RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Teyon και η NACON ανακοίνωσαν επίσημα ότι το RoboCop: Rogue City - Unfinished Business θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC. Το παιχνίδι υπόσχεται μια νέα, εκρηκτική ιστορία γεμάτη ένταση, δράση και νοσταλγία για τους φαν της εμβληματικής φιγούρας του RoboCop.

Μετά την επιτυχία του στο πρώτο παιχνίδι, όπου ο RoboCop αντιμετώπισε τις συμμορίες και την απειλή του New Guy in Town, η ηρεμία στο Old Detroit αποδεικνύεται προσωρινή. Η εγκληματικότητα επιστρέφει δυναμικά, απειλώντας την εύθραυστη τάξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το OmniTower, ένα τεράστιο συγκρότημα κατοικιών που έχει δημιουργηθεί από την OCP για να προσφέρει μια νέα αρχή στους πολίτες. Όμως, η ελπίδα μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν μια ομάδα μισθοφόρων καταλαμβάνει το κτήριο μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα.

Ο RoboCop καλείται ξανά στη δράση, ξεκινώντας μια θανάσιμη αποστολή από το ισόγειο μέχρι την κορυφή του OmniTower, όπου τον περιμένει ένας ηγέτης με σκοτεινό παρελθόν και προσωπική σύνδεση με τον ίδιο τον Alex Murphy.

Το Unfinished Business δεν περιορίζεται απλώς σε νέα πλοκή. Προσφέρει καινοτόμα στοιχεία gameplay, νέα όπλα όπως το Cryo Cannon, εχθρούς υψηλής τεχνολογίας – ακόμη και ανδροειδή με κατάνα – καθώς και νέα τελειωτικά χτυπήματα που υπόσχονται δυναμική δράση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα flashback gameplay segments, τα οποία επιτρέπουν στους παίκτες να βιώσουν γεγονότα από το παρελθόν μέσα από τα μάτια του Alex Murphy πριν γίνει RoboCop, μια εμπειρία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε videogame της σειράς.Το παιχνίδι διατηρεί όλα τα στοιχεία που έκαναν επιτυχημένο το RoboCop: Rogue City. Οι παίκτες θα βρουν και πάλι τη δυναμική εναλλαγή ανάμεσα σε μάχες και αστυνομική έρευνα, με ελαφριά RPG στοιχεία προόδου του χαρακτήρα. Η ατμόσφαιρα εμπλουτίζεται με γνωστά πρόσωπα, τοποθεσίες και όπλα από τον κόσμο του RoboCop, ενώ ο Peter Weller, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον αυθεντικό RoboCop, επιστρέφει για να χαρίσει ξανά τη φωνή του στον πρωταγωνιστή.