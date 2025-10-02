FIFA Heroes: Οι μασκότ παίρνουν τη σκυτάλη σε νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι 5x5

Μετά την πολυσυζητημένη αποχώρηση του FIFA brand από την EA και τη μετονομασία της σειράς σε EAFC, πολλοί αναρωτιόνταν τι επιφύλασσε το μέλλον για την επίσημη άδεια της FIFA στον χώρο του gaming. Η απάντηση ήρθε: το FIFA επιστρέφει με μια απροσδόκητη στροφή. Το νέο παιχνίδι, με τίτλο FIFA Heroes, θα κυκλοφορήσει το 2026 και θα επικεντρώνεται σε πεντάδες ποδοσφαίρου με πρωταγωνιστές όχι παίκτες, αλλά… μασκότ.

Εκεί όπου η παλιά σειρά FIFA —πλέον EAFC— είχε χτίσει το όνομά της πάνω στον ρεαλισμό, τις επίσημες άδειες και τη λεπτομερή απεικόνιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το FIFA Heroes ακολουθεί εντελώς διαφορετικό μονοπάτι. Η έμφαση δεν δίνεται στους διάσημους ποδοσφαιριστές αλλά σε καρτουνίστικους χαρακτήρες-μασκότ, που θυμίζουν περισσότερο animation παρά αληθινό γήπεδο.

Στο επίσημο trailer, που συνοδεύτηκε από το σχετικό δελτίο Τύπου, παρουσιάστηκαν οι τρεις πρώτες μασκότ: ο Clutch, ένας αετός που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, ο Zayu, ένα jaguar από το Μεξικό, και ο Maple, μία άλκη από τον Καναδά. Οι χαρακτήρες αυτοί δεν θα περιορίζονται σε απλές κινήσεις, αλλά θα διαθέτουν «super abilities» και ξεχωριστές ειδικές κινήσεις που θα αλλάζουν τη ροή των αγώνων.

Σύμφωνα με τη FIFA, το FIFA Heroes θα προσφέρει διαφορετικές μορφές παιχνιδιού: από PvE matches για όσους θέλουν να παίξουν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι online PvP αναμετρήσεις με φίλους και αντιπάλους από όλο τον κόσμο. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυσυμπαντικού ρόστερ, όπου οι παίκτες θα μπορούν να συνδυάσουν μασκότ, αγαπημένους ποδοσφαιριστές και φανταστικούς ήρωες σε μια ομάδα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού ποδοσφαίρου.

Ο Christian Volk, Director of Gaming and eSports στη FIFA, υπογράμμισε στη δήλωσή του πως «ο σκοπός μας πάντα ήταν να ενώνουμε τους ανθρώπους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο». Με το FIFA Heroes, όπως είπε, η ομοσπονδία επιδιώκει να αγγίξει τη νέα γενιά, προσφέροντας μια πιο παιχνιδιάρικη και οικογενειακή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα «αναζωπυρώνει τη νοσταλγία» για όσους μεγάλωσαν με τα κλασικά FIFA. Το παιχνίδι, πρόσθεσε, θα ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα του FIFAe, επεκτείνοντας το ψηφιακό οικοσύστημα της ομοσπονδίας.

Το FIFA Heroes αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα είναι διαθέσιμο σε mobile συσκευές, Xbox, PlayStation και Nintendo Switch, δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικά κοινά να ζήσουν την εμπειρία.