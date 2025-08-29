Star Wars: Starfighter, αποκαλύφθηκε το cast της νέας ταινίας που έρχεται το 2027!

Η Lucasfilm επιβεβαίωσε την έναρξη γυρισμάτων για το επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού σύμπαντος Star Wars, το οποίο έρχεται μετά την ταινία The Mandalorian & Grogu που αναμένεται το 2026. Ο τίτλος της νέας ταινίας είναι Star Wars: Starfighter και έχει ήδη προγραμματισμένη κυκλοφορία στις αίθουσες για τις 28 Μαΐου 2027.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν του George Lucas, καθώς θα διαδραματίζεται σε μια περίοδο που μέχρι σήμερα δεν έχει εξερευνηθεί στις κινηματογραφικές παραγωγές του franchise.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ryan Gosling, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστή, έναν χαρισματικό πιλότο-πολεμιστή, πιθανότατα τον ίδιο τον «Starfighter» του τίτλου. Η συμμετοχή του θεωρείται στρατηγική κίνηση, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς και καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Όμως ο Gosling δεν θα είναι μόνος του. Η Lucasfilm ανακοίνωσε ένα καστ που συνδυάζει μεγάλα ονόματα με ανερχόμενα ταλέντα, δίνοντας την αίσθηση ότι η ταινία στοχεύει να προσφέρει τόσο λάμψη όσο και ανανέωση.

Στο πλευρό του Gosling θα δούμε τον Matt Smith, γνωστό για τον ρόλο του στη σειρά Doctor Who αλλά και για τη συμμετοχή του στο House of the Dragon. Η Mia Goth, που ξεχώρισε με τις ερμηνείες της σε ανεξάρτητες αλλά και πιο mainstream παραγωγές τρόμου, θα δώσει τη δική της ιδιαίτερη παρουσία στο καστ. Παράλληλα, η Amy Adams, με πολυάριθμες υποψηφιότητες για Όσκαρ και μακρά καριέρα σε ταινίες υψηλού κύρους, ενισχύει το κύρος της παραγωγής.

Συμμετέχουν επίσης οι Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings και Flynn Gray, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται σε φωτογραφία από το σετ καθισμένος σε ένα landspeeder δίπλα στον Gosling. Το μείγμα αυτό ηθοποιών υπόσχεται μια δυνατή και πολυεπίπεδη κινηματογραφική εμπειρία.

Το Star Wars: Starfighter δεν συνδέεται με το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του 2001 που κυκλοφόρησε την εποχή των prequels. Πρόκειται για μια εντελώς πρωτότυπη αφήγηση, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό στους θεατές που έχουν ήδη ζήσει δεκαετίες ιστοριών με Jedi, Sith και μάχες σε ολόκληρο τον γαλαξία.

Στο σκηνοθετικό τιμόνι βρίσκεται ο Shawn Levy, που έχει αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το Free Guy και το Deadpool and Wolverine. Το σενάριο υπογράφει ο Jonathan Topper, γνωστός από τις σειρές Warrior και Your Friends and Neighbors. Η σύμπραξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για μια ταινία που θα συνδυάζει χιούμορ, δράση και συναίσθημα, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στο πνεύμα του Star Wars.

Ο Levy, σε ανακοίνωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του:

Από τη μέρα που η Kathy Kennedy με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια μέσα σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά. Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα. Το να ενταχθώ σε αυτό το σύμπαν με τέτοιους συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου.

Τα λόγια του Levy υπογραμμίζουν την πρόθεση της Lucasfilm να επενδύσει σε μια νέα φάση για το franchise, η οποία δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά σε παλιούς χαρακτήρες ή γνώριμα μονοπάτια.

Η απόφαση να τοποθετηθεί η ιστορία σε μια αχαρτογράφητη περίοδο αφήνει ανοιχτές αμέτρητες δυνατότητες για νέους μύθους, πλοκές και χαρακτήρες. Αυτό δίνει στη δημιουργική ομάδα την ελευθερία να απομακρυνθεί από την «βαρύτητα» της κεντρικής saga των Skywalker και να δημιουργήσει έναν κόσμο που θα σταθεί μόνος του αλλά και θα εμπλουτίσει το ήδη τεράστιο σύμπαν του Star Wars.

Η Lucasfilm γνωρίζει καλά ότι η επιτυχία ενός τόσο εμβληματικού franchise εξαρτάται από την ικανότητά του να ανανεώνεται. Με έναν σκηνοθέτη που διαθέτει φρέσκια ματιά, έναν σεναριογράφο με εμπειρία σε πολυεπίπεδες ιστορίες και ένα καστ που συνδυάζει εμπειρία και δυναμισμό, το Star Wars: Starfighter μοιάζει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

