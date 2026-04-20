Roblox: Νέοι λογαριασμοί Kids και Select για τον αυστηρό έλεγχο της επικοινωνίας ανηλίκων

Σύνοψη

Εισάγονται οι λογαριασμοί Roblox Kids (ηλικίες 5-8) και Roblox Select (ηλικίες 9-15), αντικαθιστώντας το προηγούμενο, ενιαίο σύστημα περιεχομένου για τους ανηλίκους.

Για τους χρήστες των Kids accounts, κάθε μορφή συνομιλίας (text και voice chat) απενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή.

Το περιβάλλον διεπαφής (UI) θα διαθέτει συγκεκριμένα χρώματα φόντου ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία, επιτρέποντας τον άμεσο οπτικό έλεγχο από τους κηδεμόνες.

Το νέο οικοσύστημα επιτρέπει τον αποκλεισμό συγκεκριμένων μεμονωμένων παιχνιδιών και τον απόλυτο έλεγχο της λίστας φίλων.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή ύστερα από τον διακανονισμό 12 εκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτεία της Νεβάδα σχετικά με κενά στην προστασία των παιδιών.

Η πλατφόρμα του Roblox, η οποία φιλοξενεί δεκάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά, προχωρά στην πιο ριζική αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής της όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αλληλεπιδρούν με το διαθέσιμο περιεχόμενο. Μέσω της εισαγωγής δύο νέων τύπων λογαριασμών, του Roblox Kids και του Roblox Select, η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση παιχνιδιών και στις δυνατότητες ψηφιακής επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη τεχνική εξέλιξη μεταβάλλει τον πυρήνα της λειτουργίας του συστήματος, προσφέροντας δομικές λύσεις στις καταγεγραμμένες ανησυχίες για την προστασία των παιδιών από κακόβουλες ενέργειες.

Οι νέοι λογαριασμοί ηλικιακής διαβάθμισης Roblox Kids (5 έως 8 ετών) και Roblox Select (9 έως 15 ετών) τίθενται σε λειτουργία σταδιακά από τον Ιούνιο. Βασίζονται σε τεχνολογίες αυτοματοποιημένου ηλικιακού ελέγχου προκειμένου να αποτρέψουν την έκθεση σε ακατάλληλα παιχνίδια και να αποκλείσουν τις συνομιλίες αγνώστων με τις πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες.

Για τους χρήστες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, η πρόσβαση είναι δραστικά περιορισμένη.

Η εκτέλεση παιχνιδιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσα διαθέτουν σήμανση «Minimal» (Ελάχιστη) ή «Mild» (Ήπια). Φραγή Επικοινωνίας: Όλες οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και φωνητικής συνομιλίας είναι αδρανοποιημένες εξ ορισμού.

Όλες οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και φωνητικής συνομιλίας είναι αδρανοποιημένες εξ ορισμού. Social Hangouts: Παιχνίδια κοινωνικής συνεύρεσης, τα οποία στερούνται συγκεκριμένου αντικειμενικού σκοπού και βασίζονται αποκλειστικά στην επικοινωνία των avatars, δεν εμφανίζονται καν στον κατάλογο αναζήτησης.

Παιχνίδια κοινωνικής συνεύρεσης, τα οποία στερούνται συγκεκριμένου αντικειμενικού σκοπού και βασίζονται αποκλειστικά στην επικοινωνία των avatars, δεν εμφανίζονται καν στον κατάλογο αναζήτησης. Διακριτό UI: Η εφαρμογή ενεργοποιεί ένα ειδικό χρώμα φόντου, το οποίο επιτρέπει στον γονέα να βλέπει από απόσταση την οθόνη της συσκευής και να επιβεβαιώνει ότι τρέχει το ασφαλές προφίλ.

Με τη συμπλήρωση του 9ου έτους, το λογισμικό προωθεί αυτόματα το προφίλ στην επόμενη κατηγορία (Select).

Ξεκλειδώνεται η είσοδος σε τίτλους με σήμανση καταλληλότητας έως και «Moderate» (Μέτρια). Ελεγχόμενη Επικοινωνία: Παρότι τα προεπιλεγμένα συστήματα συνομιλίας ενεργοποιούνται εκ νέου, υπόκεινται πλέον στα νέα συστήματα φιλτραρίσματος που εξετάζουν το ιστορικό και την ηλικία των συνομιλητών.

Με τη συμπλήρωση των 16 ετών, ο λογαριασμός αναβαθμίζεται σε Standard, παρέχοντας πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν ένας χρήστης αρνηθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας του, το σύστημα τον κατατάσσει αυτόματα στο περιβάλλον ανηλίκων με τους αυστηρότερους δυνατούς περιορισμούς (Minimal περιεχόμενο, καμία συνομιλία).

Τεχνολογία Facial Age-Estimation και "Trusted Friends"

Ο πυρήνας του νέου συστήματος ασφαλείας βασίζεται στην εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων εκτίμησης ηλικίας (Facial Age-Estimation). Το λογισμικό θα διασταυρώνει τα ηλικιακά δεδομένα, αποτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ενήλικων χρηστών και παιδιών κάτω των 16 ετών. Για να μπορέσει ένας ενήλικας να επικοινωνήσει με έναν ανήλικο, θα πρέπει να οριστεί ρητά ως «Έμπιστος Φίλος». Η συγκεκριμένη προσθήκη δεν γίνεται με ένα απλό αίτημα φιλίας εντός του παιχνιδιού, αλλά απαιτεί σάρωση κωδικού QR από την κάμερα του κινητού ή ανταλλαγή επαφών μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου της συσκευής, εξασφαλίζοντας ότι τα δύο άτομα γνωρίζονται στον φυσικό κόσμο.

Μέχρι πρότινος, τα εργαλεία ελέγχου εστίαζαν κυρίως στους χρήστες κάτω των 13 ετών. Πλέον, το Parental Control dashboard επεκτείνεται έως και τα 15 έτη. Οι κηδεμόνες δεν αρκούνται στην γενική επιλογή ηλικιακής κατηγορίας, αλλά αποκτούν δικαιώματα μικροδιαχείρισης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας γονέας μπορεί να επιλέξει να μπλοκάρει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που θεωρεί ακατάλληλο, έστω και αν αυτό φέρει σήμανση «Mild» από την πλατφόρμα. Αντίστοιχα, διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει χειροκίνητα την είσοδο του παιδιού του σε ένα παιχνίδι μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας.

Η δομική αυτή αλλαγή επηρεάζει καθοριστικά το οικοσύστημα των δημιουργών. Προκειμένου ένας τίτλος να εμφανιστεί στις λίστες των Kids και Select accounts, πρέπει να περάσει από νέα, ελεγχόμενη διαδικασία αξιολόγησης. Το παιχνίδι δοκιμάζεται αρχικά σε περιβάλλον (sandbox) από επιβεβαιωμένους χρήστες άνω των 16 ετών. Τα δεδομένα συμπεριφοράς και οι αναφορές της κοινότητας τροφοδοτούν το σύστημα τηλεμετρίας του Roblox, το οποίο κρίνει αν ο τίτλος είναι τελικά ασφαλής για να διατεθεί στα παιδιά. Παράλληλα, εντός του έτους, η εταιρεία αναμένεται να υιοθετήσει πλήρως το πλαίσιο IARC (International Age Rating Coalition).

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση του Roblox για την εφαρμογή των Kids και Select λογαριασμών δεν αποτελεί μια απλή ένδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά μια υποχρεωτική αναδίπλωση απέναντι σε ασφυκτικές νομικές πιέσεις. Μόλις στα μέσα Απριλίου 2026, η εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διακανονισμό 12 εκατομμυρίων δολαρίων με την πολιτεία της Νεβάδα για τις ανεπάρκειες στην προστασία των ανηλίκων από την έκθεση σε κακόβουλους χρήστες.

Τεχνικά, ωστόσο, η προσέγγιση είναι απόλυτα στοχευμένη. Το μοντέλο "Default Deny" (κλειδωμένες επικοινωνίες από προεπιλογή) σε συνδυασμό με την επιβολή επαλήθευσης QR για την προσθήκη "Έμπιστων Φίλων", αποτελούν πρακτικές υψηλού επιπέδου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα βασίζεται στην ορθότητα των δεδομένων εισόδου. Το λογισμικό facial age-estimation είναι ισχυρό, αλλά δεν εξαλείφει πλήρως το ενδεχόμενο δημιουργίας πλαστών λογαριασμών. Τα νέα φίλτρα θωρακίζουν την πλατφόρμα, όμως το Parental Control dashboard παραμένει το τελικό όπλο.

Αν οι γονείς δεν αφιερώσουν χρόνο για να το ρυθμίσουν και να το συνδέσουν με τον λογαριασμό του παιδιού, καμία αλγοριθμική ενημέρωση δεν θα είναι αρκετή για να εγγυηθεί την απόλυτη ψηφιακή ασφάλεια.