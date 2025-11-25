Η Spotify διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά playlists από άλλες υπηρεσίες

Η Spotify κάνει άλλη μία κίνηση που ενισχύει τη θέση του στον πόλεμο των streaming πλατφορμών, προσφέροντας έναν λόγο λιγότερο σε όσους διστάζουν να αλλάξουν υπηρεσία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενσωματώνει επίσημα το TuneMyMusic, ένα δημοφιλές εργαλείο μεταφοράς playlists, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν τις λίστες τους από άλλες μουσικές υπηρεσίες απευθείας στη βιβλιοθήκη τους στο Spotify και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται εξωτερικό app ή περίπλοκη διαδικασία.

Η δυνατότητα έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως και βρίσκεται στην εφαρμογή του Spotify για φορητές συσκευές, στην ενότητα “Your Library”. Για να ενεργοποιηθεί η μεταφορά, ο χρήστης πρέπει απλώς να μετακινηθεί στο κάτω μέρος της σελίδας και να επιλέξει τη νέα επιλογή “Import your music”. Από εκεί, η εφαρμογή καθοδηγεί βήμα προς βήμα τη σύνδεση με το TuneMyMusic και την επιλογή της υπηρεσίας από την οποία θα γίνει η μεταφορά των playlists.

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διασύνδεση, ο χρήστης επιλέγει την πλατφόρμα προέλευσης και οι λίστες αρχίζουν να εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη Spotify. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως η διαδικασία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις αρχικές playlists: δεν διαγράφονται ούτε τροποποιούνται στην προέλευση, αλλά αντιγράφονται στο Spotify. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες της αγοράς: Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora, SoundCloud, Tidal, YouTube Music και άλλες. Με αυτή την κίνηση, η Spotify προσθέτει ένα πολυαναμενόμενο εργαλείο προσανατολισμένο στο δικαίωμα των χρηστών στη φορητότητα των δεδομένων τους.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των streaming υπηρεσιών, δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους χρήστες που σκέφτονται να αλλάξουν πλατφόρμα είναι η απώλεια των αγαπημένων playlists τους, προϊόν χρόνων ή και δεκαετιών μουσικών ακουσμάτων. Με το νέο χαρακτηριστικό ενσωματωμένο μέσα στην εφαρμογή, η διαδικασία της «μετακόμισης» γίνεται πιο απλή από ποτέ. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την μέχρι τώρα εμπειρία των χρηστών, που στηριζόταν εξ ολοκλήρου σε εξωτερικές λύσεις τρίτων για να μεταφέρουν μουσική συλλογή και λίστες.

Για όσους σκέφτονται να μεταπηδήσουν στο Spotify, η ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας μπορεί να είναι το τελευταίο κίνητρο που χρειάζονται. Πέρα από την ευκολία, αποτελεί και ξεκάθαρο οικονομικό όφελος: το TuneMyMusic, όταν χρησιμοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του, επιτρέπει μόνο τη μεταφορά 500 τραγουδιών χωρίς χρέωση. Για απεριόριστη χρήση απαιτείται συνδρομή. Το γεγονός ότι η ίδια η διαδικασία είναι πλέον διαθέσιμη μέσα από το Spotify παρακάμπτει αυτόν τον περιορισμό, κάτι που πρακτικά προσθέτει αξία στην υπηρεσία χωρίς επιπλέον κόστος για τον χρήστη.