Star Wars Zero Company: Ημερομηνία κυκλοφορίας για το turn-based παιχνίδι στρατηγικής

Η Electronic Arts, σε άμεση συνεργασία με τη Respawn Entertainment και το νεοσύστατο στούντιο Bit Reactor, προχώρησαν στην επίσημη αποκάλυψη της ημερομηνίας κυκλοφορίας του Star Wars Zero Company. Μέσα από το Summer Game Fest 2026, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο gameplay trailer, το οποίο ξεκαθαρίζει τη φύση του τίτλου και επιβεβαιώνει τις φήμες των προηγούμενων μηνών. Η μετάβαση του κορυφαίου franchise επιστημονικής φαντασίας σε καθαρόαιμα turn-based tactical μονοπάτια αναμένεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη συγκεκριμένη κατηγορία, προσφέροντας υψηλή στρατηγική πολυπλοκότητα.

Η επιλογή της κυκλοφορίας αποκλειστικά σε hardware τελευταίας τεχνολογίας αποτελεί σαφή ένδειξη των τεχνικών απαιτήσεων του τίτλου. Στα turn-based παιχνίδια τακτικής, ο υπολογισμός των κινήσεων της τεχνητής νοημοσύνης (AI) απαιτεί τεράστια επεξεργαστική ισχύ, ειδικά όταν το πεδίο της μάχης είναι γεμάτο από δεκάδες μονάδες των Separatist Droids. Η απουσία υποστήριξης για παλαιότερα συστήματα διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί καταστροφής του περιβάλλοντος, τα πολύπλοκα συστήματα φωτισμού και η δυναμική αλλαγή του πεδίου της μάχης θα αποδίδονται αψεγάδιαστα, εκμεταλλευόμενα πλήρως τις ταχύτητες των σύγχρονων SSD δίσκων.

Το gameplay βασίζεται σε turn-based τακτικές ανταλλαγές πυρών, αυστηρή διαχείριση κάλυψης και πιθανότητες επιτυχίας χτυπήματος, θυμίζοντας έντονα τη λογική του XCOM. Η ομάδα του παίκτη θα αξιοποιεί ξεχωριστά classes, διαφορετικούς τύπους οπλισμού και υψομετρικά πλεονεκτήματα για να αντιμετωπίσει τον εχθρό.

Η εγγύηση για την ποιότητα του gameplay έρχεται απευθείας από το βιογραφικό των δημιουργών. Η Bit Reactor ιδρύθηκε από τον Greg Foertsch, τον βετεράνο Senior Art Director τίτλων-σταθμών όπως τα XCOM: Enemy Unknown και XCOM 2, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από πρώην στελέχη της Firaxis Games. Οι μηχανισμοί μάχης δεν αποτελούν απλώς την προσαρμογή του Star Wars σε ένα υπάρχον καλούπι, αλλά αναπτύχθηκαν εξαρχής για να αξιοποιήσουν τη φύση των όπλων του σύμπαντος, όπως τα blasters και τα θερμικά εκρηκτικά. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να αναβαθμιστεί ενδελεχώς, να αλλάξει εξοπλισμό και να ξεκλειδώσει νέες ικανότητες όσο προχωρά το campaign.

Η αφήγηση του Zero Company τοποθετείται χρονικά στη διάρκεια των Clone Wars. Οι παίκτες θα διοικούν ένα νέο διαστημόπλοιο που λειτουργεί ως κινητή βάση, οργανώνοντας αποστολές δολιοφθοράς εναντίον του στρατού των Droids, με το trailer να επιβεβαιώνει την παρουσία του Anakin Skywalker.

Η οπτική γωνία από την οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα αποκλίνει από τα συνηθισμένα μοτίβα των τίτλων της EA. Αντί για τους κλασικούς παντοδύναμους Jedi, οι παίκτες αναλαμβάνουν μια ομάδα από εγκληματίες και επιζήσαντες, αναδεικνύοντας το σκληρό, σκοτεινό πρόσωπο του πολέμου. Το διαστημόπλοιο σας λειτουργεί ως το κεντρικό hub όπου οι παίκτες διαχειρίζονται τους πόρους, εκπαιδεύουν τους στρατιώτες και αποφασίζουν ποιους πλανήτες θα χτυπήσουν. Η επιβεβαιωμένη συμμετοχή χαρακτήρων όπως ο General Skywalker προσθέτει βάθος στο lore, όμως η Respawn έχει καταστήσει σαφές ότι η ιστορία εστιάζει στους δικούς σας εξατομικευμένους ήρωες και στην τακτική επιβίωσή τους.

Το Star Wars Zero Company κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 27 Αυγούστου 2026 για PC (μέσω Steam και Epic Games Store), PlayStation 5 και Xbox Series X/S.