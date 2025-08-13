REASON: Επιτυχημένη η δοκιμή του ραντάρ που αναζητά ζωή στην Ευρώπη

Το διαστημικό σκάφος Europa Clipper της NASA σημείωσε πρόσφατα σημαντική επιτυχία, δοκιμάζοντας το προηγμένο ραντάρ του σε μια πτήση δίπλα στον Άρη. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι το όργανο, γνωστό ως REASON, είναι έτοιμο να ανιχνεύσει δομές κάτω από επιφάνειες πλανητών, μια δυνατότητα που δεν μπορούσε να δοκιμαστεί στη Γη. Το ραντάρ προορίζεται να μελετήσει την παγωμένη επιφάνεια της Ευρώπης, της σεληνιακής δορυφόρου του Δία, όπου θεωρείται ότι υπάρχει υπόγειος ωκεανός.

Καθώς το Europa Clipper προσέγγιζε τον Άρη τον Μάρτιο, το ραντάρ REASON πραγματοποίησε ένα κρίσιμο τεστ που ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί σε επίγειες συνθήκες. Οι επιστήμονες της αποστολής μελέτησαν τα πλήρη δεδομένα και επιβεβαίωσαν την απόλυτη επιτυχία του οργάνου: οι ραδιοκυματικές εκπομπές και οι ανακλάσεις τους από την περιοχή γύρω από τον ισημερινό του Άρη καταγράφηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το REASON, που σημαίνει Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface, θα δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να «βλέπουν» μέσα στον παγωμένο φλοιό της Ευρώπης. Εκεί ενδέχεται να υπάρχουν κοιλότητες με νερό, και το ραντάρ ίσως καταφέρει να εντοπίσει ακόμα και τον υπόγειο ωκεανό της τέταρτης μεγαλύτερης σε μέγεθος σεληνιακής δορυφόρου του Δία. «Αποκομίσαμε από την πτήση ακριβώς ό,τι είχαμε ονειρευτεί», δήλωσε ο Don Blankenship, κύριος ερευνητής του ραντάρ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin. «Στόχος ήταν να αξιολογήσουμε την ετοιμότητα του οργάνου για την αποστολή στην Ευρώπη, και το ραντάρ απέδωσε ακριβώς όπως περιμέναμε».

Το όργανο θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ο πάγος μπορεί να συλλέγει υλικά από τον ωκεανό και να τα μεταφέρει στην επιφάνεια της σελήνης. Παράλληλα, η ανάλυση της επιφάνειας θα επιτρέψει τη μελέτη γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών όπως οι ράχες, που θα συσχετιστούν με στοιχεία που καταγράφονται κάτω από τον πάγο από το REASON.

Η εγκατάσταση του ραντάρ στο σκάφος είναι ιδιαίτερη για ένα διαπλανητικό όχημα. Το REASON χρησιμοποιεί δύο ζεύγη λεπτών κεραιών που εκτείνονται από τα ηλιακά πάνελ, συνολικού μήκους περίπου 17,6 μέτρων. Τα ηλιακά πάνελ είναι τεράστια, περίπου όσο ένα γήπεδο μπάσκετ, ώστε να συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη, που δέχεται μόλις το 1/25 του φωτός της Γης.

Πριν από την εκτόξευση του Europa Clipper από το Kennedy Space Center της NASA στις 14 Οκτωβρίου 2024, οι μηχανικοί δοκίμασαν όσο μπορούσαν το όργανο. Στο JPL της Καλιφόρνιας, χρησιμοποιήθηκαν καθαροί χώροι και εξωτερικές πύργοι για προσομοίωση της λειτουργίας των κεραιών. Ωστόσο, για τη μέτρηση του «ηχούς», δηλαδή της ανάκλασης των σημάτων, θα χρειαζόταν μια δεξαμενή μήκους περίπου 76 μέτρων—ένα μέγεθος σχεδόν τριών τετάρτων γηπέδου ποδοσφαίρου—που δεν ήταν διαθέσιμη στη Γη.

Η πτήση δίπλα στον Άρη στις 1 Μαρτίου είχε αρχικά τον κύριο στόχο της βαρύτητας, για να διαμορφωθεί η τροχιά του σκάφους, αλλά προσέφερε και μια ιδανική ευκαιρία για τη βαθμονόμηση της υπέρυθρης κάμερας και την προσομοίωση της λειτουργίας του ραντάρ σε έδαφος που οι επιστήμονες της NASA μελετούν δεκαετίες. Καθώς το Europa Clipper πετούσε πάνω από τα ηφαιστειακά πεδία του Άρη, το REASON έστειλε και έλαβε ραδιοκύματα για περίπου 40 λεπτά. Στην Ευρώπη, το όργανο θα φτάσει να λειτουργεί μόλις 25 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια.

Συνολικά, συλλέχθηκαν 60 gigabytes πολύτιμων δεδομένων. Η αρχική εκτίμηση των μηχανικών επιβεβαίωσε την άρτια λειτουργία του ραντάρ, και η πλήρης ανάλυση ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου. «Οι μηχανικοί ήταν ενθουσιασμένοι με την επιτυχία της δοκιμής», τόνισε η Trina Ray, αναπληρώτρια υπεύθυνη επιστημονικής ομάδας του Europa Clipper. «Οι επιστήμονες, βλέποντας τα δεδομένα για πρώτη φορά, ενθουσιάστηκαν. Τώρα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για την επεξεργασία των δεδομένων όταν το σκάφος φτάσει στην Ευρώπη».

Το συνολικό ταξίδι της αποστολής προς την παγωμένη σελήνη θα διανύσει περίπου 2,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα και περιλαμβάνει ακόμη μια βαρύτητα-βοήθεια από τη Γη το 2026. Αυτή η αποστολή αναμένεται να φωτίσει την κατανόηση της πάχυνσης του πάγου της Ευρώπης, τη σύνθεση και γεωλογία της, αλλά και το αστροβιολογικό της δυναμικό για κατοικήσιμους κόσμους πέρα από τη Γη.

