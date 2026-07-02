Ρεκόρ θερμοκρασίας στη Μεσόγειο: Στους +8°C από τον μέσο όρο

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Ιστορικό ρεκόρ: Στις 29 Ιουνίου 2026 η επιφάνεια της Μεσογείου κατέγραψε ακραία θερμοκρασιακή ανωμαλία.

Στις 29 Ιουνίου 2026 η επιφάνεια της Μεσογείου κατέγραψε ακραία θερμοκρασιακή ανωμαλία. Απόκλιση από τον μέσο όρο: Οι θερμοκρασίες μετρήθηκαν έως και 8°C υψηλότερες σε σχέση με τα στατιστικά της περιόδου 1991-2020.

Οι θερμοκρασίες μετρήθηκαν έως και 8°C υψηλότερες σε σχέση με τα στατιστικά της περιόδου 1991-2020. Περιοχές ενδιαφέροντος: Η μέγιστη θερμική πίεση εντοπίζεται γύρω από την ιταλική χερσόνησο, τη νότια Γαλλία, την Κορσική και τη Σαρδηνία, επηρεάζοντας άμεσα το Ιόνιο και τα ελληνικά ύδατα.

Η μέγιστη θερμική πίεση εντοπίζεται γύρω από την ιταλική χερσόνησο, τη νότια Γαλλία, την Κορσική και τη Σαρδηνία, επηρεάζοντας άμεσα το Ιόνιο και τα ελληνικά ύδατα. Παγκόσμια κλίμακα: Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας έσπασε νέο ρεκόρ στις 21 Ιουνίου, αγγίζοντας τους 21°C.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας έσπασε νέο ρεκόρ στις 21 Ιουνίου, αγγίζοντας τους 21°C. Πηγή δεδομένων: Υψηλής ανάλυσης καταγραφές από το Copernicus Marine Service (CMEMS) σε συνδυασμό με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA-CCI).

Η παρακολούθηση του κλίματος μέσω των προηγμένων δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης της Γης αποτελεί πλέον τον πιο αξιόπιστο δείκτη για τις περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη. Τα νεότερα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επιβεβαιώνουν μια εξαιρετικά ανησυχητική, σταθερά αυξητική τάση, ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή του ευρωπαϊκού νότου. Η επιφάνεια της Μεσογείου δέχεται πρωτοφανή θερμική φόρτιση, με άμεσες συνέπειες για τα οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος Copernicus (CMEMS) και του ESA, η επιφάνεια της Μεσογείου κατέγραψε απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασιακής ανωμαλίας στις 29 Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν τιμές θερμοκρασίας οι οποίες ήταν έως και 8°C υψηλότερες από τον αυστηρό μέσο όρο της ιστορικής περιόδου αναφοράς 1991-2020. Την ίδια στιγμή, σε παγκόσμια κλίμακα, η μέση θερμοκρασία επιφάνειας των ωκεανών άγγιξε τους 21°C.

Τι σημαίνει η θαλάσσια υπερθέρμανση για την Ελλάδα και το Αιγαίο

Η ακραία άνοδος της θερμοκρασίας στην ιταλική χερσόνησο συνορεύει άμεσα με το Ιόνιο Πέλαγος, προκαλώντας άμεσες προεκτάσεις στην ελληνική επικράτεια. Τα δορυφορικά στοιχεία του ESA απεικονίζουν με σκούρο κόκκινο χρώμα τις θαλάσσιες ζώνες δυτικά της Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι ολόκληρη η ανατολική Μεσόγειος υφίσταται έντονο θερμικό στρες. Για τη χώρα μας, αυτή η καταγραφή επιφέρει τρεις βασικές επιπτώσεις.

Πρώτον, οι αυξημένες θερμοκρασίες επιφάνειας της θάλασσας (SST) παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια για τη δημιουργία ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Η τεράστια θερμική αποθήκευση στο Ιόνιο και το Αιγαίο αποτελεί τον βασικό θερμοδυναμικό "κινητήρα" για την ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών και μεσογειακών κυκλώνων, με αυξημένη πιθανότητα ραγδαίων και καταστροφικών βροχοπτώσεων.

Δεύτερον, η θαλάσσια βιολογία πλήττεται άμεσα και μη αναστρέψιμα. Ενδημικά είδη της Ελλάδας και κρίσιμα οικοσυστήματα, όπως τα λιβάδια Ποσειδωνίας, αδυνατούν να προσαρμοστούν σε ακραία θερμικά άλματα της τάξης των 8°C. Ταυτόχρονα, τα εξαιρετικά θερμά νερά διευκολύνουν την ταχύτατη εξάπλωση ξενικών, θερμόφιλων ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία ανταγωνίζονται βίαια τους τοπικούς οργανισμούς και αλλάζουν τον χάρτη της τοπικής αλιείας.

Τρίτον, δημιουργούνται πιέσεις στην τουριστική δραστηριότητα και την τοπική οικονομία. Η υπερθερμασμένη θάλασσα μειώνει δραστικά την αίσθηση δροσισμού κατά τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας παράλληλα τα επίπεδα δυσφορίας στα παράκτια αστικά κέντρα.

Η τεχνολογία πίσω από την παρατήρηση: Copernicus και ESA

Η ικανότητα ακριβούς μέτρησης και χαρτογράφησης των ωκεανών βασίζεται σε ένα εξαιρετικά προηγμένο δίκτυο δορυφόρων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, σε στενή συνεργασία με τον ESA, αξιοποιεί τον στόλο των δορυφόρων Sentinel. Με τη χρήση ραδιομέτρων υπερύθρων και μικροκυμάτων, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη λεπτομερή σάρωση της επιφάνειας της θάλασσας, καταγράφοντας με απόλυτη ακρίβεια την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία σε ανάλυση χιλιοστού του βαθμού.

Το σύνολο δεδομένων ESA-CCI (Climate Change Initiative) προσφέρει ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο: τη δημιουργία μιας "γραμμής βάσης" που ενσωματώνει εκατομμύρια μετρήσεις από το 1991 έως το 2020. Έτσι, οι επιστήμονες αποφεύγουν τις άστοχες συγκρίσεις μεμονωμένων ετών, εστιάζοντας στον στατιστικό μέσο όρο των προηγούμενων δεκαετιών. Η δυνατότητα της υπηρεσίας Copernicus Marine Service να προσφέρει δεδομένα υψηλής ανάλυσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαιώνει την απόλυτη τεχνολογική υπεροχή των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data).

Το παγκόσμιο ρεκόρ των 21°C

Πέρα από τα καταγραφικά δεδομένα της Μεσογείου, η ευρύτερη εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει αυξητική πορεία που δεν επιτρέπει αισιοδοξία. Οι ωκεανοί σε ολόκληρο τον πλανήτη λειτουργούν ως γιγαντιαίες "θερμοκοιτίδες", απορροφώντας τεράστια ποσά ενέργειας. Το αποτέλεσμα καταγράφηκε την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026, όταν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στατιστικό, φτάνοντας τους 21°C.

Αυτή η τιμή υπερβαίνει κατά 0,1°C τα προηγούμενα, ήδη ακραία, ρεκόρ που είχαν τεθεί τους αντίστοιχους μήνες του 2023 και του 2024. Η υπέρβαση των καθημερινών μέσων όρων υποδεικνύει σαφώς την αδυναμία των φυσικών ρυθμιστικών μηχανισμών της Γης να διαχειριστούν την περίσσεια θερμότητας. Η συγκεκριμένη συνθήκη αναμένεται να τροφοδοτήσει νέες διαταραχές στα μεγάλα ωκεάνια ρεύματα, επιταχύνοντας κλιματικές μεταβολές σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη.