Spotify και Netflix ενώνουν δυνάμεις για τη νέα εποχή των video podcasts

Σε μια κίνηση που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε podcasts, το Spotify ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική συνεργασία με το Netflix για τη διανομή video podcasts μέσω της πλατφόρμας streaming. Η συμφωνία, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026, σηματοδοτεί τη διεύρυνση των φιλοδοξιών του Spotify στον χώρο του βίντεο και την προσπάθειά του να ενισχύσει την κερδοφορία του μέσω νέων διαφημιστικών ευκαιριών.

Αρχικά, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην αγορά των ΗΠΑ, προτού επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο. Μέσω αυτής, επιλεγμένα podcasts από τα Spotify Studios και το The Ringer θα γίνουν διαθέσιμα στο Netflix, περιλαμβάνοντας δημοφιλείς σειρές που κινούνται γύρω από τον αθλητισμό, την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και το true crime. Ανάμεσα στους τίτλους που θα εμφανιστούν είναι τα The Bill Simmons Podcast, The Ringer F1 Show, The Rewatchables και Serial Killers. Με την πάροδο του χρόνου, το Spotify σχεδιάζει να εμπλουτίσει τη λίστα με podcasts από διαφορετικά είδη και στούντιο.

Η συμφωνία έρχεται ως συνέχεια μιας σταδιακής μεταστροφής του Spotify προς το βίντεο, μια κατεύθυνση που ξεκίνησε όταν η εταιρεία επέτρεψε σε δημιουργούς να ανεβάζουν podcasts σε μορφή βίντεο. Η πλατφόρμα έχει επενδύσει σημαντικά σε εργαλεία που βοηθούν τους δημιουργούς να αλληλεπιδρούν με το κοινό τους — μέσω polls, Q&A, σχολίων και άλλων δυνατοτήτων. Παράλληλα, έχει εισαγάγει προγράμματα οικονομικών κινήτρων για τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς, ανταμείβοντάς τους για το engagement που φέρνουν.

Το ενδιαφέρον του Spotify για το video streaming εντάσσεται σε ένα πλαίσιο στρατηγικής αναθεώρησης που ξεκίνησε το 2023, όταν η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές απολύσεις, ανάμεσά τους και της Dawn Ostroff, επικεφαλής περιεχομένου και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η Ostroff είχε ηγηθεί της επιθετικής επέκτασης του Spotify στον χώρο των podcasts, επιβλέποντας εξαγορές όπως τα Parcast, The Ringer και Gimlet Media, αλλά και αποκλειστικές συμφωνίες με προσωπικότητες όπως ο Joe Rogan και η Alex Cooper. Ωστόσο, οι τεράστιες επενδύσεις δεν μετουσιώθηκαν ποτέ σε ανάλογα κέρδη.

Η στροφή προς τα video podcasts αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του Spotify να προσελκύσει τη γενιά των Gen Z χρηστών — ένα κοινό που καταναλώνει μαζικά περιεχόμενο βίντεο και αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη του διαφημιστικού του σκέλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το Spotify διαθέτει πλέον πάνω από 430.000 video podcasts, ενώ η κατανάλωση βίντεο αυξάνεται 20 φορές ταχύτερα σε σχέση με το audio-only περιεχόμενο. Περισσότεροι από 350 εκατομμύρια χρήστες έχουν ήδη παρακολουθήσει βίντεο στην πλατφόρμα, αριθμός αυξημένος κατά 65% σε ετήσια βάση.

Παρότι το Spotify αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Netflix, όπως το πώς θα διανέμεται το διαφημιστικό έσοδο, η συνεργασία φαίνεται να προσφέρει αμοιβαία οφέλη. Για το Netflix, η προσθήκη podcasts σημαίνει ενίσχυση του περιεχομένου του με νέες μορφές αφήγησης που προσελκύουν κοινό με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Για το Spotify, αποτελεί μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη μαζική βάση χρηστών του Netflix για να ενισχύσει την απήχηση των video creators του και να ανοίξει νέες πηγές εσόδων.

Σύμφωνα με τον Roman Wasenmüller, αντιπρόεδρο και επικεφαλής του τομέα podcasts στο Spotify, η συνεργασία αυτή «σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον χώρο των podcasts». Όπως δήλωσε, η σύμπραξη με το Netflix «διευρύνει τις δυνατότητες ανακάλυψης περιεχομένου, βοηθά τους δημιουργούς να φτάσουν σε νέο κοινό και δίνει στους θαυμαστές την ευκαιρία να βιώσουν ιστορίες που αγαπούν με έναν διαφορετικό τρόπο».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η μετοχή του Spotify έχει δεχθεί πιέσεις, κυρίως λόγω της πτώσης των διαφημιστικών εσόδων, παρά την αύξηση των χρηστών και των συνδρομητών. Η εταιρεία, ωστόσο, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η στρατηγική της είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη και ότι η ανάπτυξη της αγοράς video podcasts θα συμβάλει καθοριστικά στη σταθεροποίηση των εσόδων της.

