SaxonQ SXQ128: Ο πρώτος εμπορικός κβαντικός υπολογιστής σε θερμοκρασία δωματίου

Σύνοψη

Η γερμανική SaxonQ ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση των κβαντικών υπολογιστών SXQ128 (128 qubits) και SXQ512 (512 qubits), οι οποίοι βασίζονται σε κρυσταλλικά πλέγματα διαμαντιού.

Η τεχνολογία ατελειών αζώτου-κενού (NV centers) επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνθήκες δωματίου (293 Kelvin), καταργώντας πλήρως την ανάγκη για συστήματα κρυογονικής ψύξης και θαλάμους κενού.

Οι νέοι υπολογιστές της εταιρείας έχουν μέγεθος αντίστοιχο μιας σύγχρονης κάρτας γραφικών, συνδέονται σε τυπική πρίζα 230V και ξεπερνούν για πρώτη φορά το φράγμα των 10 qubits στη συγκεκριμένη κατασκευαστική αρχιτεκτονική.

Η παραγωγή τους είναι πλήρως συμβατή με τις υπάρχουσες γραμμές κατασκευής ημιαγωγών (CMOS) με ακρίβεια τοποθέτησης κάτω των 5 νανομέτρων, επιτρέποντας τη μελλοντική ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικά ρομπότ, αυτόνομα οχήματα και κατανεμημένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεχής εξέλιξη της κβαντικής πληροφορικής έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τεράστιες, ενεργοβόρες και εξαιρετικά πολύπλοκες εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων για τη διατήρηση της θερμοκρασίας κοντά στο απόλυτο μηδέν. Η εξάρτηση από αραιωτικά ψυγεία, υγρό ήλιο και θαλάμους εξαιρετικά υψηλού κενού για την αποτροπή της αποσυνοχής των υπεραγώγιμων qubits, έχει περιορίσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στα στενά όρια των αυστηρά ελεγχόμενων ερευνητικών κέντρων και των κολοσσιαίων υποδομών cloud computing.

Η γερμανική εταιρεία SaxonQ προχωρά στην εμπορική διάθεση μιας ριζικά διαφορετικής και τεχνολογικά ώριμης προσέγγισης, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία των υπολογιστικών συστημάτων SXQ128 και SXQ512, τα οποία βασίζονται σε κρυσταλλικά πλέγματα διαμαντιού και επιτυγχάνουν πλήρως σταθερή λειτουργία στους 293 βαθμούς Kelvin, καταργώντας κάθε ανάγκη για κρυογονική ψύξη.

Ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής που αναπτύσσει η SaxonQ εστιάζει στα κέντρα αζώτου-κενού, μια τεχνολογία η οποία εκμεταλλεύεται στρατηγικά τις τεχνητές ατέλειες εντός του εξαιρετικά σταθερού κρυσταλλικού πλέγματος του συνθετικού διαμαντιού. Κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας, μεμονωμένα άτομα αζώτου εμφυτεύονται στο πλέγμα του άνθρακα, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται διαδικασίες θερμικής ανόπτησης σε περιβάλλον κενού. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει τη μετατόπιση των κενών θέσεων του άνθρακα μέχρι αυτές να συνδεθούν σταθερά με το άζωτο, δημιουργώντας τα ανθεκτικά κέντρα NV που λειτουργούν ως qubits. Οι καταστάσεις του σπιν αυτών των qubits αρχικοποιούνται και διαβάζονται μέσω οπτικών μεθόδων, ενώ ο έλεγχος των λειτουργιών τους πραγματοποιείται μέσω πυλών συχνοτήτων μικροκυμάτων, εξασφαλίζοντας κορυφαία ακρίβεια χωρίς να απαιτείται απομόνωση από το εξωτερικό θερμικό περιβάλλον.

Οι παραδοσιακοί κβαντικοί επεξεργαστές, βασισμένοι κυρίως στη χρήση υπεραγώγιμων κυκλωμάτων ή παγιδευμένων ιόντων, προσκρούουν συστηματικά στο πρόβλημα της αποσυνοχής. Οποιαδήποτε ελάχιστη περιβαλλοντική αλλαγή, από τη θερμική ακτινοβολία έως τους ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους του περιβάλλοντος, καταστρέφει την κβαντική υπέρθεση, καθιστώντας τους υπολογισμούς εσφαλμένους. Για αυτόν τον λόγο, οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας αναγκάζονται να κατασκευάζουν θηριώδη υπολογιστικά συστήματα εντός εξαιρετικά πολύπλοκων θαλάμων κρυογονικής ψύξης, με κόστος που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ ανά εγκατάσταση και απαιτεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τη συνεχή συντήρησή τους. Η αρχιτεκτονική των NV centers διασφαλίζει ότι τα άτομα αζώτου προστατεύονται φυσικά από το στιβαρό κρυσταλλικό πλέγμα του άνθρακα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της κβαντικής εμπλοκής σταθερά. Συνεπώς, η αφαίρεση της πολυπλοκότητας της ψύξης καθιστά δυνατή τη λειτουργία του εξοπλισμού υπό συνθήκες υψηλών δονήσεων και μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας, χαρακτηριστικά απολύτως απαραίτητα για την εγκατάσταση υπολογιστών μέσα σε κινούμενα οχήματα ή αυτόνομα συστήματα.

Η πραγματική κατασκευαστική υπεροχή της SaxonQ, ωστόσο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη θερμική ανοχή του συστήματος, αλλά εκτείνεται στην πλήρη εναρμόνιση της παραγωγής της με τις υπάρχουσες υποδομές της βιομηχανίας ημιαγωγών (CMOS). Αντί να βασίζεται σε εξειδικευμένα, υψηλού κόστους κβαντικά εργοστάσια που δυσκολεύονται να κλιμακώσουν τον όγκο παραγωγής τους, η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές εμφύτευσης ιόντων που προσφέρουν εκπληκτική ακρίβεια τοποθέτησης μικρότερη των 5nm. Ο ντετερμινιστικός χαρακτήρας αυτής της εμφύτευσης εξασφαλίζει υψηλότατη απόδοση και επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των qubits χωρίς θεωρητικούς περιορισμούς στο μέγεθος ή τη δομή του κυκλώματος. Επιπροσθέτως, με τη χρήση τυπικής λιθογραφίας, ενσωματώνονται διαφανή κυκλώματα νανοκαλωδίωσης απευθείας πάνω από τα εμφυτευμένα qubits, γεγονός που βελτιώνει τον ηλεκτρικό έλεγχο και την ανάγνωση των δεδομένων, επιτρέποντας παράλληλα τη σημαντική μείωση του φυσικού μεγέθους της μονάδας.

Τα νέα εμπορικά συστήματα που αποκαλύφθηκαν τον Αύγουστο του 2026 σηματοδοτούν μια κρίσιμη μετάβαση για την εταιρεία, από τα επιτραπέζια συστήματα περιορισμένης κλίμακας, όπως το SXQ4 που αξιοποιείται ήδη από το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) και το Ινστιτούτο Fraunhofer, σε μονάδες ικανές να εξυπηρετήσουν απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Το μοντέλο SXQ128 ενσωματώνει 128 qubits, κατανεμημένα σε πολλαπλούς πυρήνες (16 έως 32 cores), καταλαμβάνει χώρο που αντιστοιχεί περίπου σε μια σύγχρονη κάρτα γραφικών δεδομένων και τροφοδοτείται απευθείας από μια κοινή πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος των 230 Volt. Πρόκειται για την πρώτη υλοποίηση επεξεργαστή διαμαντιού στην ιστορία της κβαντικής πληροφορικής που ξεπερνά το κρίσιμο όριο των 10 qubits. Η εμπορική του διαθεσιμότητα είναι άμεση, με τον χρόνο παράδοσης να ορίζεται στους τρεις μήνες, ενώ η διάθεση του ισχυρότερου μοντέλου SXQ512 είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Ο συμπαγής σχεδιασμός και η παντελής απουσία κρυογονικών απαιτήσεων αναδεικνύουν την τεχνολογία της SaxonQ ως τη βασική υποδομή για το αποκαλούμενο υπολογιστικό άκρο, προσφέροντας μια λύση στο φαινόμενο της υπολογιστικής συμφόρησης που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs). Τα κβαντικά συστήματα NV centers μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα φυσικό στρώμα άμεσης επιτάχυνσης εντός των κατανεμημένων δικτύων, επιλύοντας πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και τη λήψη αποφάσεων των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Η ανεξαρτησία από τις εγκαταστάσεις υπολογιστικού νέφους επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση των συστημάτων της εταιρείας σε αυτόνομα οχήματα για τον ακαριαίο υπολογισμό κυκλοφοριακών μεταβλητών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης της μπαταρίας, σε βιομηχανικά ρομπότ εξειδικευμένων εργασιών, σε αεροδιαστημικά συστήματα πλοήγησης που αντιμετωπίζουν αυστηρούς χωροταξικούς περιορισμούς, καθώς και σε αμυντικά συστήματα που απαιτούν την ταχύτατη επεξεργασία κρυπτογραφημένων δεδομένων στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η συσσώρευση περισσότερων από 220 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η επιτυχημένη δημόσια επίδειξη της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής έκθεσης του Ανόβερου, ενισχύουν το κύρος της εδρεύουσας στη Λειψία εταιρείας. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Bechtle, ο οποίος αποτελεί πλέον τον πρώτο πιστοποιημένο συνεργάτη για την εγκατάσταση και την υποστήριξη των κβαντικών μονάδων, υπογραμμίζει την ετοιμότητα του συστήματος για μαζική εμπορική διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Βλέποντας προς το μέλλον, ο οδικός χάρτης της SaxonQ προδιαγράφει την ανάπτυξη της πλατφόρμας SXQ10k για την περίοδο μετά το 2030. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική στοχεύει στην ενσωμάτωση περισσότερων από 10.000 qubits σε ένα και μοναδικό ενσωματωμένο chip, αξιοποιώντας την οικονομία κλίμακας της βιομηχανίας ημιαγωγών για να διατηρήσει το κόστος παραγωγής σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η δυνατότητα μαζικής παραγωγής κβαντικών επεξεργαστών που δεν εξαρτώνται από εξειδικευμένο ψυκτικό εξοπλισμό αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την ενσωμάτωση των κβαντικών αλγορίθμων σε κάθε πτυχή της σύγχρονης υπολογιστικής υποδομής, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής υπεροχής και της καθημερινής βιομηχανικής εφαρμογής.