realme C71:  Αυτονομία και απόδοση σε προσιτή τιμή

Η realme ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου realme C71, ενός οικονομικού smartphone που συνδυάζει εντυπωσιακή αυτονομία, δυναμικές επιδόσεις και premium χαρακτηριστικά.

Το realme C71 διαθέτει οθόνη LCD 6,72 ιντσών με ανάλυση 720×1604, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 725 nits. Επιπλέον, ενσωματώνει αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στο πλάι, υποδοχή για κάρτα SD και θύρα ακουστικών 3,5 χιλιοστών. Παράλληλα, το realme C71 προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα σε πτώσεις από ύψος έως 1,5 μέτρο, χάρη στον αναβαθμισμένο σχεδιασμό του.

Στο εσωτερικό, το realme C71 ενσωματώνει τον επεξεργαστή Unisoc T7250. Η συσκευή τροφοδοτείται από μια μπαταρία 6.000mAh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 45W και αντίστροφη φόρτιση 6W. Σύμφωνα με τη realme, το C71 διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία στην κατηγορία του, προσφέροντας έως και δύο ημέρες χρήσης με μία μόνο φόρτιση. Το C71 «τρέχει» το realme UI 6.0, βασισμένο στο Android 16, προσφέροντας μια ανανεωμένη και ευέλικτη εμπειρία χρήσης. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, υποστηρίζει 4G δίκτυα, Wi-Fi 5 και Bluetooth 5.2 για σταθερές και γρήγορες ασύρματες συνδέσεις.

Όσον αφορά τη φωτογραφία, το C71 είναι εξοπλισμένο με κύρια κάμερα 50MP με υποστήριξη AI, εξασφαλίζοντας καθαρές και φωτεινές λήψεις. Η μπροστινή κάμερα 5MP καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών selfies και βιντεοκλήσεων. Στην πίσω όψη, ξεχωρίζει το Pulse Light, ένα φωτεινό LED δαχτυλίδι που αντιδρά σε ειδοποιήσεις και ενδείξεις φόρτισης, παρέχοντας οπτική πληροφόρηση στον χρήστη.

Το realme C71 διατίθεται σε δύο κομψές αποχρώσεις White Swan και Forest Owl. Με το λανσάρισμα αυτό, η realme αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει smartphones υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές