Sony ZV-E10 II: Επίσημα η δεύτερη γενιάς της κορυφαίας σε πωλήσεις mirrorless κάμερας

Η Sony παρουσιάζει τη ZV-E10 II, τη δεύτερη γενιά της κορυφαίας σε πωλήσεις mirrorless φωτογραφικής μηχανής ZV-E10. Η αρχική ZV-E10 αποτελεί βασικό μέλος της σειράς φωτογραφικών μηχανών ZV της Sony για τη δημιουργία περιεχομένου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί ένα εύκολο στη χρήση, μικρό σε μέγεθος και ευέλικτο εργαλείο για τους δημιουργούς περιεχομένου κάθε επιπέδου. Η νέα ZV-E10 II διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που λάτρεψαν οι δημιουργοί στην πρώτη έκδοση, όπως το Creative Looks, η ρύθμιση Product Showcase, η λειτουργία Background Defocus και η αναδιπλούμενη οθόνη ποικίλης γωνίας και στηρίζεται σε αυτά για να αυξήσει την πολυπλοκότητα και την ευκολία χρήσης.

Εσωτερικά η ZV-E10 II έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον προκάτοχό της με έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα Exmor R CMOS 26 megapixel (MP (περίπου) και την ενσωμάτωση του τελευταίου επεξεργαστή εικόνας BIONZ XR της Sony. Ορισμένες πρόσθετες βελτιώσεις σε αυτό το μοντέλο περιλαμβάνουν βελτιωμένη αυτόματη εστίαση και δυνατότητες λήψης βίντεο: Cinematic Vlog Setting, ένα νέο περιβάλλον διεπαφής χρήστη κάθετης μορφής (UI), μια αναβαθμισμένη μπαταρία Sony Z μεγάλης χωρητικότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη συνδεσιμότητα για ευκολότερη μετάδοση ζωντανής ροής και μεταφορά δεδομένων. Είναι συμπαγής και ελαφριά και χωράει με ευκολία στο χέρι του δημιουργού, με βάρος περίπου 377 γραμμάρια.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II, ένας συμπαγής φακός APS-C με power zoom, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ξεχωριστά ή ως μέρος του lens kit της ZV-E10 II. Ο αναβαθμισμένος φακός του lens είναι ελαφρύς και προσφέρει βελτιωμένη απόδοση αυτόματης εστίασης (AF) και απόδοση βίντεο σε σύγκριση με το μοντέλο πρώτης γενιάς.

Δημιουργήστε τη δική σας αισθητική σε φωτογραφίες και βίντεο

Η ZV-E10 II διαθέτει δύο βασικές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή περιεχομένου υψηλής αισθητικής απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή: Creative Looks και Cinematic Vlog Setting. Κατά τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών, οι χρήστες μπορούν να βελτιώσουν άμεσα τις εικόνες τους επιλέγοντας από δέκα επιλογές Creative Look: Standard (ST), Portrait (PT), Neutral (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Black & White (BW) και Sepia (SE). Κάθε μία από αυτές τις επιλογές είναι περαιτέρω παραμετροποιήσιμη και μπορεί να επεξεργαστεί μέσω οκτώ διαφορετικών παραμέτρων, επιτρέποντας στους δημιουργούς να τελειοποιήσουν το περιεχόμενό τους. Μόλις προσαρμοστούν, ο δημιουργός μπορεί να αποθηκεύσει έξι προσωπικά προσαρμοσμένα στυλ απευθείας στη φωτογραφική μηχανή για ευκολία και επαναχρησιμοποίηση.

Η ZV-E10 II επιτρέπει στους δημιουργούς να παράγουν κορυφαίο, κινηματογραφικό περιεχόμενο βίντεο με ένα μόνο άγγιγμα χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Cinematic Vlog. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την αναλογία διαστάσεων, το ρυθμό καρέ και την ταχύτητα μετάβασης AF στις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη λήψη κινηματογραφικού βίντεο. Επιπλέον, οι δημιουργοί μπορούν να βελτιώσουν το υλικό τους επιλέγοντας από πέντε "Looks", όπως το S-Cinetone που ενισχύει τους τόνους του δέρματος, και εφαρμόζοντας ένα από τα τέσσερα "Moods", που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα χρώματα, προσφέροντας εκτεταμένες επιλογές για τη μεγιστοποίηση της δημιουργικής έκφρασης.

Βασικές προδιαγραφές της φωτογραφικής μηχανής

AF με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου 759 σημείων με AF ματιών σε πραγματικό χρόνο για ανθρώπους/ζώα/ πτηνά και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Αισθητήρας Exmor R CMOS με οπίσθιο φωτισμό που προσφέρει ιδανικό συνδυασμό υψηλής ευαισθησίας και χαμηλού θορύβου με εύρος ISO από 100 έως 32000

Φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμους φακούς APS-C συμβατή με περισσότερους από 70 φακούς Sony E-mount

Υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης, το oversampling 5,6K συμπιέζει τεράστιο όγκο πληροφοριών σε εκπληκτικό υλικό 4K σε έως και 60pvii

Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας Active Mode χρησιμοποιεί γυροσκόπιο ακριβείας και προηγμένο αλγόριθμο για την ακριβή μέτρηση και αντιστάθμιση των κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής, παρέχοντας εξαιρετικά αποτελεσματική σταθεροποίηση χωρίς να θυσιάζεται η ευελιξία, ακόμη και κατά τη λήψη 4K.

Αναβαθμισμένη μπαταρία Z υψηλής χωρητικότητας (NP-FZ100), που επιτρέπει τη συνεχή εγγραφή βίντεο για έως και 195 λεπτά ανά φόρτιση.

Πρόσθετες λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της δημιουργίας περιεχομένου

Νέο κατακόρυφο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (UI) που περιστρέφεται αυτόματα από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της δημιουργίας κατακόρυφου περιεχομένου. Όταν συνδυάζεται με την οθόνη LCD ποικίλης γωνίας, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να προβάλλουν το περιεχόμενό τους από οποιαδήποτε γωνία

Με λήψη 4K 60p και έως 120p σε ευκρινή ποιότητα XAVC-S Full HD, ο χρήστης μπορεί να καταγράψει εκπληκτικές ακολουθίες κίνησης χρησιμοποιώντας το S&Q mode σε 5x αργή κίνηση (αναπαραγωγή 24p).

Λειτουργία Product Showcase, η οποία προσφέρει εύκολη λήψη βίντεο για review προϊόντων με ομαλές μεταβάσεις εστίασης από το πρόσωπό σας στο αντικείμενο που προβάλλεται.

Λειτουργία Background Defocus για ρύθμιση του βάθους πεδίου και δημιουργία bokeh εφέ στο φόντο με ένα μόνο άγγιγμα.

Η λειτουργία Face Priority Auto-Exposure ανιχνεύει αμέσως τα πρόσωπα και προσαρμόζει την έκθεση για να βελτιστοποιήσει τη φωτεινότητα του προσώπου, ακόμη και κατά την ενεργή εγγραφή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα φωτισμού.

Το Soft Skin Effect εξομαλύνει την εμφάνιση και μειώνει τις ατέλειες στο δέρμα του ατόμου.

Η διασύνδεση χωρίς προβλήματα με τη θύρα USB 3.2 Type-C (SuperSpeed USB 5 Gbps) επιτρέπει επίσης την ενσύρματη μεταφορά με υψηλές ταχύτητες σε συμβατό smartphone ή υπολογιστή μέσω της εφαρμογής Creators App για εύκολο post-production και διαμοιρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ακολουθίες time-lapse μπορούν να δημιουργηθούν στη φωτογραφική μηχανή και το διάστημα έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 δευτερόλεπτο έως 60 δευτερόλεπτα.

Προηγμένο, ενσωματωμένο μικρόφωνο 3 καψουλών με δυνατότητα επιλογής κατευθυντικότητας (που είχε παρουσιαστεί προηγουμένως στη ZV-E1) για τη λήψη καθαρού ήχου υψηλής ποιότητας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν "Auto" ή να επιλέξουν από τις επιλογές "Front", "Rear" ή "All Directions" για την κατευθυντικότητα του ήχου ανάλογα με το περιβάλλον και το σενάριο της λήψης

Παρέχεται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή ένα προστατευτικό ανέμου για τη μείωση του θορύβου κατά τη λήψη σε συνθήκες ανέμου.

Η υποδοχή Multi-Interface (MI Shoe) επιτρέπει την απλή σύνδεση με ένα εξωτερικό μικρόφωνο για πρόσθετες επιλογές ήχου, εάν χρειάζεται

Ζωντανή ροή μέσω της υποστήριξης της συνδεσιμότητας Wi-Fi 5 GHz

Η λειτουργία Screen Reader της Sony, η οποία διαβάζει δυνατά τα μενού και τις οθόνες αναπαραγωγής βίντεο για την υποβοήθηση των λειτουργιών, καθώς και η λειτουργία Magnify Display του μενού περιλαμβάνονται για την παροχή λύσεων προσβασιμότητας.

Σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής ZV-E10 II είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του SORPLAS, μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο χωρίς να θυσιάζεται η λειτουργικότητα. Η ατομική συσκευασία είναι κατασκευασμένη από το μοναδικό ανακυκλωμένο χαρτί "Original Blended Material" της Sony, το οποίο χρησιμοποιεί υλικά όπως μπαμπού, ίνες ζαχαροκάλαμου και ανακυκλωμένο χαρτί που συλλέγονται από την αγορά. Τα τελευταία 11 χρόνια, η Sony έχει αντικαταστήσει περίπου 395 τόνουςxvii παρθένου πλαστικού με ανακυκλωμένο πλαστικό στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τις ψηφιακές βιντεοκάμερες.

Βασικά χαρακτηριστικά του ευέλικτου E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II

Ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II είναι ο 75ος φακός E-mount της Sony και αποτελεί ιδανική λύση φακού κιτ για τη νέα ZV-E10 II λόγω του συμπαγούς μεγέθους και του ευέλικτου εύρους του (ισοδύναμο εστιακό μήκος 35 mm σε πλήρες κάδρο: 24-75 mm). Η υψηλή απόδοση ανάλυσης επιτυγχάνεται με τέσσερα μη σφαιρικά στοιχεία και ένα στοιχείο ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς) σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό οπτικών στοιχείων. Με ελάχιστη απόσταση εστίασης 9,8 ιντσών (0,25 m) (ευρυγώνιο)/11,8 ιντσών (0,30 m) (τηλε) και μέγιστη μεγέθυνση 0,215x, ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II προσφέρει ευέλικτη απόδοση κοντινών λήψεων για την αποτύπωση λεπτομερειών. Ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II αναδιπλώνεται σε συνολικό μήκος περίπου 1,25 ίντσας (31,3 mm) όταν η τροφοδοσία της φωτογραφικής μηχανής είναι απενεργοποιημένη. Λόγω του μικροσκοπικού του μεγέθους και του χαμηλού του βάρους, περίπου 107 γραμμάρια, είναι ένας φορητός φακός που μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές λήψεις.

Το ομαλό, εύχρηστο power zoom είναι ιδανικό για κινηματογραφικές λήψεις, ενώ η αυτόματη εστίαση είναι διαθέσιμη ακόμα και κατά τη διάρκεια του zoom. Η ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση συνεργάζεται με τη σταθεροποίηση εντός του σώματος συμπεριλαμβανόμενου του Active Mode, για την ελαχιστοποίηση του θορύβου στις ταινίες. Ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II υποστηρίζει αντιστάθμιση αναπνοής εντός του σώματος για την ελαχιστοποίηση των μετατοπίσεων της γωνίας θέασης κατά την εστίαση για ομαλή και σταθερή λήψη.

Διαθεσιμότητα

Η ZV-E10 II και ο E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II θα διατίθενται από τα τέλη του Αυγούστου 2024.