Star Wars: The Acolyte, η Disney αποκαλύπτει γιατί σταμάτησε την παραγωγή της σειράς

Μπορεί η Lucasfilm να ζει μια περίοδο θετικής δημοσιότητας και επιτυχίας χάρη στην τελευταία της τηλεοπτική σειρά Skeleton Crew, αλλά η σειρά επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Jude Law δεν είναι ο μόνος τίτλος Star Wars που έκανε πρεμιέρα στο Disney+ φέτος.

Το περασμένο καλοκαίρι η Lucasfilm έκανε επίσης το ντεμπούτο της σειράς «The Acolyte», μια σειρά με επίκεντρο τους Sith που διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Star Wars: Episode I - The Phantom Menace». Στα οκτώ επεισόδιά της, η σειρά αποδείχθηκε διχαστική για τους κριτικούς και μόλις ένα μήνα μετά την προβολή του φινάλε του The Acolyte η Disney και η Lucasfilm ανακοίνωσαν ότι δεν θα επαναφέρουν τη σειρά για δεύτερη σεζόν.



Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vulture, ο Alan Bergman, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, έριξε φως στην παρασκηνιακή απόφαση να ακυρωθεί το The Acolyte μετά από μόλις μία σεζόν. «Όσον αφορά το Acolyte, ήμασταν ευχαριστημένοι με την απόδοσή μας, αλλά δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι δεδομένης της δομής του κόστους αυτού του τίτλου, ειλικρινά, για να πάμε να κάνουμε μια δεύτερη σεζόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν το κάναμε».



Όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες του Skeleton Crew να πάρει τη δεύτερη σεζόν που δεν πήρε το The Acolyte, ο Bergman πρόσθεσε: «Το Skeleton Crew βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα, οπότε θα δούμε. Είδαμε κάποια ανάπτυξη σε αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει».

Για ορισμένους θαυμαστές του Star Wars, η ακύρωση του The Acolyte ήρθε ως επιβεβαίωση της πεποίθησής τους ότι δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα του franchise. Για άλλους, ήταν ένα δύσκολο και απογοητευτικό χτύπημα. Σύμφωνα με τον Bergman, όμως, η μοίρα του The Acolyte δεν αντανακλούσε τόσο την ποιότητά του ή την πίστη της Lucasfilm στο project όσο ήταν μια πρακτική απόφαση που ελήφθη με βάση το κόστος παραγωγής της σειράς και τα νούμερα τηλεθέασης.



Στην ίδια συνέντευξη στο Vulture, ο Bergman προσέφερε ένα συναρπαστικό tease για το τι πρόκειται να έρθει για τους fans του Star Wars στο εγγύς μέλλον - φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πλέξει το εγκώμιο ενός επερχόμενου τίτλου. «Όσον αφορά το τι έρχεται, έχουμε τη 2η σεζόν του Andor, για την οποία είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Είναι εξαιρετική. Έχω παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια και είναι μια φανταστική σεζόν. Και στη συνέχεια έχουμε τη 2η σεζόν της Ahsoka, της οποίας ηγείται ο Dave Filoni. Και στη συνέχεια εξετάζουμε μια σειρά από επιπλέον σειρές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε».

