Samsung: Το Galaxy AI θα έρθει για πρώτη φορά σε smartphones της σειράς Galaxy A

Όσο οι κάτοχοι ναυαρχίδων συσκευών Samsung Galaxy περιμένουν υπομονετικά από την εταιρεία να κυκλοφορήσει το One UI 7 με την ενημέρωση Android 15 beta, η Samsung φέρεται να παίρνει τον χρόνο της προκειμένου να λανσάρει πρώτα το One UI 6.1.1 update.



Γιατί τόση έμφαση στο One UI 6.1.1 αντί για τις επόμενες μεγάλες εκδόσεις Android; Η απάντηση είναι προφανώς το Galaxy AI, δηλαδή τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα καταφθάσουν σε εκατομμύρια smartphones της Samsung της εξαιρετικά δημοφιλούς (και επιτυχημένης) σειράς Galaxy A!



Όσον αφορά το ποια από τα τηλέφωνα της σειράς A της Samsung θα λάβουν το Galaxy AI, οι φήμες λένε ότι αυτά θα είναι τα μοντέλα του 2024, όπως τα Galaxy A55 και Galaxy A35, τα οποία διαθέτουν ταχύτερα chipset και περισσότερη RAM και είναι ικανά να τρέξουν ορισμένα (προφανώς όχι όλα) από τα χαρακτηριστικά του Galaxy AI.



Στη σειρά Galaxy S24, το πλήρες σύνολο των λειτουργιών του Galaxy AI, όπως το Live Translation και το Circle to Search, έγιναν δυνατά χάρη στην ενημέρωση Android 14 της Google και το chipset Snapdragon 8 Gen 3 που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις διεργασίες. Η Qualcomm, μάλιστα, προσάρμοσε τον επεξεργαστή ειδικά για τη Samsung, οπότε είναι λογικό ότι τα Galaxy A55 και A35 που τροφοδοτούνται από διαφορετικά chipset δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν ολόκληρη τη σουίτα των λειτουργιών Galaxy AI.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, ούτε ποιες από τις AI λειτουργίες θα φτάσουν στα mid-range Samsung Galaxy smartphones.

