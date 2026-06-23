Σειρά Mijia Air Conditioner Eco από τη Xiaomi: Έξυπνη ψύξη με AI και ενσωμάτωση στο Xiaomi Home

Σύνοψη

Η Xiaomi φέρνει στην Ελλάδα και την Κύπρο τη νέα σειρά κλιματιστικών Mijia Air Conditioner Eco, ενισχύοντας το οικοσύστημα έξυπνων συσκευών “Human x Car x Home”.

Τα νέα κλιματιστικά κυκλοφορούν σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος (2.6kW, 3.5kW, 5.2kW και 7.0kW), καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χώρων.

Ενσωματώνουν σύστημα χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας μέσω AI, επιτρέποντας την παρακολούθηση θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Υποστηρίζουν ταχύτατη ψύξη και θέρμανση σε δευτερόλεπτα, λειτουργία χαμηλού θορύβου και διαθέτουν αντιβακτηριακό φίλτρο αντι-μούχλας.

Η διαχείρισή τους γίνεται ενοποιημένα μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, με επιπλέον συμβατότητα με το Google Assistant και την Alexa.

Οι τιμές λιανικής ξεκινούν από 479,00 € για το μικρότερο μοντέλο και φτάνουν έως τα 899,00 € για την έκδοση των 7.0kW.

Τα νέα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Eco της Xiaomi είναι πλέον διαθέσιμα στην ελληνική και κυπριακή αγορά από την Info Quest Technologies. Οι συσκευές εστιάζουν στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, αξιοποιώντας συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Μέσα από την πλατφόρμα Xiaomi Home, ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο , με τη γκάμα να περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα δυναμικότητας από 2.6kW έως 7.0kW.

Η στρατηγική "Human x Car x Home"

Η άφιξη της νέας σειράς κλιματιστικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Xiaomi για το οικοσύστημα “Human x Car x Home”. Η συγκεκριμένη ανεπανάληπτη και έξυπνη τεχνολογία έχει οδηγήσει την εταιρεία σε κορυφαία επίπεδα δημοφιλίας παγκοσμίως. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να προσφέρει στους καταναλωτές μια πραγματικά έξυπνη και απρόσκοπτα συνδεδεμένη εμπειρία ζωής. Τα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Eco έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη υπάρχουσα σειρά μεγάλων οικιακών συσκευών που είναι διαθέσιμες στη χώρα μας, όπως το ψυγείο Mijia Refrigerator Cross Door 502L και το πλυντήριο-στεγνωτήριο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και έλεγχος AI

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των Mijia Air Conditioner Eco είναι η ενεργειακά αποδοτική τους λειτουργία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύστημα χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας το οποίο υποστηρίζεται από τεχνολογία ΑΙ. Οι συσκευές επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν τη θερμοκρασία του χώρου σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις ισχύος εξασφαλίζουν την τέλεια επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοντέλα των 7.0kW, 5.2kW, 3.5kW και 2.6kW.

Ταχύτητα, υγιεινή και ευκολία συντήρησης

Στον τομέα της απόδοσης, η σειρά υπόσχεται ότι τόσο η ψύξη όσο και η θέρμανση πραγματοποιούνται κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα. Όλα αυτά γίνονται αθόρυβα, χάρη στη λειτουργία χαμηλού θορύβου που ενσωματώνουν τα κλιματιστικά, ώστε να μην ενοχλούν την καθημερινότητα των χρηστών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα του αέρα, καθώς το σύστημα διαθέτει ένα αντιβακτηριακό φίλτρο και φίλτρο αντι-μούχλας. Το φίλτρο αυτό απομακρύνει τις ακαθαρσίες, προσφέροντας πιο καθαρό και υγιεινό αέρα στον χώρο. Επιπλέον, η συντήρηση έχει απλοποιηθεί στο μέγιστο: ο χρήστης αρκεί να πατήσει το πλήκτρο «Open» για να αφαιρέσει γρήγορα το φίλτρο και να το καθαρίσει με ιδιαίτερη ευκολία.

Πλήρης ενσωμάτωση στο έξυπνο σπίτι

Όλες οι συσκευές της σειράς είναι πλήρως ενσωματωμένες στο έξυπνο οικοσύστημα της Xiaomi, μετατρέποντας την καθημερινή χρήση σε μια ιδιαίτερα εύκολη και συνδεδεμένη εμπειρία. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, η διαχείριση είναι ενοποιημένη. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι οι απρόσκοπτες αναβαθμίσεις λογισμικού OTA (Over-The-Air).

Η ευφυΐα και η άνεση στο σπίτι ενισχύονται περαιτέρω μέσω της βελτιωμένης συμβατότητας των συσκευών Mijia με ψηφιακούς βοηθούς, όπως το Google Assistant και το Alexa.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η νέα σειρά κλιματιστικών Mijia, καθώς και όλες οι μεγάλες οικιακές συσκευές της σειράς, είναι πλέον διαθέσιμες στην Ελλάδα και στην αγορά της Κύπρου. Επίσημος διανομέας των προϊόντων της Xiaomi για τις δύο χώρες είναι η Info Quest Technologies. Τα προϊόντα βρίσκονται διαθέσιμα σε όλα τα φυσικά καταστήματα Xiaomi Store στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Επίσης, διατίθενται διαδικτυακά μέσα από τα επίσημα καταστήματα mistore-greece.gr και mistore-cyprus.com.cy, αλλά και στο ευρύτερο επίσημο δίκτυο συνεργατών. Για την κυπριακή αγορά, ισχύουν προσφορές Early Bird Promo μέχρι και τις 24 Μαΐου.

Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των προτεινόμενων τιμών λιανικής πώλησης (οι οποίες περιλαμβάνουν ΦΠΑ), έχει ως εξής: