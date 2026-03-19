SPARCS: Ο νανοδορυφόρος της NASA μελετά ήδη την κατοικισιμότητα 50 δισ. εξωπλανητών!

Σύνοψη

Ο νανοδορυφόρος SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat) της NASA απέστειλε επιτυχώς τις πρώτες εικόνες του από την τροχιά της Γης.

Η αποστολή εστιάζει στην ταυτόχρονη καταγραφή της κοντινής και μακρινής υπεριώδους ακτινοβολίας (NUV και FUV) από άστρα χαμηλής μάζας.

Τα επιστημονικά δεδομένα θα καθορίσουν εάν οι συχνές αστρικές εκλάμψεις καταστρέφουν τις ατμόσφαιρες περίπου 50 δισεκατομμυρίων δυνητικά κατοικήσιμων εξωπλανητών του γαλαξία μας.

Το σκάφος, μεγέθους 6U CubeSat, εκτοξεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026 μέσω πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, επιβεβαιώνοντας πλέον την πλήρη λειτουργικότητα των οργάνων του.

Η έρευνα για τον εντοπισμό ζωής πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα απαιτεί ακριβή δεδομένα για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι εξωπλανήτες. Η αποστολή SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat) της NASA, της οποίας ηγείται το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (ASU) με την τεχνολογική υποστήριξη του Jet Propulsion Laboratory (JPL), σηματοδοτεί την έναρξη μιας στοχευμένης επιστημονικής προσέγγισης. Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εκτόξευσή του με πύραυλο Falcon 9, ο δορυφόρος κατέγραψε τις πρώτες του εικόνες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την άριστη λειτουργία των οπτικών του συστημάτων στο εξαιρετικά απαιτητικό φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τι είναι η αποστολή SPARCS και ποιος ο πρωταρχικός της στόχος;

Η αποστολή SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat) της NASA χρησιμοποιεί έναν νανοδορυφόρο μεγέθους 6U για τη συνεχή καταγραφή της υπεριώδους ακτινοβολίας από άστρα χαμηλής μάζας. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να εξακριβωθεί εάν οι ισχυρές αστρικές εκλάμψεις καταστρέφουν τις ατμόσφαιρες των γύρω εξωπλανητών, καθορίζοντας άμεσα τις πραγματικές πιθανότητες ανάπτυξης και διατήρησης ζωής.

Η αστροφυσική των ερυθρών νάνων και η αναζήτηση ζωής

Τα άστρα χαμηλής μάζας (φασματικού τύπου M και K), γνωστά και ως ερυθροί νάνοι, αποτελούν τον πιο κοινό τύπο άστρων στον Γαλαξία μας, καταλαμβάνοντας περίπου το 70% του συνολικού αστρικού πληθυσμού. Διαθέτουν μάζα που κυμαίνεται από 30% έως 50% της μάζας του Ήλιου. Λόγω της χαμηλής τους θερμοκρασίας και φωτεινότητας, η «κατοικήσιμη ζώνη» τους –η περιοχή δηλαδή όπου το νερό μπορεί να υπάρξει σε υγρή μορφή στην επιφάνεια ενός πλανήτη– βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το μητρικό άστρο.

Υπολογίζεται ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 50 δισεκατομμύρια βραχώδεις πλανήτες εντός των κατοικήσιμων ζωνών αυτών των άστρων. Ωστόσο, η στενή τροχιακή προσέγγιση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι ερυθροί νάνοι παρουσιάζουν έντονη μαγνητική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε βίαιες αστρικές εκλάμψεις και εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας και ακτίνων Χ.

Ο κίνδυνος της υπεριώδους ακτινοβολίας για τις πλανητικές ατμόσφαιρες

Η ακτινοβολία UV, και ειδικά η μακρινή υπεριώδης (FUV), έχει αρκετή ενέργεια για να διασπάσει μοριακούς δεσμούς στις ατμόσφαιρες των πλανητών, μια διαδικασία γνωστή ως φωτόλυση. Για παράδειγμα, τα μόρια του νερού μπορούν να διασπαστούν σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το ελαφρύ υδρογόνο διαφεύγει στο Διάστημα μέσω θερμικής διαφυγής, ενώ το οξυγόνο μπορεί να αντιδράσει με τα πετρώματα της επιφάνειας. Εάν ο ρυθμός των εκλάμψεων είναι αρκετά υψηλός, το άστρο κυριολεκτικά απογυμνώνει τον πλανήτη από την ατμόσφαιρά του, καθιστώντας τον έναν στείρο, νεκρό βράχο. Τα δεδομένα του SPARCS θα ποσοτικοποιήσουν ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο.

Μηχανική και σχεδιασμός: Η τεχνολογία του SPARCS

Η αποστολή αποδεικνύει ότι η διαστημική επιστήμη δεν απαιτεί πάντα πλατφόρμες μεγέθους σχολικού λεωφορείου και προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων. Το σκάφος ακολουθεί το πρότυπο 6U CubeSat, συνδυάζοντας κορυφαία όργανα σε ελάχιστο όγκο. Το ενδιαφέρον της κοινότητας επικεντρώνεται στο κύριο επιστημονικό όργανο, την κάμερα SPARCam, η οποία αναπτύχθηκε στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA υπό την καθοδήγηση της Shouleh Nikzad.

Η κάμερα SPARCam και οι προηγμένοι ανιχνευτές

Οι παραδοσιακοί αισθητήρες πυριτίου παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στο υπεριώδες φως, καθώς τα φωτόνια UV απορροφώνται στα επιφανειακά στρώματα του αισθητήρα πριν προλάβουν να μετατραπούν σε ηλεκτρικό σήμα. Για να παρακαμφθεί αυτός ο περιορισμός, το JPL εφάρμοσε την τεχνολογία "2D-doping" (ή delta-doping). Κατά τη διαδικασία αυτή, εναποτίθεται ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα ατόμων στην επιφάνεια του ανιχνευτή, τροποποιώντας την κβαντική του απόδοση και επιτρέποντας την καταγραφή UV φωτονίων με πρωτοφανή ακρίβεια.

Ταυτόχρονη καταγραφή FUV και NUV

Η πραγματική καινοτομία του SPARCS είναι η ικανότητά του να παρατηρεί ταυτόχρονα το ίδιο άστρο σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος: την κοντινή υπεριώδη (NUV, 260-300 nm) και τη μακρινή υπεριώδη (FUV, 153-171 nm) ακτινοβολία. Ο διαχωρισμός της προσπίπτουσας ακτινοβολίας γίνεται μέσω ειδικών διχρωικών φίλτρων, επιτρέποντας τη δημιουργία ακριβών φασματικών κλίσεων σε πραγματικό χρόνο. Τα μεγάλα διαστημικά τηλεσκόπια αδυνατούν να προσφέρουν τόσο συνεχή (από 5 έως 45 ημέρες αδιάλειπτης παρατήρησης) και εξειδικευμένη παρακολούθηση, λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού για το χρόνο χρήσης τους.

Η πορεία της αποστολής: Από την εκτόξευση στις πρώτες εικόνες

Το SPARCS εντάχθηκε ως δευτερεύον φορτίο στην πτήση Transporter της SpaceX στις 11 Ιανουαρίου 2026. Μετά την επιτυχή τοποθέτησή του σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO), ακολούθησε η φάση ενεργοποίησης και ελέγχου των συστημάτων. Στις 6 Φεβρουαρίου, τα οπτικά συστήματα άνοιξαν και κατέγραψαν τα πρώτα αστρικά πεδία. Οι πρώτες εικόνες ελήφθησαν από τους σταθμούς εδάφους, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα διατήρησης ακριβούς σκόπευσης και η κάμερα λειτουργούν εκτός ορίων σφάλματος.

Τα δεδομένα που θα συλλέξει το SPARCS κατά τη διάρκεια της αρχικής ετήσιας αποστολής του είναι απολύτως απαραίτητα για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της ατμόσφαιρας των εξωπλανητών. Οι επιστήμονες που μελετούν παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο James Webb (JWST) χρειάζονται τις παραμέτρους του SPARCS για να διαχωρίσουν με ακρίβεια τα πραγματικά βιοσημάδια από τις χημικές ενώσεις που παράγονται παθητικά εξαιτίας της ισχυρής αστρικής UV ακτινοβολίας (αβιοτικά σήματα). Επιπλέον, ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές αποστολές, όπως το Habitable Worlds Observatory και το UVEX.

Με τη ματιά του Techgear

Το SPARCS ενσαρκώνει τη σύγχρονη τάση στην αεροδιαστημική μηχανική: την υποκατάσταση του τεράστιου κατασκευαστικού κόστους με στοχευμένη υπολογιστική προσέγγιση και μικροηλεκτρονική αιχμής.

Από τη σκοπιά της αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, η επιτυχία των CubeSats δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον αξιοποίησης δεδομένων. Η παραγωγή δεδομένων επιπέδου "Flagship" από σκάφη που κοστίζουν ελάχιστα συγκριτικά με παραδοσιακούς δορυφόρους σημαίνει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα (τα οποία παρέχονται ανοιχτά από τη NASA) δίνει τη δυνατότητα σε εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα αστροφυσικής να παράγουν πρωτογενή έρευνα χωρίς την ανάγκη διαχείρισης δυσθεώρητων budgets.

Η αποστολή αυτή μας υπενθυμίζει αυστηρά ότι πριν αναζητήσουμε εξωγήινη βιόσφαιρα, οφείλουμε να μετρήσουμε τη βιαιότητα του μητρικού άστρου. Το SPARCS δεν αναζητά απλώς πλανήτες. Μετράει την ίδια τη δυνατότητα επιβίωσης ενός πλανητικού συστήματος απέναντι στην καταστροφική φύση της κοσμικής ακτινοβολίας.