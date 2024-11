Star Wars: Στα σκαριά η νέα τριλογία ταινιών για τα επεισόδια 10-12!

Μια νέα τριλογία Star Wars είναι στα σκαριά, αλλά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το αν θα είναι συνέχεια του Skywalker Saga. Σύμφωνα με το Deadline, οι ταινίες θα είναι τα επεισόδια 10-12, αλλά insiders της Lucasfilm φέρονται να αμφισβητούν ότι οι νέες ταινίες θα συνεχίσουν την ιστορία της αρχικής τριλογίας, των prequel και των sequel.

Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, είναι ότι ο Simon Kinberg θα αναλάβει την ανάπτυξη της τριλογίας. Θα γράψει το σενάριο και για τις τρεις ταινίες και θα αναλάβει την παραγωγή τους μαζί με την Kathleen Kennedy, το αφεντικό της Lucasfilm.

Ο Kinberg έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το spin-off των X-Men «Dark Phoenix» το 2019, αφού έγραψε πολλές άλλες ταινίες του franchise, όπως «The Last Stand», «First Class» και «Days of Future Past» (στην τελευταία εκ των οποίων ήταν και παραγωγός). Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης εμπειρία στον μακρινό, μακρινό γαλαξία: είναι επίσης συνδημιουργός της animated σειράς Star Wars Rebels, η οποία έτρεξε για τέσσερις σεζόν μεταξύ 2014 και 2018, και έχει πιστωθεί ως δημιουργικός σύμβουλος στο The Force Awakens και το Rogue One.

Τίποτα άλλο δεν είναι ακόμη γνωστό για τις νέες ταινίες, όπως λεπτομέρειες για την πλοκή ή τους χαρακτήρες. Αν όντως αποτελούν μέρος του Skywalker Saga, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτό για την υπό ανάπτυξη ταινία Rey της σκηνοθέτιδας Sharmeen Obaid-Chinoy, στην οποία η Daisy Ridley θα επιστρέψει στο franchise Star Wars, καθώς ο χαρακτήρας της θα προσπαθήσει να ξαναχτίσει το Τάγμα των Jedi.

