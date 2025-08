SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, ανακοινώθηκε επίσημα το νέο video game και έρχεται το Νοέμβριο

Οι λάτρεις του Μπομπ Σφουγγαράκη έχουν πλέον έναν καλό λόγο να χαρούν, καθώς η THQ Nordic και το στούντιο Purple Lamp ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου βιντεοπαιχνιδιού SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Πρόκειται για ένα 3D platform που θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου 2025 για PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S και Nintendo Switch 2. Η τιμή του παιχνιδιού έχει οριστεί στα 39,99 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιχνίδι υπόσχεται μια απολαυστική δόση… ναυτικής τρέλας, όπου ο SpongeBob και ο Patrick ενώνουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν μια φαντασμαγορική απειλή που απλώνεται στο Bikini Bottom. Όλα ξεκινούν όταν συγκρούονται τα τεράστια «εγώ» του Flying Dutchman και του King Neptune, προκαλώντας ένα χάος που εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον υποβρύχιο κόσμο. Οι δυο φίλοι καλούνται να συνεργαστούν, αξιοποιώντας τις μοναδικές τους ικανότητες, με στόχο να αποτρέψουν την πλήρη… φαντασματοποίηση του κόσμου τους.

Η περιπέτεια θα μεταφέρει τους παίκτες σε εμβληματικές τοποθεσίες, από το παλάτι του Ποσειδώνα μέχρι τις παγωμένες κορυφές του Mount Bikini, ενώ θα αντιμετωπίσουν θεαματικά boss fights και φυσικά, θα περάσουν καλά. Άλλωστε, το παιχνίδι υπόσχεται διασκέδαση στο πνεύμα της σειράς: αυθεντική, γεμάτη χιούμορ και χαοτικές ανατροπές.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, συνοδευόμενες από ειδικά μπόνους. Όλοι όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι θα αποκτήσουν ως επιπλέον περιεχόμενο το Natural Costume Pack DLC.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις:

Standard Edition : Περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι.

: Περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι. Digital Deluxe Edition : Περιλαμβάνει το παιχνίδι και το Tidal Season Pass.

: Περιλαμβάνει το παιχνίδι και το Tidal Season Pass. Ultimate Edition: Εκτός από το βασικό παιχνίδι και το Tidal Season Pass, περιλαμβάνει και το Natural Costume Pack, καθώς και δύο προηγούμενους τίτλους της σειράς: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated και The Cosmic Shake, μαζί με το σχετικό DLC κοστουμιών.

Το Tidal Season Pass, το οποίο θα διατίθεται και ξεχωριστά, προσφέρει δύο DLC με νέες πίστες και δύο συλλογές κοστουμιών. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τις προκλήσεις Plankton’s Portal και Search for SquarePants, καθώς και τα πακέτα κοστουμιών Search for SquarePants Costume Pack και Double Deluxe Costume Pack.

Για τους συλλέκτες και τους φανατικούς θαυμαστές, θα κυκλοφορήσει επίσης η Ghostly Edition, μια συλλεκτική έκδοση με ειδικό περιεχόμενο. Περιλαμβάνει την Digital Deluxe Edition του παιχνιδιού, αποκλειστικό Steelbook, συλλεκτικό patch, μπρελόκ και τρισδιάστατες καρτ-ποστάλ τύπου lenticular.

Η ανάπτυξη του Titans of the Tide γίνεται από την Purple Lamp, με την THQ Nordic να αναλαμβάνει την έκδοση. Πρόκειται για την επόμενη μεγάλη προσθήκη στο σύμπαν του SpongeBob, μετά την επιτυχία του Battle for Bikini Bottom - Rehydrated και του The Cosmic Shake.