Rivals: Η νέα πρωτότυπη σειρά έρχεται στο Disney+ στις 18 Οκτωβρίου

Η πολυαναμενόμενη, πρωτότυπη σειρά οκτώ επεισοδίων Rivals, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Dame Jilly Cooper και σε παραγωγή της Happy Prince των ITV Studios, έρχεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα, αποκλειστικά στο Disney+.

Με φόντο το δράμα, την υπερβολή και τις σοκαριστικές περιπέτειες της κοινωνικής ελίτ στην Αγγλία τη δεκαετία του '80, η σειρά Rivals βουτάει στον σκληρό και αδίστακτο κόσμο της ανεξάρτητης τηλεόρασης το 1986.

Στη σειρά Rivals πρωταγωνιστούν οι Alex Hassell (The Tragedy of Macbeth, The Boys) ως Ρούπερτ Κάμπελ-Μπλακ, ο David Tennant (Doctor Who, The Thursday Murder Club) ως Λόρδος Τόνι Μπάντινγχαμ, ο Aidan Turner (Poldark, The Suspect) ως Ντεκλάν Ο’Χάρα και Bella Maclean ως Τάγκι Ο’Χάρα, μαζί με τους Danny Dyer (EastEnders, The Football Factory), Katherine Parkinson (Humans, Here We Go), Nafessa Williams (Black Lighting, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody), Emily Atack (The Emily Atack Show, The Inbetweeners) και Victoria Smurfit (Bloodlands, Once Upon A Time).

Στην πολυαναμενόμενη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Catriona Chandler (Pistol, Enola Holmes 2), Oliver Chris (The Crown, Trying), Rufus Jones (W1A, Home), Lisa McGrillis (Maternal, Mum), Luke Pasqualino (Skins, Shantaram), Claire Rushbrook (Sherwood, Ali & Ava) και Gary Lamont (Boiling Point, Outlander).

Εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς Rivals είναι οι Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal, Holding, EastEnders), Alexander Lamb (Ackley Bridge, The Bay, We Hunt Together), Felicity Blunt, η βραβευμένη με Olivier θεατρική συγγραφέας Laura Wade (The Riot Club), η συγγραφέας της σειράς Dame Jilly Cooper και ο Director of Scripted Content του Disney+ EMEA, Lee Mason. Η σειρά είναι παραγωγή της Happy Prince, των ITV Studios. Το σενάριο της σειράς υπογράφουν οι Dominic Treadwell-Collins και Laura Wade, μαζί με τους Sophie Goodhart (The Baby, Sex Education), Marek Horn (Wild Swimming, Octopolis), Mimi Hare & Clare Naylor (The Accidental Husband), Dare Aiyegbayo (The Dumping Ground, EastEnders), Kefi Chadwick (Looted, Avoidance), Tray Agyeman, Sorcha Kurien Walsh (The Pink Pill). Υπεύθυνη για το κάστινγκ της σειράς είναι η Kelly Valentine Hendry (Bridgerton, The Last Kingdom, Kaos).



Ο επικεφαλής σκηνοθέτης της σειράς είναι ο βραβευμένος με BAFTA, Elliot Hegarty (Ted Lasso, Cheaters, Trying), ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός στα επεισόδια 1 έως 4. Η Eliza Mellor (The Midwich Cuckoos, Behind Her Eyes, Poldark) είναι η παραγωγός της σειράς, ενώ οι Dee Koppang O’Leary (The Crown) και Alexandra Brodski (Somewhere Boy) σκηνοθετούν επίσης κάποια από τα επεισόδια.