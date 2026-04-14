Επίσημη επιστροφή των Lenovo Legion: Νέο gaming smartphone τον Μάιο με σχεδιασμό Motorola

Σύνοψη

Η Lenovo επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στη βιομηχανία των gaming smartphones, με ένα νέο μοντέλο Legion να παρουσιάζεται τον Μάιο του 2026.

Διαρροές και ζωντανές φωτογραφίες από την Κίνα αποκαλύπτουν μια συσκευή με τριπλή κάμερα και σχεδιαστική γραμμή που προέρχεται ξεκάθαρα από τη σειρά Motorola Edge 70.

Καρδιά του νέου συστήματος αναμένεται να είναι το κορυφαίο chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ανταγωνιστεί ευθέως την κυριαρχία της σειράς RedMagic 11 Pro στην απαιτητική κατηγορία του mobile gaming.

Η τελευταία συσκευή της σειράς ήταν το Legion Y70 το 2022, σηματοδοτώντας ένα κενό τεσσάρων ετών.

Αναμένουμε πληροφορίες για την τιμολόγηση σε ευρώ και την πιθανή διάθεσή του στα ελληνικά καταστήματα, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της θυγατρικής Motorola στη χώρα μας.

Η αγορά των gaming smartphones ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά έναν από τους παίκτες που καθόρισαν την κατηγορία στο παρελθόν. Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, η Lenovo ανακοίνωσε την επιστροφή της σειράς Legion στα smartphones, με τη νέα συσκευή να κάνει την εμφάνισή της μέσα στον επόμενο μήνα. Η είδηση επιβεβαιώνει τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων, καθώς το μοντέλο είχε ήδη εντοπιστεί στα χέρια στελεχών της εταιρείας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στην Κίνα, αλλά και σε ειδικά fanzones της Formula 1.

Η αποχή της Lenovo από τα gaming smartphones ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία του Legion Y70 το 2022. Εκείνη η συσκευή ενσωμάτωνε τον επεξεργαστή Snapdragon 8+ Gen 1 και ξεχώριζε για το εξελιγμένο σύστημα ψύξης της, αποτελώντας μια σταθερή επιλογή για τους mobile gamers. Ωστόσο, οι ανακατατάξεις στην αγορά, η υποχώρηση εταιρειών όπως η Black Shark και οι στρατηγικές αλλαγές άλλων κατασκευαστών, οδήγησαν τη Lenovo σε μια παύση, στρέφοντας το ενδιαφέρον της κυρίως στα gaming tablets. Τώρα, το τοπίο φαίνεται να έχει ωριμάσει αρκετά για την ολική επαναφορά.

Το νέο gaming smartphone Lenovo Legion θα ανακοινωθεί επίσημα τον Μάιο του 2026. Η συσκευή αναμένεται να ενσωματώνει τον κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, τριπλή διάταξη κάμερας στο πίσω μέρος και σχεδιασμό που δανείζεται έντονα στοιχεία από το Motorola Edge 70. Θα τοποθετηθεί στην αγορά απευθείας απέναντι στο RedMagic 11 Pro.

Αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο επερχόμενο Lenovo Legion είναι η αισθητική του προσέγγιση. Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν στο Weibo αποκαλύπτουν ένα πίσω πάνελ που εγκαταλείπει τις «διαστημικές» γραμμές και τα υπερβολικά RGB φωτάκια που χαρακτήριζαν τις πρώτες γενιές της σειράς (όπως το Legion Phone Duel με την pop-up πλαϊνή κάμερα). Αντιθέτως, ο σχεδιασμός είναι αισθητά πιο ώριμος και συμβατικός.

Η τετράγωνη νησίδα στο επάνω αριστερό μέρος, η οποία στεγάζει τους τρεις αισθητήρες κάμερας και το LED flash, μοιάζει εντυπωσιακά με τη διάταξη που συναντάμε στο Motorola Edge 70, μια mid-range συσκευή που έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη του 2025. Εξάλλου, η Lenovo είναι η μητρική εταιρεία της Motorola και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σχεδιαστικών γραμμών είναι μια λογική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους παραγωγής (R&D) και τη διατήρηση μιας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας.

Η μεταστροφή αυτή ίσως κρύβει και μια αλλαγή στη φιλοσοφία: η Lenovo θέλει να δημιουργήσει ένα κορυφαίο gaming smartphone το οποίο δεν θα "φωνάζει" την ιδιότητά του όταν ο χρήστης το κρατά σε επαγγελματικό περιβάλλον ή σε καθημερινές, κοινωνικές συνθήκες. Το ζητούμενο είναι η απόδοση να κρύβεται κάτω από ένα κομψό πλαίσιο.

Για να σταθεί με αξιώσεις στην κορυφή το 2026, η συσκευή οφείλει να ενσωματώνει κορυφαίο hardware. Ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 αποτελεί μονόδρομο για τις ναυαρχίδες που επικεντρώνονται στο gaming. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι το SoC καθαυτό, αλλά η διαχείριση της θερμότητας.

Τα gaming τηλέφωνα κρίνονται από την ικανότητά τους να διατηρούν τα καρέ (fps) σταθερά έπειτα από μία ή δύο ώρες συνεχούς παιχνιδιού, καθώς εκεί το thermal throttling κάνει την εμφάνιση του στα απλά smartphones. Αναμένουμε από τη Lenovo να χρησιμοποιήσει προηγμένους θαλάμους ατμού (vapor chambers) πολλαπλών στρώσεων, ενδεχομένως ξεπερνώντας τα δέκα επίπεδα ψύξης που είχε το Y70. Η προσθήκη bypass charging, που επιτρέπει στη συσκευή να αντλεί ρεύμα απευθείας από τον φορτιστή παρακάμπτοντας την μπαταρία, θεωρείται επιβεβλημένη για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η καταπόνηση των κυψελών.

Στον τομέα της οθόνης, η βιομηχανία έχει πλέον τυποποιήσει τα 144Hz στα AMOLED panels, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε ρυθμούς ανανέωσης έως και 165Hz, με ρυθμό δειγματοληψίας αφής (touch sampling rate) άνω των 960Hz για ακαριαία απόκριση. Η μπαταρία λογικά θα κυμαίνεται μεταξύ 5000mAh και 6000mAh, υποστηρίζοντας υπερταχεία φόρτιση που ίσως αγγίζει ή ξεπερνά τα 100W.

Ο κύριος αντίπαλος της Lenovo σε αυτήν την αναβίωση είναι ξεκάθαρος: το RedMagic 11 Pro της Nubia. Η RedMagic κατέχει αυτή τη στιγμή τη μερίδα του λέοντος στην αμιγώς gaming κατηγορία, προσφέροντας ενσωματωμένους ανεμιστήρες ψύξης και οθόνες χωρίς οπές με under-display κάμερες. Το νέο Legion πρέπει να αντιτάξει είτε μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή, είτε μια σαφώς ανώτερη εμπειρία λογισμικού και καμερών.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, τα αμιγώς gaming smartphones έχουν ένα μικρό, αλλά εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό. Τα προηγούμενα μοντέλα Legion αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ευρεία διαθεσιμότητα μέσω των επίσημων καναλιών στη χώρα μας.

Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται ο παράγοντας Motorola. Η τελευταία έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια ένα ισχυρότατο δίκτυο διανομής και εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Αν η Lenovo αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο logistics, το νέο Legion θα μπορούσε να φτάσει στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων πολύ πιο γρήγορα και με ισχυρή υποστήριξη after-sales.

Όσον αφορά την τιμή, η κατηγορία παραδοσιακά κινείται λίγο κάτω από τις απόλυτες Ultra ναυαρχίδες, επομένως, το περιμένουμε με μια τιμή εκκίνησης μεταξύ €900-1100.