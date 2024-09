Splinter Cell: Νέο teaser για την animated σειρά που ετοιμάζει η Netflix

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ακούσαμε οτιδήποτε για την animated προσαρμογή του Splinter Cell από τη Netflix, αλλά πλέον έχουμε κάποιες νέες πληροφορίες. Η αποκάλυψη έρχεται με τη μορφή ενός πολύ σύντομου teaser trailer, το οποίο δείχνει λίγο από τη σειρά, αλλά κυρίως παρουσιάζει τη σοβαροφανή ερμηνεία του Liev Schreiber στον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα Sam Fisher. Μαθαίνουμε, επίσης, και την επίσημη ονομασία: Splinter Cell: Deathwatch.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Derek Kolstad, δημιουργός του John Wick franchise, και το project αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ του Netflix και της Ubisoft που αναπτύσσει τα παιχνίδια Splinter Cell. Οι δυο τους είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν την animated σειρά Captain Laserhawk, ενώ εργάζονται πάνω σε μια live-action προσαρμογή του Assassin's Creed. Η Ubisoft κυκλοφόρησε επίσης μια mobile έκδοση του Rainbow Six για τους συνδρομητές του Netflix. Όλα αυτά είναι μέρος μιας μεγάλης ώθησης στις προσαρμογές παιχνιδιών από το Netflix, η οποία έχει συμπεριλάβει τα Castlevania, Dota 2, Sonic the Hedgehog, Tomb Raider και Devil May Cry.

Το Splinter Cell: Deathwatch δεν έχει ακόμα ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά το teaser λέει ότι "έρχεται σύντομα".