Space Armor: Το υλικό που υπόσχεται να σώσει τους αστροναύτες από τα διαστημικά σκουπίδια

Το Διάστημα μπορεί να φαίνεται απέραντο και άδειο, όμως γύρω από τη Γη επικρατεί ένας διαφορετικός τύπος χάους. Εκατομμύρια θραύσματα από παλιά δορυφορικά εξαρτήματα, απομεινάρια πυραύλων και μικροσκοπικά κομμάτια μετάλλου κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε τροχιά. Ακόμη και ένα θραύσμα λίγων χιλιοστών μπορεί να χτυπήσει ένα διαστημικό σκάφος με δύναμη σφαίρας. Το πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε εταιρείες και διαστημικές υπηρεσίες αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους να προστατευτούν. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Atomic-6 με το νέο της υλικό, το Space Armor, μια ελαφριά, εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση που υπόσχεται να προστατεύσει δορυφόρους, διαστημικά σκουπίδια και, ενδεχομένως, τους ίδιους τους αστροναύτες.

Σε αντίθεση με τη Γη, όπου η τριβή και η βαρύτητα επιβραδύνουν κάθε αντικείμενο, στο Διάστημα ένα κομμάτι μετάλλου που κινείται με ταχύτητα χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα δεν σταματά ποτέ, τουλάχιστον όχι μέχρι να χτυπήσει κάτι. Το Space Armor έχει σχεδιαστεί για να απορροφά τέτοιου είδους κρούσεις χωρίς να προκαλεί ζημιές στον εξοπλισμό που προστατεύει και χωρίς να δημιουργεί επιπλέον θραύσματα. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο: η νέα τεχνολογία όχι μόνο αντέχει τα χτυπήματα, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των απορριμμάτων σε τροχιά.

Οι παραδοσιακές λύσεις προστασίας, όπως οι αλουμινένιες ασπίδες ή το γνωστό Whipple Shielding που χρησιμοποιεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, κάνουν καλή δουλειά στο να σταματούν απευθείας συγκρούσεις. Ωστόσο, το μεταλλικό τους υλικό έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: όταν χτυπηθούν, διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα επικίνδυνα θραύσματα. Η ανάγκη για εναλλακτικά υλικά είναι επείγουσα. Μάλιστα, ερευνητές στην Ιαπωνία έχουν πειραματιστεί ακόμα και με ξύλινους δορυφόρους για να περιορίσουν τις ζημιές από μελλοντικές συγκρούσεις.

Το Space Armor διαφέρει γιατί είναι κατασκευασμένο από σύνθετο, μη μεταλλικό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά την ενέργεια της πρόσκρουσης χωρίς να παράγει επιπλέον θραύσματα. Παράλληλα, είναι πολύ πιο ελαφρύ από τις μεταλλικές λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα, διατηρώντας την ίδια ή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ένα τετραγωνικό μέτρο πλακιδίου Space Armor Lite ζυγίζει περίπου 14 κιλά και μπορεί να σταματήσει ένα μεταλλικό σωματίδιο διαμέτρου 3 χιλιοστών που κινείται με ταχύτητα έως 7,2 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Για να πετύχει κάποιος παρόμοια προστασία με αλουμίνιο, θα χρειαζόταν ένα φύλλο πάχους 1 εκατοστού και διπλάσιο βάρος, περίπου 29 κιλά.

Η Atomic-6 δεν σταματά εδώ. Ήδη εργάζεται πάνω σε μια ακόμα πιο ανθεκτική εκδοχή, το Space Armor Max, που φιλοδοξεί να προσφέρει προστασία ισάξια με το Whipple Shielding αλλά με σαφώς μικρότερο βάρος. Αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, οι νέες πλάκες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζονται τα διαστημικά οχήματα, καθιστώντας τα πιο ασφαλή και ελαφριά.

Η ανάπτυξη του Space Armor δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια. Η Atomic-6 έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση από την U.S. Air Force και την U.S. Space Force — συνολικά πέντε εκατομμύρια δολάρια μέσα από προγράμματα καινοτομίας (Small Business Innovation Research και Tactical Funding Increase). Με αυτή τη στήριξη, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες τροχιάς μέσα στο επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας δορυφόρους-δοκιμαστές.

Ήδη, στο εργαστήριο, η Atomic-6 έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές με εκτοξευτές υπερυψηλής ταχύτητας, προσομοιώνοντας συγκρούσεις με θραύσματα που κινούνται όπως αυτά που υπάρχουν σε τροχιά. Ένα από τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης του Space Armor είναι η ευελιξία του: τα πλακίδια του μπορούν να κοπούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε πελάτη, φτάνοντας μέχρι και το ένα τετραγωνικό μέτρο σε μέγεθος. Ο CEO της εταιρείας, Trevor Smith, δήλωσε ότι χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες για να μετατραπεί η ιδέα σε λειτουργικό προϊόν. «Δοκιμάσαμε το πρώτο πρωτότυπο και μείναμε άφωνοι από τα αποτελέσματα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τα πλακίδια σε εξάγωνο σχήμα, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να τα προσαρμόσουμε σε σχεδόν οποιαδήποτε μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εφόσον οι δοκιμές στο Διάστημα αποδείξουν την αποτελεσματικότητά του, το Space Armor θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πληθώρα αποστολών: από την προστασία δορυφόρων επικοινωνιών μέχρι την ενίσχυση των επιφανειών διαστημοπλοίων ή ακόμα και την κατασκευή στολών αστροναυτών με πρόσθετη ασφάλεια. Ειδικά για τους δορυφόρους, το Space Armor έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: διατίθεται σε εκδόσεις που επιτρέπουν ή μπλοκάρουν τα ραδιοκύματα, προσφέροντας ευελιξία εκεί όπου το Whipple Shielding αποτυγχάνει. Έτσι, τα πιο ευαίσθητα τμήματα ενός δορυφόρου μπορούν να προστατευτούν χωρίς να διαταράσσεται η επικοινωνία του.

Με την εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς από εταιρείες όπως η Starlink, τέτοιες τεχνολογίες δεν είναι απλώς χρήσιμες, αλλά απολύτως απαραίτητες.

[source]