Η Creo είναι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει τους έξι νικητές της δεύτερης διοργάνωσης των Sony Future Filmmaker Awards, οι οποίοι ανακοινώθηκαν απόψε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο του Entertainment Tonight, Denny Directo. Δημιουργημένος από την Creo και με την υποστήριξη της Sony, ο σπουδαίος ετήσιος θεσμός των βραβείων για ταινίες μικρού μήκους αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη εξαιρετικών κινηματογραφικών ταλέντων και προάγει κινηματογραφιστές με μια πρωτότυπη οπτική στην αφήγηση ιστοριών.

Οι νικητές των Sony Future Filmmaker Awards 2024, που επιλέχθηκαν από μια ομάδα ειδικών κριτών με επικεφαλής τον πρόεδρο Justin Chadwick, είναι οι εξής: Olawunmi Hassan & Adaobi Samson (Νιγηρία, Non-Fiction), Solmund MacPherson (Καναδάς, Περιβάλλον), Kyle Novak (Τσεχία, Animation), Raheem Razak (Νότια Αφρική, Student) και Cristian Daniel (Ουρουγουάη, Future Format).

Στο πλαίσιο της βράβευσής τους, οι φετινοί νικητές και οι φιναλιστ συμμετείχαν σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξοικείωσης με τη βιομηχανία, με αποκορύφωμα την σημερινή τελετή απονομής των βραβείων. Αυτό το μοναδικό στο είδος του βραβείο παρέχει στους κινηματογραφιστές μια ανεκτίμητη ευκαιρία να συνδεθούν με τους συναδέλφους τους και τους κορυφαίους του χώρου και να αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια υπό την καθοδήγηση στελεχών της Sony Pictures, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από κεντρικές ομιλίες σημαντικών κινηματογραφιστών, προβολές και συνεδρίες Q&A, μέχρι πληροφορίες για τη συνεργασία με γραφεία ταλέντων και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και animation, τη μουσική επένδυση ταινιών και τα μουσικά δικαιώματα. Επιπλέον, οι έξι νικητές που ανακοινώνονται απόψε λαμβάνουν μια σειρά από χρηματικά βραβεία και εξοπλισμό ψηφιακής απεικόνισης της Sony.

Οι φετινοί νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 8.400 ταινίες από περισσότερους από 5.000 κινηματογραφιστές από 148 χώρες και περιοχές που υποβλήθηκαν σε έξι κατηγορίες: Μυθοπλασία, Non-Fiction, Περιβάλλον, Animation, Student και Future Format. Οι νικητές επιλέχθηκαν από τους Michael Barker και Tom Bernard, συνιδρυτές και προόεδροι της Sony Pictures Classics (Call Me By Your Name, The Father, Whiplash), τον Rob Hardy ASC, BSC, βραβευμένο με BAFTA κινηματογραφιστή (Civil War, Mission: Impossible - Fallout, Ex-Machina) και την Kate Reid BSC, αναγνωρισμένη Βρετανίδα κινηματογραφίστρια (Game of Thrones, Great Expectations, Silo), βραβεύοντας τη δημιουργική υπεροχή και τις πρωτότυπες προσεγγίσεις στην αφήγηση. Οι νικητές προέκυψαν από 30 υποψήφιους κινηματογραφιστές που επιλέχθηκαν από έναν ευρύ κατάλογο από τον διάσημο Αυστραλό σκηνοθέτη Unjoo Moon και τον βραβευμένο με Emmy κινηματογραφιστή Robert Primes ASC. Και στα δύο στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης προήδρευσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Justin Chadwick (Mandela: The Other Boleyn Girl, Tulip Fever, Shardlake).

Η κριτική επιτροπή των Sony Future Filmmaker Awards αναφέρθηκε συνολικά στους φετινούς νικητές και υποψήφιους κινηματογραφιστές: «Οι φετινοί νικητές υπερβαίνουν σύνορα και πολιτισμούς, αποτελώντας μια παγκόσμια συγκέντρωση δημιουργικών ταλέντων που πρόκειται να αφήσει το στίγμα της στη βιομηχανία μας. Οι νικητές προσεγγίζουν ο καθένας τις ιστορίες του με πρωτοτυπία- από ένα σημάδι μιας διαβρωμένης κοινωνίας, σε μια σουρεαλιστική προσέγγιση των οικογενειακών πιέσεων, σε μια ιστορία αγάπης με κινούμενα σχέδια που αιωρείται στο χρόνο: μας εντυπωσίασε η εφευρετικότητα αυτών των κινηματογραφιστών και η φρέσκια οπτική τους για τον κόσμο. Με μεγάλη χαρά γιορτάζουμε τους νικητές, καθώς και την ευρύτερη ομάδα των 30 κινηματογραφιστών που αποτέλεσαν τους φετινούς φιναλίστ, και ανυπομονούμε να τους παρακολουθήσουμε καθώς κάνουν τα επόμενα βήματά τους στον κινηματογράφο».

Μετά την επιτυχημένη δεύτερη διοργάνωση, τα Sony Future Filmmaker Awards θα επιστρέψουν για τρίτη διοργάνωση την άνοιξη του 2025, ενώ οι υποβολές θα ξεκινήσουν εντός του έτους.

ΝΙΚΗΤΕΣ 2024

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός Μυθοπλασίας επιβραβεύει τις αφηγηματικές προτάσεις που μεταφέρουν μια πρωτότυπη φανταστική ιστορία ή γεγονός. Ο νικητής της κατηγορίας λαμβάνει μια φωτογραφική μηχανή Sony, ένα σετ φακών και 5.000 δολάρια (USD).

Katie Blair (ΗΠΑ), Imogene – Η Imogene είναι μια ανύπαντρη, ελεύθερο πνεύμα Νεοϋορκέζα στα 40 της, της οποίας η παραδοσιακή οικογένεια σχεδιάζει να την αφήσει έγκυο προσκαλώντας έναν δότη για δείπνο.

NON-FICTION

Η κατηγορία Non-Fiction βραβεύει ταινίες μικρού μήκους που είναι κυρίως ρεαλιστικού περιεχομένου, με περιεχόμενο που μπορεί να συμπεριλαμβάνει αρχειακό υλικό, ντοκιμαντέρ, αναπαραστάσεις και animation. Ο νικητής της κατηγορίας λαμβάνει μια φωτογραφική μηχανή Sony, ένα σετ φακών και 5.000 δολάρια (USD).

Olawunmi Hassan & Adaobi Samson (Νιγηρία), Ìrún Dídì – Από τις παραδοσιακές τεχνικές της Yoruba μέχρι τις σύγχρονες ερμηνείες, η ταινία ακολουθεί την εξέλιξη της διαχρονικής τέχνης της πλεξούδας μαλλιών, καθώς γίνεται μια ιερή τελετουργία περιποίησης και ενδυνάμωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κατηγορία Περιβάλλον υποστηρίζει ταινίες που επικοινωνούν ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του πλανήτη και αποτελεί μέρος του προγράμματος Creators for the Planet, ενός παγκόσμιου προγράμματος που δημιουργήθηκε για να προβάλλει και να ενισχύει τις ιστορίες δημιουργών που προωθούν την ευημερία και την ειρήνη για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Σε συνεργασία με τη Sony Pictures, το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών και την Creo, το Creators for the Planet έχει ως στόχο να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει τους ανθρώπους να δράσουν τώρα μέσω της φωτογραφίας και του κινηματογράφου. Ο νικητής της κατηγορίας λαμβάνει μια φωτογραφική μηχανή Sony, ένα σετ φακών και 5.000 δολάρια (USD).

Solmund MacPherson (Καναδάς), Wildmen of the Greater Toronto Area – Μια ομάδα πολιτών του Τορόντο, που έχουν αγανακτήσει από το αυξανόμενο κόστος ζωής, απαρνούνται μαζικά την προσωπικότητά τους για να μετατραπούν νομίμως σε ζώα.

ANIMATION

Νέα για το φετινό διαγωνισμό, η κατηγορία Animation καλύπτει τους κινηματογραφιστές που χρησιμοποιούν stop-motion, motion graphics, computer animation, draw-on-film, rotoscoping και πειραματικό animation, καθώς και πρόσθετες διαθέσιμες τεχνικές. Ο νικητής της κατηγορίας λαμβάνει μια φωτογραφική μηχανή Sony, ένα σετ φακών και 5.000 δολάρια (USD).

Kyle Novak (Τσεχία), Ángulos de la Hora (Hour Angle) – Μετά την προσγείωση της πτήσης τους, δύο άγνωστοι καταλήγουν σε ένα ανώνυμο ειδύλλιο καθώς κανονίζουν τα μελλοντικά τους ταξιδιωτικά σχέδια.

STUDENT

Η κατηγορία Student επιβραβεύει τους κινηματογραφιστές που παρακολουθούν μαθήματα κινηματογράφου σε αναγνωρισμένο ίδρυμα σε επίπεδο διπλώματος ή πτυχίου παγκοσμίως. Ο νικητής και το ίδρυμά του λαμβάνουν εξοπλισμό κάμερας Sony.

Raheem Razak (Νότια Αφρική), AFDA, Νότια Αφρική, Anguish – Σε έναν κόσμο που φαίνεται να είναι γεμάτος ζόμπι, ο πιστός γιος Σαμ πρέπει να φροντίσει τη μητέρα του που είναι ζόμπι και ταυτόχρονα να επιβιώσει ο ίδιος από την αποκάλυψη.

FUTURE FORMAT

Η κατηγορία Future Format προασπίζεται μια νέα γενιά επίδοξων κινηματογραφιστών, καλωσορίζοντας ταινίες διάρκειας 2 έως 5 λεπτών που έχουν γυριστεί αποκλειστικά με smartphone. Ο νικητής της κατηγορίας λαμβάνει μια σειρά από φωτογραφικό εξοπλισμό της Sony και 2.500 δολάρια (USD).

Cristian Daniel (Ουρουγουάη), PARASOMNIA – Ένας νεαρός άνδρας προσπαθεί να ανακαλύψει μια ανησυχητική ύπαρξη σε έναν σκοτεινό διάδρομο, χωρίς να γνωρίζει τι μπορεί να τον περιμένει.

2024 ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

NON-FICTION

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΙΚΗΤΗΣ

Katie Blair, ΗΠΑ

Imogene

ΝΙΚΗΤΗΣ

Olawunmi Hassan & Adaobi Samson, Νιγηρία

Ìrún Dídì

ΝΙΚΗΤΗΣ

Solmund MacPherson, Καναδάς

Wildmen of the Greater Toronto Area

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

Tan Ce Ding, Μαλαισία

Please Hold the Line

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

Jean Chapiro, Μεξικό

Hasta Encontrarlos (Till We Find Them)

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

Curtis Essel, Γκάνα

The Permaculturist

Elliott Gonzo & Elliot Warren, Ηνωμένο Βασίλειο

Hard Times

Jordan Matthew Horowitz, ΗΠΑ

Jack and Sam

Palmer Morse, ΗΠΑ

Usugilix Awakun

Jason Hogan, Ηνωμένο Βασίλειο

Twenty

Florian Nick, Γερμανία

Beyond Hope

Annie Roth, ΗΠΑ

Hellbent

Margareth Villers, Εσθονία

What’s Up With Numbats?

Kayla Robinson, ΗΠΑ

Quilted Education

Myles Storey, Μαλαισία

Finding Solo