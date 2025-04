Spider-Man: Brand New Day, η επιστροφή του Spider-Man ξανά με τον Tom Holland

Ο Tom Holland δήλωσε ότι είναι έτοιμος να κρεμάσει το κόκκινο και μπλε κολάν του μετά την τεράστια επιτυχία του Spider-Man: No Way Home το 2021 και να δώσει τη σκυτάλη στον Miles Morales. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα: Η Sony και η Marvel Studios επιβεβαίωσαν στο CinemaCon του 2025 ότι θα επιστρέψει το 2026 για το Spider-Man: Brand New Day, σε σκηνοθεσία του Destin Daniel Cretton του Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου 2026, ανάμεσα στα Avengers: Doomsday και Avengers: Secret Wars των αδελφών Russo.



Όταν όλα τα spoiler του No Way Home είχαν αποκαλυφθεί στις αρχές του 2022, ο Holland ξεκαθάρισε ότι έβλεπε το κλείσιμο της τριλογίας ως ένα τέλος σε κάτι. Ίσως όχι την πορεία του ως Spider-Man, καθώς ακόμα είναι νεότατος, αλλά ενδεχομένως το τέλος της απίθανης συνεργασίας της Sony και της Marvel.



«Όλοι αντιμετωπίζαμε το No Way Home ως το τέλος ενός franchise, ας πούμε», δήλωσε ο Holland στο Entertainment Weekly, πριν ακόμα βγει η ταινία. «Νομίζω ότι αν είχαμε την τύχη να βουτήξουμε ξανά σε αυτούς τους χαρακτήρες, θα βλέπατε μια πολύ διαφορετική εκδοχή. Δεν θα ήταν πλέον η τριλογία του Homecoming. Θα δίναμε λίγο χρόνο και θα προσπαθούσαμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό και να αλλάξουμε τονικά τις ταινίες. Αν αυτό συμβεί ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αντιμετωπίζαμε το No Way Home σαν να έφτανε στο τέλος του, και έτσι το νιώθαμε».



Αυτό κάνει το Brand New Day έναν ιδιαίτερα κατάλληλο τίτλο για αυτή την εναρκτήρια ταινία σε μια νέα αράχνη. Το Spider-Man: Brand New Day είναι ο τίτλος μιας ιστορίας κόμικς που ξεκίνησε το 2008, παρακολουθώντας τον Peter Parker/Spider-Man αφού ο Mephisto έσβησε τμήματα του χρονολογίου του και έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή, ουσιαστικά με μια επανεκκίνηση του χαρακτήρα. Μετά τη δράση του No Way Home, όπου ο Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) δίνει στον Peter μια παρόμοια επανεκκίνηση, ο Peter θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν κόσμο που δεν τον γνωρίζει ήδη ως Spider-Man.



Ο Holland επιστρέφει στο ρόλο του Peter Parker μετά από έναν θυελλώδη δρόμο μέσα από blockbusters και καλλιτεχνικό ρίσκο. Εκμεταλλεύτηκε τη διασημότητα του ως Spider-Man για να μετατρέψει την ταινία Uncharted σε μια πραγματική επιτυχία, αλλά σκόνταψε σε πιο σοβαρά projects, όπως το αστυνομικό δράμα Cherry των αδελφών Russo και η μίνι σειρά του Apple TV+ με τίτλο The Crowded Room. Η ερμηνεία του ως Romeo σε μια παραγωγή του 2024 στο West End του Romeo & Juliet κατέληξε στην επικαιρότητα λόγω ρατσιστικών διαδικτυακών ύβρεων που είχαν στόχο τη συμπρωταγωνίστρια του Holland, Francesca Amewudah-Rivers.



Το πάνελ της Sony στο CinemaCon προσέφερε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο Spider-Man, εκτός από το γεγονός ότι ο Holland έχει υπογράψει συμφωνία παραγωγής με τη Sony και η εταιρεία παραγωγής του Billy17, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, θα αναπτύξει αρκετές νέες ταινίες για το στούντιο. Το πρώτο από αυτά τα projects, το Burnt, θα έχει πρωταγωνιστή τον Holland, με σενάριο του συν-συγγραφέα και συν-σκηνοθέτη του Spider-Man: Into the Spider-Verse, Rodney Rothman.

