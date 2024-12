Rivals: Ανανεώθηκε για 2η σεζόν η πρωτότυπη σειρά του Disney+

Το Disney+ ανακοινώνει πως η must-watch δραματική σειρά, Rivals, βασισμένη στη σειρά μυθιστορημάτων της Dame Jilly Cooper, θα επιστρέψει με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Μετά από ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς και ένα δραματικό φινάλε, το Disney+, σε συνεργασία με την Happy Prince (μέρος των ITV Studios), ανανέωσε επίσημα τη δημοφιλή σειρά για δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Ο πρώτος κύκλος της σειράς, «Οι Ανταγωνιστές», είναι τώρα διαθέσιμος, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Η σειρά, Rivals αποτελεί μέρος της επιτυχημένης σειράς μυθιστορημάτων «Rutshire Chronicles» της Jilly Cooper και συνδυάζει χιούμορ, ρομαντισμό, έντονο ερωτισμό και μοναδικούς χαρακτήρες. Η πλοκή εξελίσσεται στη δεκαετία του 1980, μέσα στον αδυσώπητο κόσμο της ανεξάρτητης τηλεόρασης, με φόντο τις ίντριγκες, τα σκάνδαλα και τις υπερβολές της κοινωνικής ελίτ που διεκδικεί την εξουσία.

Η Dame Jilly Cooper, εκτελεστική παραγωγός και συγγραφέας του Rivals, δήλωσε: «Σχεδόν 40 χρόνια μετά την έκδοση του μυθιστορήματος «Οι Ανταγωνιστές», είναι υπέροχο να βλέπω τον κόσμο να ερωτεύεται τους αγαπημένους μου χαρακτήρες – τους καλύτερους του Rutshire. Η συνεργασία με την Happy Prince και το Disney+ για τον πρώτο κύκλο ήταν σαν ένα παραμύθι που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να δω την επιστροφή του υπερήρωά μου, Rupert Campbell-Black, μαζί με τους υπόλοιπους χαρακτήρες στο δεύτερο κύκλο!»

Ο Lee Mason, Executive Director of Scripted Originals, EMEA Disney+, πρόσθεσε: «Ήταν εκπληκτικό να βλέπουμε την αντίδραση του κοινού για το «Οι Ανταγωνιστές» της Dame Jilly Cooper, τη σειρά που συζητήθηκε τόσο φέτος το φθινόπωρο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι fans των βιβλίων, μαζί με αυτούς που μόλις ανακάλυψαν το Cooperverse, αγκάλιασαν τη σειρά. Ανυπομονώ να επιστρέψουμε στο Rutshire και να δούμε τι συναρπαστικό δράμα έχει ετοιμάσει η ομάδα της Happy Prince για τον δεύτερο κύκλο. Ας φέρει περισσότερο ρομαντισμό, προδοσία και βάτες!»

Ο Dominic Treadwell-Collins, Chief Creative Officer της Happy Prince και ο Alexander Lamb, Creative Director της Happy Prince, δήλωσαν: «Ήταν μαγικό να βλέπουμε την αγάπη που μας επιστρέφουν οι θεατές για όσα βάλαμε στη σειρά. Η ομάδα του «Οι Ανταγωνιστές» είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια αγαπημένη σειρά για το κοινό, κάτι διαρκές που οι θεατές θα αγκαλιάσουν και θα παρακολουθήσουν ξανά και ξανά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο Rutshire, ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μέρος, μαζί με την Jilly και το Disney+.»

Στη σειρά «Οι Ανταγωνιστές» executive producers είναι οι Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal, Holding, EastEnders), Alexander Lamb (Ackley Bridge, The Bay, We Hunt Together), Felicity Blunt, Elliot Hegarty (Cheaters, Ted Lasso), η βραβευμένη με Olivier Award θεατρική συγγραφέα Laura Wade (The Riot Club), η συγγραφέας του «Οι Ανταγωνιστές» Dame Jilly Cooper και για το Disney+ EMEA Scripted Content, ο Jonny Richards.

Όλα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου της σειράς, είναι τώρα διαθέσιμα, αποκλειστικά στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως, τη νέα σειρά «Doctor Odyssey», από τον Ryan Murphy, που έρχεται την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, τις σειρές «Μην Πεις Λέξη» του FX, «Grey’s Anatomy», «The Bear» του FX, «Modern Family», «Tell Me Lies», «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών», μέχρι ταινίες όπως «Μην Πάρεις Ανάσα», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.