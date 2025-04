Star Wars Zero Company: Αυτό είναι το turn-based strategy που ετοιμάζει η Respawn

Το επόμενο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει από την EA για το σύμπαν του Star Wars θα είναι μια εμπειρία στρατηγικής. Ανακοινώθηκε επίσημα με τον τίτλο Star Wars Zero Company, αλλά θα αποκαλυφθεί πλήρως την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα στούντιο ανάπτυξης και την κατεύθυνσή τους.

Περιγράφεται ως «turn-based παιχνίδι τακτικής για έναν παίκτη», ο τίτλος αναπτύσσεται από την Bit Reactor, ενώ συνεργάζονται οι Respawn Entertainment και Lucasfilm Games. «Στρατολογήστε μια αντισυμβατική ομάδα πρακτόρων και αναπτύξτε τους σε αποστολές που δεν μοιάζουν με καμία άλλη στον γαλαξία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η EA μίλησε αρχικά για το project το 2022, όταν η Respawn ανέλαβε να δημιουργήσει τρία παιχνίδια που διαδραματίζονται στον κόσμο του Star Wars. Τα δύο από αυτά ήταν εσωτερικά παιχνίδια (το Star Wars Jedi Survivor και ένα μη ανακοινώσιμο FPS), ενώ το τρίτο, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι αυτό το project, ήταν μια εκδοτική συνεργασία με την Bit Reactor. Μέχρι σήμερα δεν είχαν κοινοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μυστηριώδες παιχνίδι.



Η Bit Reactor είναι ένα στούντιο που ιδρύθηκε από τον βετεράνο της Firaxis Games, Greg Foertsch. Το Star Wars Zero Company αναμένεται να είναι το πρώτο του παιχνίδι. Η ομάδα λέγεται ότι αποτελείται από προγραμματιστές που έχουν εργαστεί στο παρελθόν στα XCOM, Civilization, Gears of War και Elders Scrolls Online.



Η EA ετοιμάζεται να κάνει πλήρη αποκάλυψη του Star Wars Zero Company στην επερχόμενη εκδήλωση Star Wars Celebration στην Ιαπωνία. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5.