Sherpa: To drone που βάφει κτίρια χωρίς σκαλωσιές

Η εικόνα ενός εργάτη πάνω σε σκαλωσιά, κρατώντας ρολό ή πιστόλι βαφής, ίσως σύντομα ανήκει στο παρελθόν. Στις ΗΠΑ κάνει την εμφάνισή του το Sherpa, ένα drone που μπορεί να βάφει προσόψεις και μεγάλες κατασκευές εντελώς αυτόνομα, σε χρόνο-ρεκόρ και με ελάχιστο ανθρώπινο κόπο.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Lucid Bots, μια εταιρεία γνωστή ήδη για τα drones καθαρισμού τζαμιών και εξωτερικών επιφανειών. Με την προσθήκη ενός νέου module αφιερωμένου στη βαφή, η Lucid Bots μετατρέπει μια επικίνδυνη και επίπονη εργασία σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Το Sherpa μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και 50 μέτρων, χάρη σε ένα συνεχώς τροφοδοτούμενο καλώδιο ισχύος, και να καλύψει πάνω από 18 τετραγωνικά μέτρα ανά λεπτό. Με απλά λόγια, είναι σχεδόν είκοσι φορές πιο γρήγορος από έναν εργάτη πάνω σε σκαλωσιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας χειριστής, ο οποίος με ένα απλό και διαισθητικό σύστημα ελέγχου καθοδηγεί το drone, μειώνοντας θεαματικά τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Σύμφωνα με τη Lucid Bots, η χρήση του Sherpa μπορεί να μειώσει τον χρόνο εκτέλεσης στο ένα τρίτο και το κόστος σχεδόν στο μισό σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές βαφής.

Το μυστικό του δεν βρίσκεται μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στην ευφυΐα του. Ο Sherpa ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα «embodied AI» μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζεται στην ανάλυση δεδομένων, αλλά αντιδρά δυναμικά στο περιβάλλον γύρω του. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το drone προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο την πίεση, τη ροή και τη γωνία ψεκασμού, λαμβάνοντας υπόψη τον άνεμο, την κλίση των επιφανειών ή τις αρχιτεκτονικές ανωμαλίες. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο και ακριβές, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση.

Οι ΗΠΑ ζουν μια εποχή εκτεταμένων έργων υποδομής, αλλά η έλλειψη εξειδικευμένων εργατών είναι τεράστια. Πάνω από το 40% των ειδικευμένων επαγγελματιών αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί μέχρι το 2031, αφήνοντας πίσω ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί. Το Sherpa στοχεύει ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα, αναλαμβάνοντας τις πιο επικίνδυνες και μονότονες εργασίες, όπως τη βαφή ουρανοξυστών, γεφυρών και σταδίων, χωρίς να απαιτείται η χρήση σκαλωσιών ή η έκθεση των εργατών σε μεγάλο ύψος.

Οι εφαρμογές του είναι ήδη πολλές: βαφή και στεγανοποίηση σταδίων, αφαίρεση graffiti, συντήρηση βιομηχανικών προσόψεων, ακόμα και εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η ευελιξία της πλατφόρμας. Οι εταιρείες που έχουν ήδη προμηθευτεί τα drones καθαρισμού της Lucid Bots μπορούν απλώς να προσθέσουν το νέο module βαφής, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν ένα εντελώς νέο μηχάνημα. Αυτή η «αρθρωτή» φιλοσοφία σχεδίασης μειώνει το κόστος υιοθέτησης και καθιστά την τεχνολογία πιο προσιτή για τον κλάδο.

Η αγορά φαίνεται να έχει ήδη αγκαλιάσει το Sherpa. Πάνω από 500 μονάδες του drone βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε εργοτάξια στις ΗΠΑ, ενώ η ζήτηση για το νέο module έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία της εταιρείας. Με δεδομένο ότι ο παγκόσμιος τομέας βαφής και επένδυσης κτιρίων εκτιμάται σε πάνω από 237 δισεκατομμύρια ευρώ, το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο.

Πέρα όμως από την επιχειρηματική του επιτυχία, το Sherpa είναι και μια ένδειξη της νέας εποχής που αναδύεται στη σχέση ανθρώπου και μηχανής. Η αυτοματοποίηση δεν περιορίζεται πλέον στις γραμμές παραγωγής ή στους αλγόριθμους, αλλά αποκτά φυσική παρουσία, εισχωρεί στον χώρο της χειρωνακτικής εργασίας και τον μεταμορφώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lucid Bots προωθεί το όραμα ενός μέλλοντος όπου οι άνθρωποι δεν αντικαθίστανται, αλλά συνεργάζονται με τα ρομπότ, αφήνοντάς τους τα επικίνδυνα και μονότονα καθήκοντα, ενώ οι ίδιοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του επιβλέποντα και του σχεδιαστή.

