Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles, ανακοινώθηκε το remaster από την Aspyr Media

Το Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles έτυχε μέτριων κριτικών στο PS1 πίσω στο 2000, αλλά φαίνεται ότι τα remasters δεν είναι μόνο για τα κλασικά παιχνίδια. Η Aspyr Media, το ίδιο στούντιο που μετέφερε τα Republic Commando, Knights of the Old Republic και Battlefront στις σύγχρονες πλατφόρμες, κάνει το ίδιο και για το Phantom Menace tie-in, μαζί με μια σειρά από διορθώσεις για κάποια προβλήματα με το χρώμα των φωτόσπαθων.

Όπως σημειώνεται σε μια δημοσίευση στο PlayStation Blog, η νέα έκδοση διαθέτει γραφικά υψηλότερης ανάλυσης και ορισμένες μικρές βελτιώσεις στο gameplay, όπως ότι δεν σας αναγκάζει να ξεκλειδώσετε μυστικούς χαρακτήρες και επίπεδα. Το παιχνίδι βασίζεται στη διευρυμένη και βελτιωμένη έκδοση του Dreamcast, αλλά διατηρεί στοιχεία του αρχικού UI του PlayStation για το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

Μεταξύ άλλων, το Jedi Power Battles διαθέτει playable χαρακτήρες όπως τα μέλη του Συμβουλίου των Jedi Mace Windu, Ki-Adi Mundi, Plo Koon και Adi Gallia, αλλά το παιχνίδι αναπτύχθηκε πολύ πριν κάποιος από αυτούς τους χαρακτήρες ανάψει ποτέ ένα φωτόσπαθο στην οθόνη. Ως αποτέλεσμα, όλοι τους έχουν χρώματα φωτόσπαθων που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που θα γινόταν αργότερα κανόνας της σειράς. Ο Mace Windu είναι ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο παράδειγμα, καθώς θα έπαιρνε τελικά ένα μοβ φωτόσπαθο στο Επεισόδιο 2, πολύ πιο εντυπωσιακό από το παλιομοδίτικο μπλε που έχει στο παιχνίδι και στο εξώφυλλο.

Η αρχική έκδοση για το PS1 απέσπασε πολύ κακή κριτική, και παρόλο που η μεταφορά για το Dreamcast τα πήγε καλύτερα λίγους μήνες αργότερα, το Jedi Power Battles ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Θα λέγαμε ότι έμεινε στην ιστορία κυρίως για το υψηλό επίπεδο δυσκολίας του.

Το remaster του Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles κυκλοφορεί στις 23 Ιανουαρίου 2025 σε PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch και PC μέσω Steam.

