Ρομπότ με «υδάτινους μύες» φέρνει τη Ρομποτική πιο κοντά στην ανθρώπινη κίνηση [Video]

Η πολωνική startup Clone Robotics ανακοίνωσε μια εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της Ρομποτικής, παρουσιάζοντας ένα ανθρωποειδές πρωτότυπο που κινείται με τρόπο σχεδόν ανθρώπινο, χάρη σε τεχνητούς μύες που λειτουργούν με νερό. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021, ακολουθεί διαφορετική πορεία από τους τεχνολογικούς κολοσσούς: αντί για μικρά βήματα, θέτει εξαρχής έναν σαφή στόχο, τη δημιουργία ρομπότ σε φυσικό μέγεθος, ικανά να κινούνται και να εργάζονται σε καθημερινά περιβάλλοντα.

Ο εμπνευστής του εγχειρήματος, συνιδρυτής και CEO της Clone Robotics, Dhanush Radhakrishnan, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη φιλοσοφία πίσω από την προσπάθεια αυτή. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του, η πρόθεση της ομάδας ήταν να ξεφύγουν από την προσέγγιση των παραδοσιακών κινητήρων και να στραφούν σε μια πιο «βιολογική» λύση. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα των «υδάτινων μυών», εμπνευσμένων από το σχέδιο McKibben, γνωστό και ως fluidic muscle.

Οι τεχνητοί αυτοί μύες είναι σωλήνες από καουτσούκ που περικλείονται σε υφαντό περίβλημα. Όταν γεμίζουν με νερό, συσπώνται και παράγουν κίνηση που θυμίζει σε εντυπωσιακό βαθμό την αντίστοιχη των φυσικών μυών. Το σύστημα αυτό αντικαθιστά τους άκαμπτους ηλεκτρικούς κινητήρες των περισσότερων ρομπότ, επιτρέποντας πιο ομαλές, ευέλικτες και ρεαλιστικές κινήσεις. Στην «καρδιά» της λειτουργίας τους βρίσκεται μια μικρή αντλία, που η ομάδα ονομάζει «υδραυλική καρδιά», η οποία διοχετεύει το νερό στο κλειστό κύκλωμα. Μάλιστα, τα ρομπότ μπορούν να «ανεφοδιαστούν» με νερό, σχεδόν σαν να πίνουν.

Η ανάπτυξη ξεκίνησε από το πιο περίπλοκο τμήμα του σώματος: το χέρι, που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών ελευθερίας. Μέσα σε μόλις 18 μήνες, οι μηχανικοί δημιούργησαν ένα πλήρες τεχνητό χέρι, με συνθετικούς τένοντες και συνδέσμους, που απέδειξε την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. Το επίτευγμα αυτό άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή ενός ολόκληρου ανθρωποειδούς, το οποίο παρουσιάστηκε έναν χρόνο αργότερα.

Το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, με το Protoclone V1: ένα ρομπότ με πάνω από 200 βαθμούς ελευθερίας, 1.000 τεχνητές μυϊκές ίνες και 500 αισθητήρες. Η ανατομία του θυμίζει πιστά την ανθρώπινη, με το χέρι του να μπορεί να εκτελεί περίπλοκες κινήσεις, όπως να πιάνει εύθραυστα αντικείμενα ή να κόβει φρούτα. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε το Clone Alpha, το πρώτο πλήρους μεγέθους ανθρωποειδές της εταιρείας, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του διαδόχου του, με την ονομασία Neoclone.

Η τεχνολογία της Clone Robotics δεν περιορίζεται στη μηχανική. Τα ρομπότ της υποστηρίζονται από επεξεργαστές NVIDIA Jetson, που λειτουργούν ως «εγκέφαλος» για τον σχεδιασμό κινήσεων και τον έλεγχο των υδραυλικών μυών. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αρθρώσεων, τη ροπή, το μήκος των μυών και τη δύναμη που ασκείται. Στο παρόν στάδιο, η προτεραιότητα της ομάδας είναι η βελτίωση του ελέγχου κίνησης, ωστόσο μελλοντικά σχεδιάζεται η προσθήκη τεχνητού δέρματος που θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την αφή.

Ο συνδυασμός των υδάτινων μυών με την τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει τον δρόμο για σενάρια που μέχρι πρόσφατα ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ανθρωποειδή ικανά να ανοίγουν βαριές πόρτες, να μαγειρεύουν ή να εκτελούν σύνθετες χειρωνακτικές εργασίες θα μπορούσαν σύντομα να βρουν θέση τόσο σε οικιακά όσο και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η προσπάθεια της Clone Robotics δείχνει ότι η ρομποτική περνά σε μια νέα εποχή, όπου οι μηχανές δεν θα περιορίζονται σε άκαμπτες κινήσεις αλλά θα μιμούνται με ακρίβεια την ανθρώπινη κινησιολογία. Με τις εξελίξεις να προχωρούν με ιλιγγιώδη ρυθμό, η συζήτηση πλέον δεν είναι αν θα δούμε τέτοια ρομπότ ανάμεσά μας, αλλά πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

