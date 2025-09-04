Samsung Galaxy Tab S11 και Tab S11 Ultra: Οι νέες ναυαρχίδες στα tablets με ισχυρά specs και AI δυνατότητες

Η Samsung παρουσίασε στο πλαίσιο της IFA το Galaxy Tab S11 και το μεγαλύτερο Galaxy Tab S11 Ultra, τα δύο νέα κορυφαία Android tablets της. Οι συσκευές έρχονται με ανανεωμένο σχεδιασμό, αναβαθμισμένο S Pen, πιο ισχυρό hardware και μια σειρά από λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ συνοδεύονται και από βελτιωμένο DeX για πιο αποδοτικό multitasking.

Στην καρδιά τους βρίσκουμε το MediaTek Dimensity 9400+, έναν επεξεργαστή που υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις. Το Galaxy Tab S11 διατίθεται με 12 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο έως 512 GB, ενώ το Ultra φτάνει μέχρι τα 16 GB RAM και τον εντυπωσιακό 1 TB αποθήκευσης. Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν επέκταση μέσω microSD, κάτι που σίγουρα θα εκτιμήσουν όσοι χρειάζονται επιπλέον χώρο για αρχεία και εφαρμογές.

Στην οθόνη, η Samsung διατηρεί τον υψηλό πήχη. Το Tab S11 διαθέτει πάνελ 11 ιντσών, ενώ το Ultra φτάνει στις 14,6 ίντσες. Πρόκειται για Dynamic AMOLED 2X οθόνες με φωτεινότητα που αγγίζει τα 1.600 nits, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και ανάλυση Full HD+. Το Ultra ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο χάρη στην αντιθαμβωτική επίστρωση που υπόσχεται πιο άνετη χρήση κάτω από έντονο φως.

Στον τομέα της φωτογράφισης, το Galaxy Tab S11 φέρει μία κάμερα 13 MP στο πίσω μέρος, ενώ το Ultra ενισχύεται με διπλό setup, που περιλαμβάνει κύρια κάμερα 13 MP και υπερευρυγώνιο φακό 8 MP. Στο μπροστινό μέρος, και τα δύο μοντέλα διαθέτουν κάμερα 12 MP ultrawide, ιδανική για βιντεοκλήσεις.

Παρά το μέγεθός τους, τα tablets είναι ιδιαίτερα λεπτά. Το Tab S11 έχει πάχος 5,5 χιλιοστά και βάρος 496 γραμμάρια, ενώ το Ultra κατεβαίνει στα 5,1 χιλιοστά με βάρος 692 γραμμάρια. Και τα δύο διαθέτουν γυάλινη πρόσοψη, αλουμινένιο unibody σασί και πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη.

Η μπαταρία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο: 8.400 mAh στο Tab S11 και 11.600 mAh στο Ultra. Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν ενσύρματη φόρτιση 45W. Ενσωματώνουν επίσης σαρωτή δακτυλικού αποτυπώματος κάτω από την οθόνη, τετραπλά ηχεία και Bluetooth 5.4. Όσο για τη συνδεσιμότητα, το Tab S11 υποστηρίζει Wi-Fi 6E, ενώ το Ultra περνάει στο Wi-Fi 7. Και τα δύο «τρέχουν» Android 16 με το One UI 8.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα νέα tablets. Λειτουργίες όπως Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist και Circle to Search υπόσχονται να διευκολύνουν τη δημιουργικότητα και την καθημερινή χρήση. Παράλληλα, το αναβαθμισμένο DeX προσφέρει βελτιωμένο multitasking μέσω του Extended Mode, μετατρέποντας το tablet σε εργαλείο παραγωγικότητας. Το S Pen έχει επίσης επανασχεδιαστεί, με εξαγωνική λαβή και κωνική μύτη για πιο φυσική αίσθηση γραφής.

Τα Galaxy Tab S11 και S11 Ultra κυκλοφορούν σε δύο αποχρώσεις, Gray και Silver. Οι τιμές ξεκινούν από 899 ευρώ για το Wi-Fi Tab S11 με 128 GB και φτάνουν έως τα 1.909 ευρώ για το κορυφαίο LTE Tab S11 Ultra με 16 GB RAM και 1 TB αποθήκευσης.

