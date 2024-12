Samsung One UI 7: Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε το πρόγραμμα One UI 7 beta, δίνοντας μια πρώτη ματιά στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας*, αποκλειστικά για τα Samsung Galaxy. Το πιο πρόσφατο One UI προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, ενώ παρέχει διαφάνεια και ρυθμίσεις ασφαλείας.

Το Knox Matrix Ξεκλειδώνει τη Διαφάνεια

Το Knox Matrix είναι το όραμα της Samsung για το μέλλον, ενισχύοντας την προστασία μέσω πολυεπίπεδης, έξυπνης παρακολούθησης απειλών μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών Samsung.

Το Knox Matrix ελέγχει τις συσκευές μέσω του Trust Chain, μιας ασφαλούς ιδιωτικής αλυσίδας blockchain και ο νέος πίνακας του Knox Matrix εισάγει έναν εύκολο τρόπο για τη διατήρηση ασφάλειας σε ένα οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών. Με το One UI 7, ο έλεγχος γίνεται πιο διαισθητικός από πρν* και οι χρήστες μπορούν να βλέπουν με μια ματιά την κατάσταση ασφαλείας πολλαπλών έξυπνων συσκευών της Samsung, συμπεριλαμβανομένων κινητών συσκευών Galaxy, τηλεοράσεων και οικιακών συσκευών. Όταν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενημερωμένες και δεν εντοπίζονται κίνδυνοι, θα εμφανίζονται ως «πράσινες» ή ασφαλείς. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να δουν αν μια συσκευή διατρέχει κίνδυνο και ο πίνακας θα προτρέψει σε μια σύσταση με δυνατότητα δράσης για τον μετριασμό της απειλής.

Το Maximum Restrictions Ενισχύει τον Έλεγχο του Χρήστη

Το Maximum Restrictions δημιουργεί μια γραμμή άμυνας ενάντια στις απειλές στον κυβερνοχώρο. Το One UI 7 ενισχύει* την επιλογή του χρήστη με νέες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία όσων μπορεί να χρειάζονται πρόσθετες διασφαλίσεις. Το Maximum Restrictions έχει ενημερωθεί με πρόσθετους ελέγχους για τις συνδέσεις δικτύου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν την ηρεμία που συνεπάγεται η προστασία χωρίς να χάνουν την πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες της συσκευής. Χάρη στους πρόσθετους ελέγχους, οι χρήστες έχουν την επιλογή να αποκλείουν την υπηρεσία 2G και να αποτρέπουν την υποκλοπή δεδομένων κατά τη σύνδεση σε δυνητικά μη ασφαλή δίκτυα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την ακούσια αυτόματη επανασύνδεση σε ορισμένα δίκτυα Wi-Fi που ενδέχεται να είναι λιγότερο ασφαλή, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν χειροκίνητα, εάν το επιθυμούν.

Αυτή η ενημέρωση ενισχύει την υπάρχουσα σουίτα προστασίας Maximum Restrictions για τα Samsung Messages και Samsung Gallery, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν δεδομένα τοποθεσίας σε κοινές φωτογραφίες, να εμποδίζουν την αυτόματη λήψη συνημμένων και να μπλοκάρουν υπερσυνδέσμους, προεπισκοπήσεις και κοινόχρηστα άλμπουμ.

Περισσότερες Ρυθμίσεις Ασφαλείας Φέρνουν Πρόσθετη Προστασία της Συσκευής



Το One UI 7 εισάγει ακόμα περισσότερους τρόπους* με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ώστε να ταιριάζουν στους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν τη συσκευή τους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μπλοκάρουν τις συνδέσεις USB για να αποτρέψουν οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση μέσω αυτής της θύρας εκτός από τη φόρτιση, όσο η συσκευή είναι κλειδωμένη.

Για την προστασία από τις κακόβουλες εφαρμογές που προέρχονται από την παράλληλη φόρτωση, το νέο σύστημα Ασφαλούς Εγκατάστασης του One UI 7 λειτουργεί παράλληλα με το Auto Blocker για να στέλνει μια προειδοποίηση όταν ένας χρήστης επιχειρεί να κάνει λήψη από μη εξουσιοδοτημένη πηγή, προειδοποιώντας τον για τους κινδύνους ασφαλείας και αποτρέποντας την ακούσια παράλληλη φόρτωση σε συσκευές Galaxy.

Η Προστασία από Κλοπή Ενισχύει το Απόρρητο των Δεδομένων

Το One UI 7 εισάγει νέα χαρακτηριστικά διαθέσιμα στις συσκευές Galaxy στη σουίτα λύσεων προστασίας από κλοπή Android, ενισχύοντας τις διασφαλίσεις που υπάρχουν για να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή ακόμη και όταν οι συσκευές χάνονται ή κλέβονται. Εκτός από το Theft Detection Lock, το Offline Device Lock και το Remote Lock, οι χρήστες Galaxy μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο Identity Check, μια λειτουργία opt-in που έχει σχεδιαστεί για την περίπτωση που το PIN μιας συσκευής τεθεί σε κίνδυνο. Εάν εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα, αυτές οι αποκλειστικές προστασίες Galaxy θα ενεργοποιηθούν.

Όταν οι χρήστες βρίσκονται σε μια άγνωστη τοποθεσία, θα απαιτείται βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας για να κάνουν αλλαγές σε σημαντικές ρυθμίσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικές πληροφορίες.

για να κάνουν αλλαγές σε σημαντικές ρυθμίσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικές πληροφορίες. Ως πρόσθετη ασφάλεια, μια καθυστέρηση ασφαλείας διάρκειας μίας ώρας θα αποτρέψει τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες από το να προβούν σε άμεσες αλλαγές στη συσκευή.

Το One UI 7 είναι το επόμενο βήμα στη δέσμευση της Samsung για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην AI εποχή, εισάγοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την εξασφάλιση προστασίας στην εποχή της AI. Η επίσημη κυκλοφορία του One UI 7 θα ξεκινήσει με τις επερχόμενες συσκευές της σειράς Galaxy S, διαθέτοντας πρόσθετες δυνατότητες AI, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων, εξαρτώμενων από το υλικό λειτουργιών AI στη συσκευή, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Samsung να επεκτείνει την πολιτική αναβάθμισης του λειτουργικού της συστήματος, η ενημέρωση θα κυκλοφορήσει σταδιακά και σε άλλες συσκευές Galaxy.

Το One UI 7 beta θα είναι διαθέσιμο σε Ελλάδα και Κύπρο από τις αρχές του 2025.

*σε σύγκριση με την προηγούμενη ενημέρωση λογισμικού