Snapdragon 6s Gen 4: Ο νέος mid-range επεξεργαστής με έμφαση στην ταχύτητα και την εμπειρία χρήσης

Η Qualcomm παρουσίασε επίσημα το Snapdragon 6s Gen 4, το νέο της chipset που στοχεύει στην κατηγορία των midrange smartphones, φέρνοντας βελτιώσεις που υπόσχονται σημαντικά άλματα στην απόδοση και στη συνολική εμπειρία χρήσης. Το νέο SoC έρχεται ως φυσική εξέλιξη του 6s Gen 3, με ανανεωμένο CPU και GPU, καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και υποστήριξη για οθόνες έως FHD+ με ρυθμό ανανέωσης 144Hz — χαρακτηριστικό που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε premium συσκευές.

Χτισμένο στη διαδικασία κατασκευής των 4nm της Samsung, το Snapdragon 6s Gen 4 (κωδικός SM6435-AA) δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεση της Qualcomm να μεταφέρει τεχνολογίες αιχμής σε πιο προσιτές κατηγορίες τιμής. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο νέος επεξεργαστής προσφέρει έως και 36% βελτίωση στις επιδόσεις CPU και 59% ταχύτερη απόδοση γραφικών σε σχέση με τον προκάτοχό του. Αυτά τα νούμερα δεν είναι απλώς εντυπωσιακά στη θεωρία, αλλά δείχνουν μια ουσιαστική αναβάθμιση για όποιον αναζητά midrange συσκευή με χαρακτηριστικά που φλερτάρουν με την upper-mid κατηγορία.

Η αρχιτεκτονική του Kryo CPU περιλαμβάνει τέσσερις πυρήνες υψηλής απόδοσης που φτάνουν έως τα 2.4GHz και τέσσερις πυρήνες αποδοτικότητας στα 1.8GHz, συνδυάζοντας έτσι ισχύ και εξοικονόμηση ενέργειας. Η ισορροπία αυτή είναι κρίσιμη, ειδικά για συσκευές που πρέπει να ανταπεξέλθουν σε απαιτητικές εφαρμογές χωρίς να «ρουφούν» την μπαταρία μέσα σε λίγες ώρες.

Στο κομμάτι των γραφικών, η Qualcomm εξοπλίζει το νέο chipset με μια ενισχυμένη GPU που υποστηρίζει HDR gaming, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP και Vulkan 1.1. Το πακέτο συμπληρώνεται από τεχνολογίες Snapdragon Elite Gaming, όπως Variable Rate Shading (VRS) και Game Quick Touch, που μειώνουν την καθυστέρηση στην απόκριση αφής και βελτιστοποιούν την απόδοση στα παιχνίδια. Όλα αυτά μεταφράζονται σε πιο ομαλό gameplay και βελτιωμένη εμπειρία ακόμη και σε πιο απαιτητικούς τίτλους.

Η υποστήριξη έως και 12GB LPDDR5X RAM στα 3200MHz και αποθηκευτικού χώρου τύπου UFS 3.1 εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, με αποτέλεσμα ταχύτερη φόρτωση εφαρμογών και μικρότερους χρόνους αναμονής. Αν και αυτές οι προδιαγραφές θυμίζουν χαρακτηριστικά ναυαρχίδων, η Qualcomm φαίνεται αποφασισμένη να τα φέρει πιο κοντά στο ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των midrange Android συσκευών.

Στο πεδίο της φωτογραφίας, το Snapdragon 6s Gen 4 ενσωματώνει τον Qualcomm Spectra ISP, που επιτρέπει τη χρήση αισθητήρων έως και 200MP και υποστηρίζει καταγραφή βίντεο 2K στα 30fps. Η εστίαση εδώ είναι στη βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας και στην καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, στοιχεία που έχουν καθοριστική σημασία για τη φωτογραφική εμπειρία σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Η συνδεσιμότητα δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Το νέο chipset υποστηρίζει mmWave και sub-6GHz 5G, προσφέροντας ταχύτητες και σταθερότητα δικτύου αντίστοιχες με ακριβότερες πλατφόρμες. Μαζί με το Wi-Fi 6E, το Bluetooth 5.4 και το Snapdragon Sound, το 6s Gen 4 διαμορφώνει ένα πλήρες προφίλ για συνδεδεμένες εμπειρίες, είτε πρόκειται για gaming, streaming ή τηλεδιάσκεψη. Η υποστήριξη του Quick Charge 4+ προσφέρει και μια ακόμη καθημερινή ευκολία, επιτρέποντας γρήγορη φόρτιση χωρίς υπερθέρμανση.

Η συνολική εικόνα που δίνει το Snapdragon 6s Gen 4 είναι εκείνη ενός chipset που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των οικονομικών και των high-end επιλογών. Προσφέρει επιδόσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν παλαιότερες ναυαρχίδες, χωρίς να εκτοξεύει το κόστος των συσκευών που θα το ενσωματώσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι η Qualcomm επιχειρεί να κάνει τα «προηγμένα χαρακτηριστικά» καθημερινό στάνταρ, απευθυνόμενη σε χρήστες που ζητούν κάτι παραπάνω από το κινητό τους χωρίς να επενδύσουν σε flagship μοντέλα.

Τα πρώτα smartphones με το νέο Snapdragon 6s Gen 4 αναμένεται να φτάσουν στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

