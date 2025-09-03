Slow Horses: Επιστροφή για την εξαιρετική σειρά και νέο trailer!

Το Apple TV+ ετοιμάζεται να υποδεχτεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές του φθινοπώρου. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κάνει πρεμιέρα η πέμπτη σεζόν της σειράς Slow Horses, με τον βραβευμένο με Όσκαρ Gary Oldman να επιστρέφει στον ρόλο του Jackson Lamb. Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος London Rules, μέρους της βραβευμένης με CWA Gold Dagger σειράς βιβλίων Slough House του Mick Herron.

Η σειρά έχει ήδη κερδίσει διακρίσεις, ανάμεσά τους βραβεία Emmy και BAFTA, και χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες κατασκοπευτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας. Η πέμπτη σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια, με το πρώτο να προβάλλεται στην πρεμιέρα και τα υπόλοιπα να ακολουθούν σε εβδομαδιαία βάση έως και τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται μια ανορθόδοξη ομάδα πρακτόρων της βρετανικής MI5, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο περιθώριο μετά από λάθη που τους στιγμάτισαν. Το Slough House, το τμήμα όπου «ξεπέφτουν» οι ανεπιθύμητοι κατάσκοποι, γίνεται το σκηνικό για τις ιστορίες αυτών των χαρακτήρων, που παρά τις αποτυχίες τους βρίσκονται διαρκώς μπλεγμένοι σε επικίνδυνες αποστολές. Ο Gary Oldman, στον ρόλο του ιδιόρρυθμου και καυστικού Jackson Lamb, δίνει μια ερμηνεία που έχει αποσπάσει διθυράμβους και πολλές υποψηφιότητες σε μεγάλα βραβεία.

Η πέμπτη σεζόν βάζει στο επίκεντρο τον Roddy Ho, τον «σπασίκλα» της ομάδας, ο οποίος ξαφνικά εμφανίζεται με μία εκθαμβωτική νέα σύντροφο. Η αναπάντεχη αυτή εξέλιξη προκαλεί καχυποψία, ενώ μια σειρά παράξενων γεγονότων σε ολόκληρο το Λονδίνο αναγκάζει τους Slow Horses να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ. Για τον Jackson Lamb, οι άγραφοι «London Rules» — δηλαδή να καλύπτεις πάντα τα νώτα σου — αποδεικνύονται ξανά ο κανόνας επιβίωσης στον σκιώδη κόσμο της κατασκοπείας.

Το καστ παραμένει εντυπωσιακό: δίπλα στον Oldman επιστρέφουν η Kristin Scott Thomas, ο Jack Lowden, η Saskia Reeves, η Rosalind Eleazar, ο Christopher Chung, η Aimee-Ffion Edwards, η Ruth Bradley, ο James Callis, ο Tom Brooke και ο Jonathan Pryce. Στη νέα σεζόν θα δούμε και τον Nick Mohammed, γνωστό από το «Ted Lasso», σε ρόλο guest star.

Οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει το Slow Horses «την καλύτερη κατασκοπευτική σειρά στην τηλεόραση» και «αληθινό έπος κατασκοπείας». Οι τέσσερις πρώτες σεζόν που προβάλλονται ήδη στο Apple TV+ έχουν αποσπάσει διθυράμβους, με δύο από αυτές να αγγίζουν το σπάνιο 100% στη βαθμολογία των κριτικών στο Rotten Tomatoes. Η τρίτη σεζόν σημείωσε εννέα υποψηφιότητες στα Primetime Emmy, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου σεναρίου για δραματική σειρά, ενώ η τέταρτη απέσπασε πέντε ακόμα υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και για την κατηγορία της καλύτερης δραματικής σειράς. Η Apple έχει ήδη ανακοινώσει ότι το μέλλον της σειράς είναι εξασφαλισμένο, καθώς ετοιμάζονται και οι σεζόν έξι και επτά.