινωνικών δικτύων πραγματοποιείται με μια απολαυστική και άμεση ομαλότητα, κάνοντας τις παραδοσιακές οθόνες των 60Hz να φαντάζουν πλέον ξεπερασμένες και κουραστικές.

Αναφορικά με τη φωτεινότητα, το πάνελ τα καταφέρνει κάτι παραπάνω από εξαιρετικά σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους και μπορεί να ανταπεξέλθει με αξιοπρέπεια και σε εξωτερικά περιβάλλοντα, αρκεί να βρίσκεστε υπό σκιά. Βέβαια, κάτω από το άμεσο και έντονο ηλιακό φως του μεσημεριού, θα αντιμετωπίσετε κάποιες φυσιολογικές αντανακλάσεις που ίσως δυσκολέψουν λίγο τη θέαση. Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι η απουσία παλμικής λειτουργίας (PWM) για τη ρύθμιση της φωτεινότητας σημαίνει πως η οθόνη δεν τρεμοπαίζει σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή προστατεύει ουσιαστικά τα μάτια από την κόπωση κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης βραδινής χρήσης, κάτι που οι φοιτητές σε περίοδο εξεταστικής και οι μανιώδεις αναγνώστες θα εκτιμήσουν σε υπερθετικό βαθμό.

Για να μπορέσει μια μεγάλη και ποιοτική οθόνη να προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία θέασης, είναι απολύτως απαραίτητο να συνοδεύεται και από τον ανάλογο ήχο, και σε αυτόν τον τομέα το συγκεκριμένο tablet ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας του. Το ενσωματωμένο σύστημα τεσσάρων ηχείων, το οποίο έχει ρυθμιστεί και βελτιστοποιηθεί με την προηγμένη τεχνολογία Dolby Atmos, είναι ικανό να παραγάγει μια ηχητική εμπειρία που κυριολεκτικά γεμίζει τον χώρο γύρω σας. Ο στερεοφωνικός διαχωρισμός των καναλιών γίνεται άμεσα αντιληπτός όταν παρακολουθείτε καταιγιστικές ταινίες δράσης ή όταν ακούτε πολύπλοκα μουσικά κομμάτια, με τις μεσαίες και τις υψηλές συχνότητες να αποδίδονται με μια χαρακτηριστική και εντυπωσιακή καθαρότητα, χωρίς παραμορφώσεις ακόμα και σε υψηλές εντάσεις. Τα μπάσα, μολονότι για προφανείς λόγους φυσικής δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την απόδοση ενός καλού εξωτερικού ηχείου, δηλώνουν αισθητά την παρουσία τους και προσδίδουν το απαραίτητο βάθος στον συνολικό ήχο.

Στην πράξη, πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα tablet αυτής της κλίμακας τιμής που μπορείς κάλλιστα να τοποθετήσεις στο τραπέζι για να ακούσεις το αγαπημένο σου podcast ή τη μουσική σου λίστα καθώς κάνεις δουλειές στο σπίτι, χωρίς να νιώσεις την παραμικρή ανάγκη να καταφύγεις στη χρήση ακουστικών. Είναι ένα αυτοτελές και ισχυρό κέντρο ψυχαγωγίας που δεν απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό για να λάμψει.

Hardware - Απόδοση

Προχωρώντας στα ενδότερα της συσκευής, η καρδιά του συστήματος είναι αναπόφευκτα αυτή που θέτει τα τελικά όρια στις δυνατότητές του. Εξοπλισμένο με έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή της MediaTek, τον Dimensity 6400 (ο οποίος συναντάται και με παρόμοια chips της σειράς Helio σε ορισμένες παραλλαγές), και συνοδευόμενο από 8GB μνήμης RAM, το tablet διασφαλίζει μια ομαλή και ικανοποιητική εμπειρία για τη συντριπτική πλειοψηφία των καθημερινών ψηφιακών αναγκών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η συνεχής εναλλαγή μεταξύ πολλών ανοιχτών καρτελών στον browser, η διαχείριση email και η ταυτόχρονη παρακολούθηση περιεχομένου υψηλής ανάλυσης πραγματοποιήθηκαν εντελώς αβίαστα και χωρίς κολλήματα. Το άνοιγμα των εφαρμογών γίνεται άμεσα και η συσκευή δεν δείχνει κανένα σημάδι ασθμαίνουσας λειτουργίας όταν της ζητηθεί να τρέξει δύο βαριές εφαρμογές δίπλα-δίπλα σε λειτουργία split screen.

Παρόλα αυτά, οφείλουμε να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και ρεαλιστές όσον αφορά τις πραγματικές δυνατότητές του στον απαιτητικό τομέα του gaming. Για να αποκτήσω την πιο αυθεντική εικόνα, ανέθεσα το απόλυτο «crash test» στον αυστηρότερο κριτή του σπιτιού: τον 9χρονο γιο μου. Εκείνος ανέλαβε να το περάσει από τις δικές του δοκιμασίες σε δημοφιλείς και εξαιρετικά γρήγορους τίτλους, όπως το Brawl Stars και το Stumble Guys. Η ετυμηγορία του ήταν άμεση και αφοπλιστική: το tablet είναι μάλλον αργό για τέτοιου είδους χρήση. Σε αυτά τα ανταγωνιστικά παιχνίδια, όπου τα κλάσματα του δευτερολέπτου κάνουν πραγματικά τη διαφορά, παρατήρησε μια γενικότερη υστέρηση στα αντανακλαστικά της συσκευής που του στοίχισε πολύτιμους πόντους.

Επομένως, η συγκεκριμένη πρόταση δεν προορίζεται για power users ή για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις στο gaming. Το Idea Tab Plus είναι ξεκάθαρα ένα πολυεργαλείο σχεδιασμένο και βελτιστοποιημένο πρωτίστως για multimedia χρήση, παραγωγικότητα, άνετο διάβασμα και κατανάλωση περιεχομένου.

Λογισμικό

Στον κρίσιμο τομέα του λογισμικού, η σχεδιαστική φιλοσοφία και προσέγγιση της Lenovo αποδεικνύεται ιδιαίτερα σοφή και φιλική προς τον τελικό χρήστη. Βασισμένο στο σύγχρονο οικοσύστημα του Android (με ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για αναβαθμίσεις λειτουργικού μέχρι και την έκδοση Android 17, καθώς και εκτεταμένη υποστήριξη με ενημερώσεις ασφαλείας), η εμπειρία πλοήγησης διατηρείται εντυπωσιακά καθαρή, γρήγορη και, το σημαντικότερο όλων, απαλλαγμένη από αχρείαστες προεγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων που συνήθως βαραίνουν το σύστημα και καταναλώνουν πολύτιμους πόρους.

Το περιβάλλον χρήσης είναι σχολαστικά προσεγμένο και επικεντρώνεται στο πώς να αξιοποιήσει στο έπακρο τον τεράστιο καμβά της μεγάλης οθόνης. Η λειτουργία split-screen ενεργοποιείται με χαρακτηριστική ευκολία και διαισθητικότητα, επιτρέποντας σας να δουλεύετε με προσήλωση πάνω σε ένα έγγραφο κειμένου από τη μία πλευρά, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτή μια ιστοσελίδα για έρευνα ή ένα εκπαιδευτικό βίντεο από την άλλη. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί διάφορες πρακτικές λειτουργίες αιωρούμενων παραθύρων που απογειώνουν τις δυνατότητες του multitasking, προσφέροντας μια αίσθηση που θυμίζει έντονα την ελευθερία κινήσεων σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον λειτουργικού συστήματος υπολογιστή. Όταν μάλιστα συνδυάσετε αυτές τις δυνατότητες λογισμικού με ένα ασύρματο ποντίκι μέσω Bluetooth, η συσκευή μεταμορφώνεται σε έναν φορητό σταθμό εργασίας, ιδανικό για κειμενογράφους ή επαγγελματίες που ασχολούνται εντατικά με τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης εν κινήσει.

Περιφερειακά

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου πακέτου, το οποίο καταφέρνει να επισκιάσει μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού, είναι η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να συμπεριλάβει την ψηφιακή γραφίδα στην αρχική εργοστασιακή συσκευασία. Σε μια απαιτητική αγορά όπου σχεδόν όλοι οι ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων ονομάτων του χώρου, σε αναγκάζουν να εκταμιεύσεις ένα σημαντικό επιπλέον ποσό για να αποκτήσεις το απαραίτητο πενάκι, η Lenovo κάνει τη διαφορά προστατεύοντας τον προϋπολογισμό του αγοραστή.

Η παρεχόμενη γραφίδα αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο για τους φοιτητές που επιθυμούν να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις απευθείας πάνω σε ψηφιακά αρχεία PDF, να δημιουργούν γρήγορα σχεδιαγράμματα κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, ή για τους επαγγελματίες που χρειάζονται έναν γρήγορο τρόπο να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα. Η απόκριση της πάνω στη γυάλινη επιφάνεια είναι πολύ καλή και γραμμική, προσφέροντας μια αρκετά φυσική αίσθηση γραφής που θυμίζει το παραδοσιακό χαρτί και μολύβι. Ωστόσο, για να διατηρήσουμε τις προσδοκίες σε ρεαλιστικά επίπεδα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες εικονογράφους ή γραφίστες. Για απλά καθημερινά σκίτσα και σημειώσεις είναι απολύτως τέλεια, αλλά αν η εργασία σας απαιτεί μικροσκοπική ακρίβεια σε επίπεδο pixel και αναγνώριση εκατοντάδων επιπέδων πίεσης και κλίσης, θα χρειαστεί να αναζητήσετε σαφώς πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές λύσεις.

Ένα μικρό παράπονο εντοπίζεται στο μαγνητικό σύστημα προσκόλλησης της γραφίδας στο πλάι του tablet, το οποίο αποδεικνύεται ελαφρώς πιο αδύναμο από το επιθυμητό, γεγονός που σημαίνει ότι η γραφίδα μπορεί εύκολα να αποκολληθεί και να χαθεί προσωρινά μέσα σε ένα σακίδιο.

Αυτονομία - Ταχύτητα φόρτισης

Η αυτονομία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιλογής για οποιαδήποτε φορητή συσκευή, και στο συγκεκριμένο πεδίο το Idea Tab Plus διαπρέπει με χαρακτηριστική άνεση. Κατά τη διάρκεια απαιτητικών δοκιμών που περιελάμβαναν συνεχή αναπαραγωγή βίντεο, περιήγηση στο διαδίκτυο και συγγραφή κειμένων, το tablet απέδειξε ότι μπορεί να αντέξει άνετα πάνω από 12 ώρες αδιάκοπης λειτουργίας πριν αναζητήσεις τον φορτιστή πρίζα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το φορτίσετε πλήρως το πρωί, να το πάρετε μαζί σας στο πανεπιστήμιο ή στο γραφείο και επιστρέφοντας στο σπίτι το απόγευμα να διαπιστώσετε ότι διαθέτει ακόμα άφθονο ποσοστό μπαταρίας. Μπορείτε δηλαδή να κλείσετε τη μέρα σας παρακολουθώντας μερικά επεισόδια της αγαπημένης σας τηλεοπτικής σειράς χωρίς κανένα άγχος.

Και όταν τελικά έρθει η αναπόφευκτη ώρα της φόρτισης, η συσκευή προσφέρει ακόμα έναν άσο στο μανίκι της: την υποστήριξη τεχνολογίας ταχείας φόρτισης στα 45W. Σε πλήρη αντίθεση με παλαιότερα ή φθηνότερα μοντέλα tablet που απαιτούσαν να παραμείνουν συνδεδεμένα στην πρίζα για μια ολόκληρη νύχτα προκειμένου να γεμίσουν την μπαταρία τους, το μοντέλο της Lenovo αναπληρώνει τη χαμένη του ενέργεια εντυπωσιακά γρήγορα, εξασφαλίζοντας ότι θα είστε και πάλι ετοιμοπόλεμοι και εν κινήσει σε χρόνο μηδέν.

Κάμερες

Όπως συμβαίνει σχεδόν καθολικά με τις συσκευές αυτής της μορφής, ο τομέας της κάμερας δεν αποτελεί το κύριο μέλημα του κατασκευαστή, και το Idea Tab Plus ακολουθεί αυτή την πεπατημένη χωρίς να εντυπωσιάζει, αλλά και χωρίς να απογοητεύει στα βασικά. Στο πίσω μέρος της συσκευής συναντάμε έναν τυπικό αισθητήρα που επαρκεί απολύτως για τις βασικές ανάγκες, όπως το να σκανάρετε γρήγορα έντυπες σημειώσεις, αποδείξεις ή κάποιο σημαντικό έγγραφο με ικανοποιητική καθαρότητα. Φυσικά, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το σύγχρονο smartphone σας για τη λήψη καλλιτεχνικών φωτογραφιών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών σας διακοπών.

Εκεί όμως που το tablet κερδίζει πόντους είναι στην υλοποίηση της μπροστινής κάμερας. Έξυπνα τοποθετημένη στο κέντρο της μεγάλης πλευράς του πλαισίου (landscape mode), αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά πολύτιμο και σωστά προσανατολισμένο εργαλείο. Η γωνία λήψης είναι ιδανική για βιντεοκλήσεις και επαγγελματικά meetings μέσω εφαρμογών όπως το Zoom ή το Microsoft Teams. Όταν αυτή η κάμερα συνδυαστεί με τα πολύ καλής ποιότητας μικρόφωνα της συσκευής, τα οποία καταφέρνουν να απομονώνουν ικανοποιητικά την ανθρώπινη φωνή από τους ενοχλητικούς θορύβους του περιβάλλοντος, δημιουργείται ένα σύνολο που καλύπτει απόλυτα και με επαγγελματισμό τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης τηλεργασίας.

Επίλογος

Με το Idea Tab Plus, η Lenovo πέτυχε διάνα στον αρχικό της στόχο, καθώς δεν προσπάθησε μάταια να κατασκευάσει μια ουτοπική συσκευή που κάνει τα πάντα τέλεια με ελάχιστο κόστος, αλλά αντίθετα, εστίασε όλη της την προσοχή στα χαρακτηριστικά που έχουν πραγματική και καθημερινή σημασία για τον μέσο χρήστη. Το πανέμορφο και στιβαρό αλουμινένιο σώμα, η απολαυστική σε ευκρίνεια και χρώματα οθόνη των 12,1 ιντσών, η εντυπωσιακή και αξιόπιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σε συνδυασμό με το τεράστιο οικονομικό και πρακτικό πλεονέκτημα της συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας, δημιουργούν ένα τελικό πακέτο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αγνοήσει κανείς.

Φυσικά, τα αδύναμα σημεία υφίστανται και δεν κρύβονται. Οι περιορισμένες επιδόσεις στον τομέα του απαιτητικού gaming, η απουσία δυνατότητας εξόδου βίντεο σε εξωτερικές οθόνες και η μάλλον μέτρια δύναμη του μαγνήτη της γραφίδας, λειτουργούν ως υπενθυμίσεις ότι κινούμαστε στα όρια της μεσαίας κατηγορίας τιμής. Παρόλα αυτά, όταν βάλεις τα δεδομένα στη ζυγαριά, τα επιχειρήματα υπέρ της αγοράς του είναι συντριπτικά πιο ισχυρά.

Εάν τυγχάνει να είστε ένας φοιτητής που αναζητά ένα αξιόπιστο ψηφιακό σημειωματάριο για τα έδρανα, ένας ευέλικτος επαγγελματίας που χρειάζεται μια δευτερεύουσα, εξαιρετικά φορητή οθόνη για έλεγχο εγγράφων και emails στα ταξίδια του, ή απλά ένας καθημερινός χρήστης που επιθυμεί μια συσκευή για να απολαμβάνει ταινίες, σειρές και γρήγορη πλοήγηση στο ίντερνετ, το Lenovo Idea Tab Plus προσφέρει αναμφίβολα μια από τις κορυφαίες σχέσεις ποιότητας και τιμής στην αγορά.