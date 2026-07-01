Νέο ρεκόρ οπτικών ινών: Μετάδοση 51.3 Tbps μέσω καλωδίου κενού πυρήνα

Σύνοψη

Ιστορικό επίτευγμα: Η Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) σε συνεργασία με την China Telecom κατέγραψαν ρεκόρ μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικής ίνας κενού πυρήνα (Hollow-Core Fiber - HCF).

Η Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) σε συνεργασία με την China Telecom κατέγραψαν ρεκόρ μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικής ίνας κενού πυρήνα (Hollow-Core Fiber - HCF). Τεράστια χωρητικότητα: Το σύστημα πέτυχε συνολικό ρυθμό μετάδοσης 51.3 Tbps σε απόσταση 206,5 χιλιομέτρων χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων αναμεταδοτών.

Το σύστημα πέτυχε συνολικό ρυθμό μετάδοσης 51.3 Tbps σε απόσταση 206,5 χιλιομέτρων χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων αναμεταδοτών. Πολυπλεξία WDM: Χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία διαίρεσης μήκους κύματος, επιτυγχάνοντας ταχύτητες 1.2 Tbps ανά μεμονωμένο μήκος κύματος.

Χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία διαίρεσης μήκους κύματος, επιτυγχάνοντας ταχύτητες 1.2 Tbps ανά μεμονωμένο μήκος κύματος. Μειωμένο latency: Η μετάδοση φωτός μέσω αέρα αντί για συμπαγές γυαλί παρακάμπτει τους περιορισμούς καθυστέρησης του παραδοσιακού πυριτίου, κρίσιμο στοιχείο για υποδομές AI.

Η μετάδοση φωτός μέσω αέρα αντί για συμπαγές γυαλί παρακάμπτει τους περιορισμούς καθυστέρησης του παραδοσιακού πυριτίου, κρίσιμο στοιχείο για υποδομές AI. Ισχυρή Ενίσχυση: Η διατήρηση του σήματος κατέστη δυνατή μέσω ενισχυτών EDFA με ειδική αρχιτεκτονική υψηλής ισχύος, καταγράφοντας έξοδο 33.5 dBm.

Η κινεζική YOFC, σε συνεργασία με την China Telecom, δοκίμασε επιτυχώς ένα σύστημα πολυπλεξίας WDM σε οπτική ίνα κενού πυρήνα (HCF). Το σύστημα κατέγραψε ταχύτητα 1.2 Tbps ανά μήκος κύματος, φτάνοντας τα 51.3 Tbps σε απόσταση 206,5 χιλιομέτρων χωρίς ενδιάμεσους αναμεταδότες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ενισχυτές EDFA. Μεταδίδοντας σήματα μέσω αέρα, η τεχνολογία αυτή μειώνει δραστικά το latency, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια των δικτύων κορμού.

Τα όρια του γυαλιού και η επιστήμη του κενού πυρήνα (HCF)

Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών βασίζεται εδώ και δεκαετίες στις οπτικές ίνες απλού τύπου (Single Mode Fibers - SMF), οι οποίες χρησιμοποιούν έναν συμπαγή πυρήνα από διοξείδιο του πυριτίου για τη μετάδοση των φωτεινών παλμών. Παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί τον κορμό του παγκόσμιου διαδικτύου, προσεγγίζει πλέον τα φυσικά της όρια. Το φαινόμενο της σκέδασης Rayleigh και τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα επιβάλλουν ένα απόλυτο όριο στη χωρητικότητα δεδομένων. Επιπλέον, το φως ταξιδεύει μέσα στο γυαλί περίπου 30% πιο αργά σε σχέση με την ταχύτητά του στο απόλυτο κενό, δημιουργώντας ένα αναπόφευκτο επίπεδο καθυστέρησης.

Η τεχνολογία Hollow-Core Fiber (HCF) προσφέρει την τεχνική λύση. Αντί για γυαλί, ο πυρήνας της ίνας αποτελείται από κενό ή αέριο, περιβαλλόμενος από μια εξαιρετικά περίπλοκη μικροδομή που εγκλωβίζει το φως και το αναγκάζει να ταξιδεύει αποκλειστικά στον κεντρικό άξονα. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει τα μη γραμμικά φαινόμενα του πυριτίου, επιτρέποντας την εισαγωγή πολλαπλάσιας οπτικής ισχύος χωρίς αλλοίωση του σήματος. Η επιτυχής δοκιμή της YOFC στο μεγαλύτερο σε μήκος διασυνοριακό εμπορικό δίκτυο HCF αποδεικνύει την εμπορική βιωσιμότητα της τεχνολογίας.

Αρχιτεκτονική WDM και η επίτευξη των 51.3 Tbps

Για την επίτευξη του συνολικού bandwidth των 51.3 Tbps, οι μηχανικοί της YOFC και της China Telecom επιστράτευσαν τεχνικές Πολυπλεξίας Διαίρεσης Μήκους Κύματος (Wavelength-Division Multiplexing - WDM). Μέσω συστημάτων συνεκτικής μετάδοσης και προηγμένης επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP), κατόρθωσαν να διαχειριστούν ρυθμούς μετάδοσης της τάξης του 1.2 Tbps ανά μεμονωμένο μήκος κύματος.

Η μεταφορά αυτού του όγκου δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες απαιτεί την υπέρβαση συγκεκριμένων εμποδίων, όπως οι κορυφές απορρόφησης αερίων που παρουσιάζονται εντός του κοίλου πυρήνα και αλλοιώνουν συγκεκριμένα φάσματα συχνοτήτων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα δυναμικό σύστημα ελέγχου προσαρμοστικού ρυθμού μετάδοσης. Παράλληλα, εφάρμοσαν μια ευέλικτη μέθοδο κατανομής της οπτικής ισχύος στα διάφορα κανάλια του φάσματος. Αυτή η υβριδική διαχείριση εξασφάλισε τη σταθερότητα της ζεύξης διαμέσου πολλαπλών ταχυτήτων και αποστάσεων καναλιών, ξεκλειδώνοντας το πλήρες δυναμικό της ίνας HCF.

Ισχύς 33.5 dBm και ενίσχυση EDFA

Η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση αφορούσε τη διατήρηση του σήματος σε απόσταση 206,5 χιλιομέτρων, δημιουργώντας ένα ρεκόρ γινόμενου χωρητικότητας-απόστασης για συστήματα χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων αναμεταδοτών. Η διαδρομή αυτή υποστηρίχθηκε αποκλειστικά από οπτικούς ενισχυτές ινών με προσθήκη ερβίου (EDFA).

Λόγω του μεγάλου μήκους του καλωδίου, η ισχύς εκπομπής έπρεπε να είναι ακραία υψηλή. Σχεδιάστηκε ένας νέος ενισχυτής με διαδοχικές μονάδες κέρδους και πολυστοιχειακό σχεδιασμό εμπλουτισμού, πετυχαίνοντας κορυφαία επιπεδότητα κέρδους και εντυπωσιακή ισχύ εξόδου 33.5 dBm. Καθώς η έγχυση τόσης υψηλής ενέργειας ενέχει σοβαρούς κινδύνους σε περίπτωση αστοχίας του καλωδίου (όπως η τήξη των οπτικών επαφών), το σύστημα εξοπλίστηκε με υλικοσμικούς μηχανισμούς ανίχνευσης ανωμαλιών, αυτοματοποιημένο interlock shutdown και προηγμένους αλγορίθμους προειδοποίησης.

Η στρατηγική αξία για Data Centers και AI

Οι σύγχρονες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων συμπλεγμάτων GPU για την εκπαίδευση LLMs, απαιτούν συνεχή, ταχύτατο συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων data centers. Το καθυστερημένο latency δημιουργεί αδρανή υπολογιστικό χρόνο (idle time), ο οποίος αυξάνει ραγδαία την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει την αποδοτικότητα του hardware.

Η πλατφόρμα Cloud-Network Convergence της China Telecom πιστοποίησε ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Οι ίνες HCF παρέχουν μεταφορά σήματος με ταχύτητα που προσεγγίζει σχεδόν την απόλυτη ταχύτητα του φωτός στο κενό (περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο), έναντι των 200.000 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο των συμβατικών ινών. Στα δίκτυα κορμού, η διαφορά αυτή ισοδυναμεί με άμεση εξοικονόμηση χιλιοστών του δευτερολέπτου (ms), τα οποία είναι κρίσιμα για αλγοριθμικές συναλλαγές (HFT), απομακρυσμένες χειρουργικές επεμβάσεις, και κυρίως, για την κατανεμημένη εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων σε ηπειρωτική κλίμακα.