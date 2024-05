Η νέα σειρά Star Wars της Disney, The Acolyte, θα προβληθεί σε μόλις ένα μήνα στην υπηρεσία Disney+ και το νέο trailer αποκαλύπτει ότι θα εξερευνήσει ένα ερώτημα που τέθηκε στο Star Wars Episode VIII: The Last Jedi: Είναι, τελικά, το τάγμα των Jedi τόσο καλό;

Τοποθετημένο αρκετά νωρίτερα από τα γεγονότα της prequel τριλογίας του Star Wars, το The Acolyte παρουσιάζει τον Jedi master Sol (Lee Jung-jae) στην εποχή της High Republic να ερευνά μια σειρά δολοφονιών, στις οποίες περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας Jedi. Το trailer αποκαλύπτει ότι η μυστηριώδης μαυροφορεμένη Mae (Amandla Stenberg), είναι μια πρώην μαθήτριά του και φαίνεται ότι μάλλον είναι ύποπτη για τους φόνους.

Μας συστήνει, επίσης, έναν μοχθηρό τύπο με μια περίεργη κάσκα, του οποίου το κόκκινο φωτόσπαθο ζωντανεύει σε μια ομιχλώδη ζούγκλα, κατά τα φαινόμενα λίγο πριν από μια μάχη με τον Sol. Είναι ένα μυστήριο ποιος κρύβεται πίσω από την κάσκα, το οποίο μοιάζει αρκετά με αυτό του Kylo Ren στην πιο πρόσφατη τριλογία Star Wars. Μπορεί να είναι ο μεγάλος κακός της σειράς ή απλά ένα όραμα που βλέπει ο Sol. Δεν αποκλείεται, επίσης, η Disney να ετοιμάζεται να μας διηγηθεί τον θρύλο του Darth Plagueis του Σοφού, τον οποίο αφηγήθηκε ο αυτοκράτορας Palpatine στον Anakin Skywalker (aka Darth Vader) στο Star Wars Episode III.

Στους πρωταγωνιστές του The Acolyte συμπεριλαμβάνονται οι Carrie-Anne Moss, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman και Joonas Suotamo. Πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου με δύο επεισόδια στο Disney+.