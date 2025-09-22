Skroutz και Revolut ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια πιο απλή και γρήγορη αγοραστική εμπειρία

Η Skroutz και η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρία με πάνω από 60 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία. Η Skroutz ενσωματώνει το Revolut Pay στους τρόπους πληρωμής που παρέχει, προσφέροντας μια ταχύτερη και πιο απρόσκοπτη εμπειρία αγορών σε εκατομμύρια καταναλωτές.

Η δυνατότητα χρήσης του Revolut Pay στο checkout του Skroutz προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερες επιλογές. H Revolut είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος πληρωμής που εμπιστεύονται πάνω από 1,5 εκατ. Έλληνες καταναλωτές καθώς προσφέρει έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Επιπλέον, ενσωματώνοντας το Revolut Pay στις επιλογές πληρωμής, το Skroutz δίνει τη δυνατότητα στους πάνω από 8.000 συνεργαζόμενους εμπόρους να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, κάνοντας πιο απλή τη διαδικασία πληρωμής και βοηθώντας στην αύξηση των πωλήσεων.

Skroutz και Revolut γιορτάζουν αυτή τους τη συνεργασία με αποκλειστικά προνόμια για τους καταναλωτές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέος λογαριασμός Revolut που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα αγοράς μέσω skroutz (αξίας άνω των 5€) θα πιστωθεί με bonus 25€ (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). Επιπλέον, οι υφιστάμενοι πελάτες της Revolut που ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω skroutz με Revolut Pay κερδίζουν 10 RevPoints για κάθε 1€ που ξοδεύουν από 22.09 έως 22.10.2025 (Εξαρτάται από την εγγραφή στο πρόγραμμα RevPoints και το συνδρομητικό πλάνο του χρήστη. Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις RevPoints).

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την ευκολία, την ταχύτητα και την προηγμένη ασφάλεια του Revolut Pay, προσφέροντας στους καταναλωτές μια απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία με ένα μόνο κλικ και πλήρη κρυπτογραφημένη προστασία των στοιχείων πληρωμής των καταναλωτών.