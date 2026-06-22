HUAWEI WATCH FIT 5 Series: Νέα smartwatches με ανέπαφες πληρωμές και ειδική τιμή γνωριμίας

Σύνοψη

Η νέα σειρά smartwatches HUAWEI WATCH FIT 5 και WATCH FIT 5 Pro είναι επίσημα διαθέσιμη μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei.

Τα νέα μοντέλα υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές μέσω της υπηρεσίας Curve Pay, επιτρέποντας συναλλαγές απευθείας από τον καρπό του χρήστη.

Η λειτουργία Mini-Workout ενσωματώνει έξυπνες υπενθυμίσεις και μικρές προτάσεις κίνησης για την καταπολέμηση της καθιστικής ζωής.

Οι αγοραστές επωφελούνται από δωρεάν premium συνδρομές μέσω του HUAWEI Health MultiPass σε εφαρμογές όπως το komoot και το FIIT, συνολικής αξίας έως 179€.

Ισχύει ειδική τιμή γνωριμίας έως το τέλος Ιουνίου, με το WATCH FIT 5 στα 159€ και το WATCH FIT 5 Pro στα 259€.

Η τεχνολογία των wearables κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ενσωμάτωση στην καθημερινότητα του χρήστη, ξεφεύγοντας από την απλή καταγραφή βημάτων. Η Huawei ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας σειράς HUAWEI WATCH FIT 5 Series, η οποία έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή δραστηριότητα πιο προσιτή, πιο έξυπνη και πιο προσωπική. Με τον Ιούνιο να φέρνει περισσότερη ενέργεια, φως και διάθεση για κίνηση, η ευεξία μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητα με πιο φυσικό τρόπο.

Τι προσφέρει η νέα σειρά HUAWEI WATCH FIT 5;

Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, αποτελούμενη από τις εκδόσεις standard και Pro, είναι λεπτά, ελαφριά και κομψά smartwatches που ενσωματώνουν ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay και ένα πλούσιο οικοσύστημα εφαρμογών υγείας. Διατίθενται στην ελληνική αγορά με τιμές γνωριμίας από 159€ έως 259€ μέχρι τα τέλη Ιουνίου, προσφέροντας παράλληλα δωρεάν premium συνδρομές αξίας έως 179€ μέσω του πακέτου HUAWEI Health MultiPass.

Mini-Workouts: Η απάντηση στην καθιστική εργασία

Στους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, η άσκηση συχνά μοιάζει με κάτι που απαιτεί χρόνο, πρόγραμμα και προετοιμασία. Όμως η δραστηριότητα δεν χρειάζεται πάντα να ξεκινά από το γυμναστήριο ή από μια ολοκληρωμένη προπόνηση. Η Huawei επιχειρεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας την εμπειρία Mini-Workout.

Η συγκεκριμένη λειτουργία βοηθά τον χρήστη να ενεργοποιείται μέσα στη μέρα χωρίς πίεση, μετατρέποντας την άσκηση σε κάτι πιο απλό και βιώσιμο. Η λογική βασίζεται στο ότι η δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει ανάμεσα σε δύο meetings, σε ένα σύντομο διάλειμμα στο γραφείο, στο σπίτι ή ακόμη και ενώ περιμένεις τον καφέ σου. Το λογισμικό του ρολογιού χρησιμοποιεί έξυπνες υπενθυμίσεις, μικρές προτάσεις κίνησης και δακτύλιους δραστηριότητας. Μερικές διατάσεις, λίγα λεπτά κίνησης ή μια μικρή παύση για αναπνοή μπορούν σταδιακά να γίνουν μέρος της καθημερινότητας, χωρίς να απαιτούν μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα εφαρμογών και υγεία των γυναικών

Η χρηστικότητα του hardware πολλαπλασιάζεται όταν υποστηρίζεται από το κατάλληλο software. Η εμπειρία των HUAWEI WATCH FIT 5 Series γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη μέσα από το οικοσύστημα εφαρμογών που είναι διαθέσιμο μέσω του AppGallery και του HUAWEI Health. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν εφαρμογές που υποστηρίζουν την άθληση, την υγεία, τη γυναικεία ευεξία και την καλύτερη κατανόηση του προσωπικού ρυθμού του σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη γυναικεία ευεξία. Το Life Period Tracker προσφέρει έναν απλό και διακριτικό τρόπο καταγραφής στοιχείων που σχετίζονται με τον κύκλο, όπως η διάθεση, τα συμπτώματα και το επίπεδο ροής, απευθείας από την οθόνη του ρολογιού. Παράλληλα, εφαρμογές όπως το Clue μπορούν να προσφέρουν πιο αναλυτικά insights, αξιοποιώντας δεδομένα από τα Huawei smartwatches και την εφαρμογή Huawei Health. Η εφαρμογή αυτή συνδυάζει πληροφορίες ύπνου και θερμοκρασίας σώματος για μια πιο οργανωμένη εικόνα της γυναικείας ευεξίας. Επιπλέον, για όσες αγαπούν το τρέξιμο, διατίθεται το The Ginger Club, η running κοινότητα που δημιουργήθηκε από τη running coach Candela Pérez. Η κοινότητα αυτή συνδυάζει προπονητικά πλάνα από 5K έως μαραθώνιο, ασκήσεις ενδυνάμωσης, yoga, αναπνοής και stretching, με ενσωμάτωση παρακολούθησης του κύκλου, βοηθώντας την κάθε χρήστρια να προσαρμόζει καλύτερα την προπόνησή της.

Ανέπαφες πληρωμές Curve Pay και το ισχυρό δέλεαρ του MultiPass

Η πιο κρίσιμη προσθήκη στη νέα γενιά αφορά την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, καθώς η σειρά δεν περιορίζεται στην άθληση και την υγεία. Το HUAWEI WATCH FIT 5 υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, επιτρέποντας στον χρήστη να πληρώνει γρήγορα και εύκολα από τον καρπό του, όπου η υπηρεσία διατίθεται.

Ταυτόχρονα, η Huawei λανσάρει το HUAWEI Health MultiPass, ένα πακέτο προσφορών που προσθέτει σημαντική υπεραξία στην αγορά του hardware. Μέσω αυτού, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε Huawei Health+ membership και προνόμια από δημοφιλείς εφαρμογές αθλητισμού, fitness και lifestyle, όπως τα komoot, Naviki, URUNN, FIIT και Life Period Tracker. Η συνολική αξία αυτών των συνδρομών ανέρχεται στα 163€ για τους χρήστες του HUAWEI WATCH FIT 5 και στα 179€ για τους χρήστες του HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Έτσι, η εμπειρία του smartwatch επεκτείνεται πέρα από την απλή καταγραφή δεδομένων και γίνεται ένας πιο ολοκληρωμένος σύμμαχος καθημερινής ευεξίας.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους με ένα smartwatch που συνδυάζει στυλ, άνεση, άθληση, υγεία και έξυπνες υπηρεσίες, η συσκευή είναι ήδη διαθέσιμη στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων. Μέσω του δικτύου καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, προσφέρεται για λίγο ακόμα έως το τέλος Ιουνίου μια εξαιρετική τιμή γνωριμίας.

Συγκεκριμένα, το HUAWEI WATCH FIT 5 κοστολογείται στα 159€, μειωμένο από την αρχική τιμή των 199€. Το πιο προηγμένο HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι διαθέσιμο στα 259€, με την αρχική του τιμή να έχει οριστεί στα 299€.

Το γενικότερο οικοσύστημα της εταιρείας συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά, υποστηρίζοντας το νέο hardware. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Το AppGallery διαθέτει περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως (εκ των οποίων πάνω από 45 εκατομμύρια στην Ευρώπη) και ενσωματώνει σε τοπικό επίπεδο τις σημαντικότερες ελληνικές τραπεζικές εφαρμογές, εφαρμογές παραγγελίας φαγητού και υπηρεσίες παρόχων τηλεφωνίας.