Xiaomi 17 Review: Απόλυτη δύναμη και αυτονομία σε compact μέγεθος

Το να βρεις σήμερα ένα πραγματικά ικανό compact smartphone είναι πλέον σπάνιο και ενδεχομένως να απαιτεί σημαντικές υποχωρήσεις. Η επιλογή μιας συσκευής που μπορεί να χειριστεί κανείς άνετα με το ένα χέρι σήμαινε σχεδόν νομοτελειακά την αποδοχή μιας μικρότερης μπαταρίας, ενός υποδεέστερου συστήματος ψύξης ή ενός συμβιβασμού στις φωτογραφικές δυνατότητες. Το Xiaomi 17 καταφθάνει ακριβώς για να ανατρέψει αυτή τη λογική, αποδεικνύοντας ότι το μικρό μέγεθος δεν προϋποθέτει πλέον εκπτώσεις στην εμπειρία χρήσης.

Περνώντας αρκετό καιρό με την compact ναυαρχίδα της εταιρείας για τις ανάγκες αυτού του review, διαπίστωσα πως έχουμε να κάνουμε με ένα smartphone που επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες μας από την κατηγορία. Με αιχμή του δόρατος τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5, ένα εντυπωσιακό σύστημα καμερών με την υπογραφή της Leica και μια μπαταρία που αψηφά τους νόμους της φυσικής για το μέγεθος της, το Xiaomi 17 θέτει ξεκάθαρα υποψηφιότητα για την πιο ολοκληρωμένη compact επιλογή της χρονιάς. Πέρα όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς στα χαρτιά, το στοίχημα παίζεται στην καθημερινή χρήση, εκεί όπου κάθε πλεονέκτημα και κάθε σχεδιαστική αδυναμία αναδεικνύεται στο έπακρο.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το Xiaomi 17 δημιουργεί μια άμεση αίσθηση ανακούφισης. Με διαστάσεις που περιορίζονται στα 151,1 x 71,8 x 8,1 χιλιοστά, η συσκευή φωλιάζει τέλεια στην παλάμη, επιτρέποντας τον χειρισμό σχεδόν ολόκληρης της οθόνης με τον αντίχειρα. Το βάρος των 191 γραμμαρίων μπορεί να ακούγεται ελαφρώς αυξημένο για ένα τηλέφωνο 6,3 ιντσών, ωστόσο στην πράξη μεταφράζεται σε μια εξαιρετικά στιβαρή και premium αίσθηση. Η κατανομή του βάρους είναι άριστα μελετημένη, με αποτέλεσμα να μην γέρνει άβολα προς το πάνω μέρος, παρά το αναλογικά μεγάλο module των καμερών που δεσπόζει στην πλάτη. Τα υλικά κατασκευής βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο, με το αλουμινένιο πλαίσιο να δένει αρμονικά με το γυαλί, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη.

Η σχεδιαστική γλώσσα ακολουθεί μια πιο επίπεδη προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν, με αυστηρές γραμμές που εξασφαλίζουν καλύτερο κράτημα. Η πλάτη διαθέτει ένα ματ φινίρισμα που όχι μόνο απομακρύνει τον κίνδυνο των αντιαισθητικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά προσδίδει και μια διακριτική πολυτέλεια που ταιριάζει στον χαρακτήρα ενός flagship smartphone. Είναι σαφές ότι η εταιρεία επέλεξε τον δρόμο της ωριμότητας, αφήνοντας πίσω τους σχεδιαστικούς πειραματισμούς, για να προσφέρει ένα εργαλείο που είναι εξίσου όμορφο πάνω σε ένα τραπέζι συσκέψεων όσο και πρακτικό στην καθημερινή μετακίνηση.

Οθόνη

Η πρόσοψη του Xiaomi 17 κυριαρχείται από μια οθόνη LTPO AMOLED 6,3 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από εξαιρετικά λεπτά και απόλυτα συμμετρικά περιθώρια. Η ανάλυση της οθόνης παραμένει κορυφαία, προσφέροντας ασύλληπτη ευκρίνεια στα κείμενα και τα πολυμέσα, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης προσαρμόζεται δυναμικά από 1 έως 120 Hz. Αυτή η δυναμική προσαρμογή παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς το smartphone αντιλαμβάνεται πότε διαβάζετε ένα στατικό κείμενο και πότε πλοηγείστε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προσαρμόζοντας την απόκριση αντίστοιχα. Η ομαλότητα στο σκρολάρισμα είναι άψογη, αφήνοντας την αίσθηση ότι το γραφικό περιβάλλον ρέει κάτω από τα δάχτυλα.

Εκεί που η οθόνη πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ο τομέας της φωτεινότητας. Με μέγιστη τοπική φωτεινότητα που αγγίζει τα 3500 nits, η ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους κάτω από το έντονο ηλιακό φως είναι απλά αψεγάδιαστη. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου, δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που χρειάστηκε να καλύψω την οθόνη με το χέρι μου για να διαβάσω ένα μήνυμα ή να καδράρω σωστά μια φωτογραφία. Παράλληλα, η υποστήριξη κορυφαίων προτύπων αναπαραγωγής βίντεο εξασφαλίζει βαθιά μαύρα, εκρηκτικά χρώματα και μια κινηματογραφική εμπειρία θέασης, μετατρέποντας αυτή τη μικρή οθόνη σε ένα πανίσχυρο κέντρο ψυχαγωγίας.

Hardware - Απόδοση

Κάτω από το κομψό περίβλημα του Xiaomi 17 χτυπά η καρδιά του Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, κατασκευασμένου στα 3 νανόμετρα, δηλαδή του ισχυρότερου επεξεργαστή της αγοράς για συσκευές Android. Συνδυαζόμενος με μνήμη RAM που ξεκινά από τα 12 GB και φτάνει τα 16 GB, καθώς και με ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο τεχνολογίας UFS 4.1, το smartphone συμπεριφέρεται με χειρουργική ακρίβεια και ταχύτητα. Η εναλλαγή μεταξύ δεκάδων ανοιχτών εφαρμογών, η άμεση φόρτωση βαριών παιχνιδιών και η επεξεργασία βίντεο υψηλής ανάλυσης εκτελούνται χωρίς το παραμικρό ίχνος καθυστέρησης.

Το μεγάλο ερώτημα σε μια τόσο compact συσκευή είναι φυσικά η διαχείριση της θερμοκρασίας. Όταν εγκλωβίζεις τόση επεξεργαστική ισχύ σε ένα μικρό σασί, η υπερθέρμανση είναι ο προφανής κίνδυνος. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει ένα προηγμένο σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμού, το οποίο αποδίδει εξαιρετικά στην πλειοψηφία των σεναρίων και σε καθημερινή χρήση, το Xiaomi 17 παραμένει δροσερό. Ωστόσο, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι στην αξιολόγησh μας, κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων απαιτητικού gaming ή κατά την εγγραφή βίντεο 8K για αρκετά λεπτά, παρατηρήσαμε μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας στο πίσω μέρος. Παρόλο που το λογισμικό δεν προχώρησε σε επιθετικό περιορισμό της απόδοσης, είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια φυσιολογικά όρια, αν και η συνολική εμπειρία παραμένει εντυπωσιακά σταθερή.

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το Xiaomi 17 μοναδικό στην αγορά, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία η αυτονομία του. Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6330 mAh στο global μοντέλο, μέσα σε ένα σώμα αυτού του μεγέθους, αποτελεί επίτευγμα μηχανικής. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, αλλά η καθημερινή χρήση είναι αυτή που πραγματικά σοκάρει. Ακόμα και με απαιτητική χρήση που περιελάμβανε συνεχόμενη πλοήγηση μέσω 5G, πολύωρη λήψη φωτογραφιών, αναπαραγωγή βίντεο και gaming, η μπαταρία αρνούνταν πεισματικά να αδειάσει πριν το τέλος της ημέρας. Για έναν μέσο χρήστη, μπορεί να βγάλει με χαρακτηριστική άνεση δύο ολόκληρες ημέρες μακριά από τον φορτιστή.

Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, οι ταχύτητες είναι εξίσου εντυπωσιακές. Η υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης στα 100W σημαίνει ότι αρκούν λίγα λεπτά στην πρίζα για να εξασφαλίσετε ενέργεια για ολόκληρη την ημέρα, με μια πλήρη φόρτιση να ολοκληρώνεται σε περίπου μισή ώρα. Αν προτιμάτε την ασύρματη οδό, η ταχύτητα των 50W δεν σας αφήνει παραπονεμένους, ενώ υποστηρίζεται και η αντίστροφη ασύρματη φόρτιση για να δώσετε ζωή στα ακουστικά ή το smartwatch σας.

Λογισμικό

Το Xiaomi 17 τρέχει το HyperOS 3, το οποίο βασίζεται στο Android 16. Σε επίπεδο αισθητικής και ρευστότητας, το περιβάλλον είναι όμορφο, με κομψά animations, δυναμικά widgets και βαθιές επιλογές παραμετροποίησης. Μπορείς να προσαρμόσεις την οθόνη κλειδώματος με δεκάδες γραμματοσειρές και εφέ, να οργανώσεις τους φακέλους σου με έξυπνους τρόπους και να απολαύσεις μια γενικότερη ταχύτητα που δεν κομπιάζει ποτέ.

Ωστόσο, το οικοσύστημα εξακολουθεί να φέρει παθογένειες που απογοητεύουν σε μια premium συσκευή. Το πρώτο αρνητικό στοιχείο είναι η παρουσία αρκετών προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών (bloatware). Αν και οι περισσότερες μπορούν να διαγραφούν, η ίδια η ύπαρξή τους σε ένα smartphone αυτής της κατηγορίας τιμής αφαιρεί πόντους από την αίσθηση πολυτέλειας. Επιπλέον, το μενού των ρυθμίσεων παραμένει σε σημεία δαιδαλώδες, απαιτώντας συχνά την αναζήτηση για να βρεις βασικές λειτουργίες. Τέλος, αν και η διαχείριση των ειδοποιήσεων έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παλιό MIUI, υπήρξαν σποραδικές στιγμές όπου ειδοποιήσεις από συγκεκριμένες εφαρμογές καθυστερούσαν ελαφρώς εξαιτίας της επιθετικής διαχείρισης μνήμης στο παρασκήνιο. Παρά τις υποσχέσεις για μακροχρόνια υποστήριξη αναβαθμίσεων, το λογισμικό χρειάζεται ακόμα αυτή την τελική πινελιά ομοιογένειας και απλότητας για να ανταγωνιστεί πλήρως τον ανταγωνισμό.

Κάμερες

Ο φωτογραφικός τομέας αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό χαρτί του Xiaomi 17 μετά την μπαταρία του, αποδεικνύοντας την ωριμότητα της συνεργασίας με τη Leica. Η διάταξη των καμερών στο πίσω μέρος αποτελείται από τρεις αισθητήρες των 50 MP ο καθένας, προσφέροντας μια εξαιρετική ομοιογένεια στα αποτελέσματα. Ο κύριος αισθητήρας αιχμαλωτίζει εντυπωσιακά επίπεδα λεπτομέρειας, με τεράστιο δυναμικό εύρος και χρώματα που χαρακτηρίζονται από πιστότητα και βάθος. Ο χρήστης έχει την επιλογή ανάμεσα στα προφίλ Leica Authentic, το οποίο αποδίδει πιο δραματικές σκιάσεις και ρεαλιστικούς τόνους, και Leica Vibrant, που ενισχύει ελαφρώς τον κορεσμό για έτοιμες προς κοινοποίηση λήψεις.

Ο τηλεφακός των 50 MP είναι ένα πραγματικό εργαλείο δημιουργικότητας. Παρέχει ένα ιδανικό οπτικό ζουμ που αποδεικνύεται τέλειο για πορτρέτα, προσφέροντας φυσικό θόλωμα του φόντου (bokeh) και ακριβή διαχωρισμό του θέματος. Σε αντίθεση με παλαιότερες υλοποιήσεις, οι υφές στα πρόσωπα και τα ρούχα διατηρούνται ακέραιες, χωρίς την υπερβολική ψηφιακή όξυνση που συχνά καταστρέφει τις φωτογραφίες άλλων κατασκευαστών. Ο υπερευρυγώνιος φακός, επίσης στα 50 MP, διατηρεί σε τεράστιο βαθμό την ίδια χρωματική παλέτα με τον κεντρικό αισθητήρα, ελαχιστοποιώντας τις παραμορφώσεις στα άκρα και συλλαμβάνοντας εντυπωσιακά τοπία ή στενούς εσωτερικούς χώρους.

Η απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι εξίσου καθηλωτική. Το λογισμικό της κάμερας ενεργοποιεί άμεσα το Night Mode, διατηρώντας την ατμόσφαιρα της σκηνής σκοτεινή εκεί που πρέπει, χωρίς να μετατρέπει τεχνητά τη νύχτα σε μέρα. Η διαχείριση των πηγών φωτός, όπως οι λάμπες του δρόμου, είναι άριστη, ελέγχοντας τις αντανακλάσεις και αποδίδοντας καθαρές, χωρίς ψηφιακό θόρυβο εικόνες. Στον τομέα του βίντεο, η δυνατότητα λήψης 8K είναι παρούσα, όμως η λήψη στα 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο είναι αυτή που προσφέρει τον απόλυτο συνδυασμό λεπτομέρειας και σταθεροποίησης εικόνας.

Τέλος, η εμπρόσθια κάμερα των 50 MP με την προσθήκη αυτόματης εστίασης εξασφαλίζει ότι οι selfies και οι βιντεοκλήσεις σας θα είναι πάντα πεντακάθαρες, αναγνωρίζοντας σωστά τους τόνους της επιδερμίδας.

Photo Gallery

Επίλογος

Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο έξυπνες προτάσεις της αγοράς. Με μια τιμολογιακή πολιτική που στην παγκόσμια αγορά το τοποθετεί απέναντι στα βασικά μοντέλα του ανταγωνισμού, προσφέρει πλεονεκτήματα που βρίσκουμε συνήθως σε πολύ πιο ακριβές εκδόσεις Ultra ή Pro Max. Το εξαιρετικά πρακτικό μέγεθος, σε συνδυασμό με την εκθαμβωτική οθόνη, δημιουργούν ένα σύνολο που χαίρεσαι να χρησιμοποιείς όλη μέρα. Η υπογραφή της Leica στις κάμερες εγγυάται φωτογραφικά αποτελέσματα επιπέδου, ενώ ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα παραμείνει ταχύτατη για τα επόμενα χρόνια.

Το βασικότερο επιχείρημα υπέρ της αγοράς του παραμένει, αναμφίβολα, η πρωτοφανής αυτονομία της μπαταρίας των 6330 mAh. Η ικανότητα να προσφέρεις δύναμη δύο ημερών σε μια συσκευή 6,3 ιντσών είναι ένα τεχνολογικό άλμα που ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστές. Στον αντίποδα, το λογισμικό HyperOS 3 απαιτεί ορισμένους συμβιβασμούς από τον χρήστη και ένα μικρό διάστημα προσαρμογής, εξαιτίας του bloatware και της πολύπλοκης δομής του σε ορισμένους τομείς, αποτελώντας το μοναδικό σημαντικό μειονέκτημα απέναντι στην κατασκευαστική του αρτιότητα.

Αν ψάχνετε ένα smartphone που συνδυάζει εργονομία, κορυφαίες κάμερες, ανεξάντλητη μπαταρία και επιδόσεις χωρίς να αδειάζει ασύμμετρα το πορτοφόλι σας, το Xiaomi 17 ομολογουμένως είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των compact flagships.