Shenxing Pro: Έρχεται στην Ευρώπη η πρωτοποριακή κινέζικη μπαταρία για ηλεκτρικά οχήματα

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, η προσοχή δεν στράφηκε μόνο στα νέα μοντέλα των μεγάλων κατασκευαστών, αλλά και στην κινεζική CATL, η οποία παρουσίασε στην ευρωπαϊκή αγορά τη νέα της μπαταρία Shenxing Pro. Η εταιρεία τη χαρακτηρίζει ως την ιδανική λύση για τη μελλοντική ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, προσφέροντας εντυπωσιακή αυτονομία, αστραπιαία φόρτιση και εξελιγμένα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα για το υπό κατασκευή εργοστάσιο της στην Ουγγαρία, στο οποίο έχει επενδύσει 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή το επόμενο έτος, ενισχύοντας την τροφοδοσία ευρωπαϊκών κολοσσών όπως BMW, Stellantis και Volkswagen.

Οι νέες LFP μπαταρίες Shenxing Pro

Η CATL φέρνει δύο εκδόσεις της νέας σειράς στην Ευρώπη, οι οποίες είχαν ήδη παρουσιαστεί στην Κίνα: τη Shenxing Pro Super Long Life & Long Range και τη Shenxing Pro Super-Fast Charging.

Η πρώτη, γνωστή και ως “Long Range”, υπόσχεται έως 758 χιλιόμετρα αυτονομίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, με διάρκεια ζωής που φτάνει τα 12 χρόνια ή το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την παρουσίαση στο Μόναχο, η υποβάθμιση της μπαταρίας μετά τα πρώτα 200.000 χιλιόμετρα είναι μόλις 9%. Αυτό, όπως τονίζει η CATL, αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα για εταιρείες leasing και στόλους οχημάτων που δίνουν έμφαση στη μακροχρόνια αξιοπιστία.

Η δεύτερη έκδοση, η “Super-Fast Charging”, ανεβάζει τον πήχη της ταχυφόρτισης στην Ευρώπη: σε μόλις 10 λεπτά μπορεί να ανακτήσει αυτονομία 478 χιλιομέτρων, δηλαδή 0,8 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Πρόκειται για την πρώτη LFP μπαταρία στην ευρωπαϊκή αγορά που φτάνει σε αυτά τα επίπεδα φόρτισης. Μπορεί να αποδώσει ισχύ 830 kW ακόμα και με 20% φόρτιση, ενώ συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών ή 240.000 χιλιομέτρων. Επιπλέον, παραμένει αποδοτική ακόμη και σε συνθήκες πολικού ψύχους: στους -20°C προσφέρει 410 χιλιόμετρα αυτονομίας έπειτα από μόλις 20 λεπτά φόρτισης.

Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

Η CATL δεν περιορίστηκε μόνο στην απόδοση, αλλά έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στην ασφάλεια. Οι Shenxing Pro χρησιμοποιούν το σύστημα NP 3.0 (No Propagation 3.0), το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τη διάδοση πυρκαγιάς σε περίπτωση θερμικής διαφυγής μεταξύ κυψελών. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ακόμη και σε τέτοιο σενάριο, η μπαταρία μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί το αυτοκίνητο για πάνω από μία ώρα, δίνοντας στον οδηγό τον απαραίτητο χρόνο να μετακινήσει το όχημα σε ασφαλές σημείο χωρίς καπνό ή φλόγες.

Για την κατασκευή των Shenxing Pro, η CATL επέλεξε τα λεγόμενα Wave cells, ένα νέο σχέδιο κυψελών που διαφέρει από τις παραδοσιακές μορφές. Ο σχεδιασμός αυτός ενισχύει τη δομική ακαμψία του πακέτου κατά 25%, ενώ επιτυγχάνει χωροταξική απόδοση στο 76%, γεγονός που σημαίνει καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου.

Στρατηγική επένδυση στην Ευρώπη

Η παρουσίαση των νέων μπαταριών συνοδεύτηκε και από ενημέρωση για το νέο εργοστάσιο της CATL στην πόλη Debrecen της Ουγγαρίας. Με επένδυση 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η μονάδα αυτή θα αποτελέσει στρατηγικό κόμβο για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνησης, καλύπτοντας τις ανάγκες μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών που στρέφονται δυναμικά προς την ηλεκτρική εποχή.

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης

Η Shenxing Pro έρχεται να ανταποκριθεί σε δύο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη: το άγχος της αυτονομίας και την ταχύτητα φόρτισης. Με την υπόσχεση για εκατοντάδες χιλιόμετρα σε λίγα λεπτά φόρτισης και εγγυημένη αντοχή στο χρόνο, η νέα τεχνολογία της CATL ενισχύει την εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του κλάδου.

