WHAT’S UP U30: Νέα πακέτα δεδομένων και DIY επιλογές για νέους κάτω των 30 ετών

Σύνοψη

Το WHAT’S UP αλλάζει ταυτότητα και εισάγει το WHAT’S UP U30, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια στους νέους κάτω των 30 ετών.

Διαθέτει νέα DIY (Do It Yourself) πακέτα με αφετηρία τα 13€, παρέχοντας 14GB δεδομένων, 1.500 λεπτά ομιλίας και 300 SMS.

Οι φοιτητές λαμβάνουν δωρεάν 5GB δεδομένων ημερησίως, στους χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Οι χρήστες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα παροχών, κερδίζοντας έως 3GB επιπλέον δεδομένα μέσω παραγγελιών στο BOX και προνόμια μέσω payzy και MagentaONE.

Το ανανεωμένο εμπορικό σήμα πλαισιώνεται από τη νέα καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ».

Το τοπίο της καρτοκινητής τηλεφωνίας αναδιαμορφώνεται, καθώς το WHAT’S UP προχωρά σε ριζική ανανέωση του εμπορικού του σήματος και της στρατηγικής του. Η νέα ταυτότητα, φέρνοντας στο επίκεντρο τη γενιά Z και τους Millennials, υλοποιείται μέσω του WHAT’S UP U30, μιας πλατφόρμας που υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες και αποκλειστικά προνόμια για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών.

Το ανανεωμένο σήμα συνοδεύεται από τη νέα υπογραφή «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ», η οποία εκφράζει την επιθυμία της νέας γενιάς για ελευθερία επιλογών και απουσία περιορισμών. Η σχετική διαφημιστική καμπάνια βρίσκεται ήδη στον αέρα, στοχεύοντας στο να δώσει φωνή στις πραγματικές ανάγκες των νέων χρηστών.

Τι ακριβώς προσφέρει το νέο WHAT'S UP U30;

Το WHAT’S UP U30 αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση σχεδιασμένη ειδικά για τις τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις των ατόμων κάτω των 30 ετών. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενεργοποιούν custom DIY πακέτα με αρχικό κόστος 13€, τα οποία προσφέρουν ενσωματωμένη χρήση 14GB, 1.500 λεπτών ομιλίας και 300 SMS, με τα δεδομένα να μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να φτάνουν έως και τα 40GB.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εστιάζει στις ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας. Οι φοιτητές επωφελούνται από την παροχή 5GB δεδομένων εντελώς δωρεάν κάθε μέρα κατά την παραμονή τους στους χώρους των σχολών τους. Αυτή η παροχή καλύπτει πάνω από 140 σημεία σε 64 πόλεις πανελλαδικά, επιτρέποντας στους φοιτητές να πλοηγούνται στο διαδίκτυο χωρίς να καταναλώνουν τα δεδομένα του βασικού τους πακέτου.

Το οικοσύστημα συνεργασιών: BOX, payzy και MagentaONE

Πέρα από τα αμιγώς τηλεπικοινωνιακά πακέτα, η COSMOTE TELEKOM επενδύει στη διασύνδεση των ψηφιακών της υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα δίκτυο επιβραβεύσεων:

Παραγγελίες μέσω BOX: Οι χρήστες WHAT’S UP λαμβάνουν Extra GB και εκπτώσεις σε κάθε παραγγελία μέσω της πλατφόρμας BOX. Ειδικότερα, οι συνδρομητές του WHAT'S UP U30 κερδίζουν επιπρόσθετα έως 3GB, με διάρκεια ισχύος μίας εβδομάδας, για κάθε παραγγελία τους στο app.

Οι χρήστες WHAT’S UP λαμβάνουν Extra GB και εκπτώσεις σε κάθε παραγγελία μέσω της πλατφόρμας BOX. Ειδικότερα, οι συνδρομητές του WHAT'S UP U30 κερδίζουν επιπρόσθετα έως 3GB, με διάρκεια ισχύος μίας εβδομάδας, για κάθε παραγγελία τους στο app. Ηλεκτρονικές συναλλαγές με payzy: Κάθε online ανανέωση υπολοίπου αξίας από 13€ και άνω που πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής payzy, επιβραβεύει τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των U30) με το Platinum Token.

Κάθε online ανανέωση υπολοίπου αξίας από 13€ και άνω που πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής payzy, επιβραβεύει τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των U30) με το Platinum Token. Σύγκλιση με το MagentaONE: Όσοι χρήστες επιλέξουν να συνδυάσουν το πρόγραμμα WHAT'S UP U30 με σταθερή σύνδεση COSMOTE TELEKOM, απολαμβάνουν έως 10% επιπλέον χρηματική αξία σε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας. Επιπλέον, κερδίζουν δωρεάν 1.000 λεπτά ομιλίας μηνιαίως, για κλήσεις προς τα κινητά τηλέφωνα που είναι ενταγμένα στο σχήμα MagentaONE των οικείων τους.

Όσοι χρήστες επιλέξουν να συνδυάσουν το πρόγραμμα WHAT'S UP U30 με σταθερή σύνδεση COSMOTE TELEKOM, απολαμβάνουν έως 10% επιπλέον χρηματική αξία σε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας. Επιπλέον, κερδίζουν δωρεάν 1.000 λεπτά ομιλίας μηνιαίως, για κλήσεις προς τα κινητά τηλέφωνα που είναι ενταγμένα στο σχήμα MagentaONE των οικείων τους. Magenta Moments: Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιβράβευσης, οι νέοι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε αποκλειστικά deals και προσφορές σε περισσότερα από 250 συνεργαζόμενα brands.

Προσφορές νέων συνδέσεων και εκδηλώσεις

Η έλευση του WHAT'S UP U30 συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα προσέλκυσης νέων συνδρομητών. Όσοι προχωρήσουν σε νέα σύνδεση λαμβάνουν μια προσφορά γνωριμίας, σύμφωνα με την οποία, εάν πραγματοποιούν ανανέωση υπολοίπου 13€ τον μήνα για διάστημα τριών μηνών, θα λάβουν συνολικά 150GB δεδομένων, 2.100 λεπτά ομιλίας και 300 SMS.

«Στη νέα του εποχή, δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων ανθρώπων κάτω των 30», δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Αγαπητός, Διευθυντής Youth & Core Mobile Product Marketing, Households & Channel Management του Ομίλου ΟΤΕ, υπογραμμίζοντας πως η εταιρεία αφουγκράζεται τα θέλω τους.

Η δέσμευση απέναντι στο νεανικό κοινό επεκτείνεται και στην ψυχαγωγία, με το WHAT’S UP να διατηρεί ισχυρή παρουσία στα μεγαλύτερα μουσικά events της Ελλάδας. Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε Sky Lounge εμπειρίες, ενώ μέσω της επίσημης εφαρμογής μπορούν να διεκδικήσουν προσκλήσεις για φεστιβάλ και συναυλίες όπως το Release Athens Festival, οι εμφανίσεις του ΛΕΞ, το Zamna X Primer, το Off the Hook και το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ.