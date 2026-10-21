Samsung Week στην Ελλάδα: Έκπτωση 10% σε Galaxy S26 και Z Fold8 μέσω Samsung Wallet

Σύνοψη

Διάρκεια: Έως 25 Οκτωβρίου 2026 αποκλειστικά στο samsung.com/gr.



Έως 25 Οκτωβρίου 2026 αποκλειστικά στο samsung.com/gr. Προϋπόθεση: Πληρωμή μέσω Samsung Wallet με Visa καρτών Alpha Bank ή Τράπεζας Πειραιώς.



Πληρωμή μέσω Samsung Wallet με Visa καρτών Alpha Bank ή Τράπεζας Πειραιώς. Συμμετέχουσες συσκευές: Σειρά Galaxy S26, Z Fold8/Flip8, Micro RGB/OLED τηλεοράσεις και επιλεγμένες λευκές συσκευές.



Σειρά Galaxy S26, Z Fold8/Flip8, Micro RGB/OLED τηλεοράσεις και επιλεγμένες λευκές συσκευές. Επιπλέον προσφορά: Συνδυαστική έκπτωση 10% σε wearables/tablets με αγορά smartphone έως 31/10/2026.



Συνδυαστική έκπτωση 10% σε wearables/tablets με αγορά smartphone έως 31/10/2026. Παροχές e-shop: Δωρεάν παράδοση άνω των 50€, έως 36 άτοκες δόσεις και δυνατότητα Express παράδοσης στην Αττική.



Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την έναρξη της προωθητικής ενέργειας «Samsung Week», παρέχοντας στους καταναλωτές της εγχώριας αγοράς ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για την αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη καμπάνια, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα samsung.com/gr, προσφέρει ένα καθαρό όφελος της τάξης του 10% σε μια ευρεία γκάμα premium συσκευών του οικοσυστήματος της νοτιοκορεατικής εταιρείας. Η στρατηγική επιλογή της Samsung να συνδέσει την έκπτωση με τη χρήση της ψηφιακής της πλατφόρμας πληρωμών καταδεικνύει την πρόθεσή της να ενισχύσει τη χρήση του Samsung Wallet στη χώρα μας.

Για να επωφεληθούν από την έκπτωση του 10%, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαθέτουν έναν ενεργό λογαριασμό Samsung και να ολοκληρώσουν την αγορά τους αξιοποιώντας την υπηρεσία Samsung Pay, η οποία είναι ενσωματωμένη στο Samsung Wallet. Η διαδικασία της πληρωμής πρέπει να πραγματοποιηθεί αυστηρά με τη χρήση συμβατών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών Visa, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από την Alpha Bank είτε από την Τράπεζα Πειραιώς. Η προσφορά παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026 ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων, καθιστώντας άμεση την ανάγκη λήψης αποφάσεων για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Στον τομέα των φορητών συσκευών, η καμπάνια περιλαμβάνει τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα της εταιρείας. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν με μειωμένη τιμή τις κορυφαίες αναδιπλούμενες συσκευές της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 και του δημοφιλούς Galaxy Z Flip8. Παράλληλα, η ναυαρχίδα της συμβατικής σειράς smartphones, το Galaxy S26, εντάσσεται στις επιλέξιμες συσκευές, προσφέροντας ασύγκριτη υπολογιστική ισχύ και προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Το οικοσύστημα συμπληρώνεται ιδανικά από το κορυφαίο tablet Galaxy Tab S12 Ultra, καθώς και από τα τελευταίας γενιάς wearables Galaxy Watch9 και την πιο ανθεκτική πρόταση του Galaxy Watch Ultra2. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράλληλη ενέργεια, η οποία επεκτείνεται χρονικά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, προσφέρει επιπλέον 10% έκπτωση για την αγορά ενός wearable ή tablet όταν αυτό συνδυάζεται με την αγορά ενός smartphone.

Περνώντας στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, η λίστα των συμμετεχόντων προϊόντων αποδεικνύεται εξίσου εντυπωσιακή. Η προσφορά καλύπτει τις υπερσύγχρονες τηλεοράσεις τεχνολογίας Micro RGB και OLED, οι οποίες προσφέρουν κορυφαία επίπεδα χρωματικής ακρίβειας και αντίθεσης. Οι καταναλωτές που δίνουν έμφαση στην αισθητική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο χώρο τους, μπορούν να επιλέξουν τα μοντέλα της σειράς Lifestyle, The Frame και The Frame Pro. Για την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής εμπειρίας στο σπίτι, το όφελος εφαρμόζεται και στα πολυδιάστατα Soundbars της σειράς Q Series (2026). Επιπροσθέτως, η καμπάνια καλύπτει ζωτικές ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού, ενσωματώνοντας κορυφαία μοντέλα ψυγείων και πλυντηρίων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού κατοικίας.

Η αγορά μέσω του επίσημου δικτύου πωλήσεων της εταιρείας συνοδεύεται από μια σειρά σημαντικών προστιθέμενων αξιών. Οι πελάτες συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα επιβράβευσης Samsung Rewards συγκεντρώνοντας πόντους εξαργύρωσης, ενώ έχουν την επιλογή ενεργοποίησης του προγράμματος Samsung Protect για εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη των ακριβών συσκευών τους. Ενισχύοντας περαιτέρω το αγοραστικό κίνητρο, η εταιρεία παρέχει δωρεάν Standard παράδοση για παραγγελίες που ξεπερνούν τα 50 ευρώ, καθώς και τη δυνατότητα πληρωμής σε έως 36 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας. Για τους βιαστικούς καταναλωτές της Αττικής και της Βοιωτίας, υπάρχει επίσης η επιλογή της Express παράδοσης με επιπλέον χρέωση.