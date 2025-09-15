Snapdragon 8 Elite Gen 5: Ο νέος «εγκέφαλος» των Android ναυαρχίδων

Η Qualcomm επισημοποίησε το όνομα και την ταυτότητα του επόμενου κορυφαίου της επεξεργαστή, ο οποίος θα βρεθεί στην «καρδιά» των μελλοντικών Android flagships. Ο λόγος για τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, που έρχεται να συνεχίσει την πορεία της σειράς 8, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόδοση αλλά και στη σαφήνεια της ονοματολογίας.

Η εταιρεία έκανε την ανακοίνωση λίγο πριν από το Snapdragon Summit 2025, το ετήσιο συνέδριο όπου παρουσιάζει τις τελευταίες της καινοτομίες. Όπως διευκρίνισε η Qualcomm, η μετάβαση από το Snapdragon 8 Elite απευθείας στο Gen 5 δεν σημαίνει ότι παραλείφθηκαν γενιές, αλλά ότι η νέα ονομασία ευθυγραμμίζεται με την πραγματική εξέλιξη των σειρών.

Η διαδρομή είναι συγκεκριμένη: Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Elite (που θεωρείται ως Gen 4) και πλέον Snapdragon 8 Elite Gen 5. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι καθιστά πιο κατανοητό τον χάρτη προϊόντων της, ενώ παράλληλα τονίζει την ηγετική της θέση στην αγορά των premium mobile chipsets.

Παράλληλα, η Xiaomi ήταν η πρώτη που έσπευσε να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την Qualcomm για τη νέα γενιά συσκευών της. Η σειρά Xiaomi 17 –που περιλαμβάνει τα μοντέλα 17, 17 Pro και 17 Pro Max– θα είναι εξοπλισμένη με τον Snapdragon 8 Elite Gen 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία προσπέρασε εντελώς τη σειρά 16, επιλέγοντας να κινηθεί κατευθείαν στο 17, με στόχο να σταθεί απέναντι στο iPhone 17 της Apple και να τονίσει τη στρατηγική της πρόθεση να ανταγωνιστεί την κορυφαία αμερικανική εταιρεία σε κάθε βήμα.

Η Samsung δεν θα μείνει φυσικά εκτός παιχνιδιού. Η νέα σειρά Galaxy S26 θα βασιστεί επίσης στον Snapdragon 8 Elite Gen 5, με πιθανή ειδική έκδοση που θα φέρει το branding «for Galaxy», όπως συνέβη και με προηγούμενους επεξεργαστές.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τον νέο επεξεργαστή αναμένεται να παρουσιαστούν επισήμως στο Snapdragon Summit αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, οι πρώτες διαρροές κάνουν λόγο για κατασκευή με την προηγμένη λιθογραφία 3nm της TSMC και την ενσωμάτωση custom πυρήνων Oryon , που υπόσχονται άλμα τόσο στην απόδοση όσο και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Qualcomm ως κορυφαίου προμηθευτή chipsets για Android flagships, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός με την Apple και τους επεξεργαστές της σειράς A φουντώνει. Με την αγορά των smartphones να κινείται προς όλο και πιο απαιτητικές εφαρμογές –από mobile gaming μέχρι AI λειτουργίες που εκτελούνται τοπικά στη συσκευή– οι κατασκευαστές χρειάζονται ισχυρά και αξιόπιστα συστήματα επεξεργασίας.

