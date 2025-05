Samsung Galaxy S25 Edge: Ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των λεπτών smartphones

Η Samsung παρουσίασε επίσημα το Galaxy S25 Edge, μια συσκευή που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά των premium smartphones. Με πάχος μόλις 5,8 χιλιοστά και κατασκευή από τιτάνιο, το νέο μοντέλο της σειράς Galaxy S συνδυάζει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, υψηλή αισθητική και κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον TM Roh, Πρόεδρο της Samsung DX, το Galaxy S25 Edge δεν αποτελεί απλώς ένα κομψό smartphone, αλλά μια απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας στην καινοτομία και την υπέρβαση των ορίων. Με έμφαση στη φορητότητα, την απόδοση και την ευφυΐα, η νέα πρόταση ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την κάμερα.

Εξαιρετικά λεπτό και ανθεκτικό

Το Galaxy S25 Edge επαναπροσδιορίζει την έννοια του «λεπτού smartphone», με βάρος μόλις 163 γραμμάρια. Η τιτάνια κατασκευή και οι βελτιστοποιημένες καμπύλες προσφέρουν αυξημένη ανθεκτικότητα και άνεση στη χρήση. Η οθόνη προστατεύεται από το νέο Gorilla Glass Ceramic 2, που συνδυάζει υψηλή αντοχή με καθαρή απεικόνιση, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Φωτογραφία επαγγελματικού επιπέδου

Το πιο εντυπωσιακό ίσως χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η κάμερα των 200MP, η οποία επαναφέρει την «Nightography» σε νέο επίπεδο. Με 40% καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και αισθητήρα μεγάλου μεγέθους, οι χρήστες μπορούν να τραβούν ευκρινείς, φωτεινές και λεπτομερείς φωτογραφίες. Η υπερευρυγώνια κάμερα 12MP διαθέτει αυτόματη εστίαση, ενισχύοντας την ευελιξία για μακροφωτογραφίες και δημιουργικές λήψεις.

Ο επεξεργαστής εικόνας ProVisual Engine, που πρωτοείδαμε στο Galaxy S25, προσφέρει ρεαλιστικά χρώματα και ακριβείς λεπτομέρειες, από υφές ρούχων έως φυσικούς τόνους δέρματος. Ταυτόχρονα, τα εργαλεία AI επεξεργασίας όπως τα Audio Eraser και Drawing Assist ενισχύουν τη δημιουργικότητα του χρήστη.

Κορυφαία απόδοση

Στην καρδιά του S25 Edge χτυπά ο Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, σχεδιασμένος αποκλειστικά για τη σειρά Galaxy. Παρά το λεπτό του προφίλ, η συσκευή διατηρεί υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματική διαχείριση θερμότητας, χάρη σε μια ανασχεδιασμένη αλλά πλατύτερη vapor chamber.

Η οθόνη υποστηρίζεται από τον αλγόριθμο ProScaler, ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα κλιμάκωσης εικόνας κατά 40%. Επιπλέον, η τεχνολογία mDNIe (mobile Digital Natural Image engine) της Samsung προσφέρει φυσική και ευκρινή απεικόνιση σε κάθε συνθήκη.

Galaxy AI: Ένας αόρατος σύμμαχος στην καθημερινότητα

Το S25 Edge ενσωματώνει πλήρως το οικοσύστημα Galaxy AI, προσφέροντας μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης σε κάθε επίπεδο. Από την πολυτροπική κατανόηση περιεχομένου μέχρι την προσαρμογή στην καθημερινότητα του χρήστη, η συσκευή λειτουργεί σαν ψηφιακός βοηθός. Οι λειτουργίες Now Brief και Now Bar υποστηρίζουν πλέον τρίτες εφαρμογές, προσφέροντας προτάσεις και υπενθυμίσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η συνεργασία της Samsung με την Google φέρνει τη δύναμη του Gemini Live και στις φορητές συσκευές. Οι χρήστες μπορούν πλέον να μοιράζονται ζωντανά την οθόνη τους ή το περιβάλλον γύρω τους και να συνομιλούν με τον AI βοηθό, καθιστώντας τη διεπαφή ακόμα πιο φυσική και άμεση.

Όλα αυτά ενσωματώνονται με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η τοπική επεξεργασία δεδομένων μέσω AI και η ασφάλεια του Samsung Knox Vault εξασφαλίζουν ότι η εμπειρία χρήσης παραμένει απόλυτα προστατευμένη.

Διαθεσιμότητα

Το Samsung Galaxy S25 Edge θα διατεθεί σε τρεις εκλεπτυσμένες αποχρώσεις: Titanium Silver, Titanium Jetblack και Titanium Icyblue, προσφέροντας κομψότητα και τεχνολογική υπεροχή σε μία εξαιρετικά φορητή μορφή.