Scarface: Ετοιμάζεται νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Danny Ramirez!

Η ιστορία του Scarface ετοιμάζεται να ξαναζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Danny Ramirez, γνωστό από τον ρόλο του Falcon στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel αλλά και ως Manny Alvarez στη σειρά The Last of Us. Ο ηθοποιός, που πλέον κινείται και στον χώρο της παραγωγής μέσω της δικής του εταιρείας Pinstripes, επιβεβαίωσε ότι θα ηγηθεί ενός νέου κινηματογραφικού project βασισμένου στο κλασικό μυθιστόρημα του 1930 από τον Armitage Trail.

Το νέο Scarface δεν θα είναι απλώς ένα reboot της θρυλικής ταινίας του 1983 με τον Al Pacino, ούτε μια πιστή αναπαράσταση της πρώτης κινηματογραφικής μεταφοράς του 1932. Αντίθετα, η ομάδα της Pinstripes θέλει να δημιουργήσει μια εκδοχή που θα πατάει μεν στις ρίζες του πρωτότυπου έργου, αλλά θα μιλά στη γλώσσα του σήμερα. Όπως εξήγησε ο Tom Culliver, συνεταίρος του Ramirez και συνιδρυτής της Pinstripes, το project επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το μυθιστόρημα, προσαρμόζοντας τα θέματα και την ατμόσφαιρα στις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες της εποχής μας.

Ο Culliver τόνισε επίσης πως, αν και το βάρος του ονόματος Pacino παραμένει ισχυρό, η ιστορία είναι έτοιμη να ξαναειπωθεί με νέα πνοή. Η επιλογή του Ramirez στον πρωταγωνιστικό ρόλο θεωρείται κομβική, αφού συνδυάζει το προφίλ ενός ανερχόμενου αστέρα με την αποφασιστικότητα ενός παραγωγού που θέλει να δώσει προσωπικό στίγμα στο έργο.

Ο ίδιος ο Ramirez δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο βήμα. Όπως δήλωσε, ο Scarface ήταν για εκείνον ένας «ρόλος-όνειρο», όχι μόνο επειδή αποτελεί εμβληματική φιγούρα της ποπ κουλτούρας, αλλά και επειδή του δίνεται η δυνατότητα να τον ερμηνεύσει και να τον προσαρμόσει μέσα από τη δική του ματιά. «Νομίζω πως το 2025, η ιστορία αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αφήγηση γύρω από την άνοδο, την πτώση και τις παγίδες της εξουσίας βρίσκει νέες προεκτάσεις στη σημερινή εποχή.

Το στοίχημα είναι μεγάλο: η Pinstripes δεν περιορίζεται σε μια απλή παραγωγή, αλλά επενδύει σε ένα έργο που φέρει βαρύ ιστορικό φορτίο. Από τη μία πλευρά υπάρχει η κλασική εκδοχή του Howard Hawks το 1932 και από την άλλη η κινηματογραφική σφραγίδα του Brian De Palma το 1983, με τον Al Pacino να δημιουργεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της κινηματογραφικής ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο εγχείρημα θέλει να στήσει γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Το ενδιαφέρον γύρω από το νέο Scarface δεν εστιάζεται μόνο στην επιλογή του πρωταγωνιστή, αλλά και στο πώς θα προσαρμοστεί το αφήγημα στις συνθήκες του σήμερα. Η ιστορία της ανόδου ενός ανθρώπου μέσα από τον κόσμο του εγκλήματος και της αμφιλεγόμενης δόξας του είχε ισχυρό αντίκτυπο τόσο στη δεκαετία του ’30 όσο και στη δεκαετία του ’80. Σήμερα, όμως, ζητήματα όπως η ανισότητα, η εξουσία, η διαφθορά και η ανάγκη για επιβεβαίωση μέσα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο καθιστούν τον Scarface περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για τη νέα εκδοχή του Scarface. Η ανάπτυξη του project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με κάποιες βασικές συμφωνίες για χρηματοδότηση να έχουν ήδη κλείσει. Αυτό που μένει να φανεί είναι πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή και αν το κοινό θα δει σύντομα μια πρώτη εικόνα από το φιλόδοξο εγχείρημα.

