Το Battlefield 6 τρολάρει το Call of Duty με νέο live-action trailer

Η Electronic Arts και η Battlefield Studios αποφάσισαν να παίξουν με το χιούμορ και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τους fans: το Battlefield 6 δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα του Call of Duty όσον αφορά τις υπερβολικές celebrity εμφανίσεις και τα καρτουνίστικα skins. Το νέο live-action trailer του παιχνιδιού κυκλοφόρησε προκαλώντας αίσθηση, αφού επιστρατεύει γνωστά πρόσωπα μόνο και μόνο για να τα «εξαφανίσει» αμέσως μέσα στο χάος της μάχης.

Στο βίντεο βλέπουμε τους Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen και Paddy Pimblett να μπαίνουν στο πεδίο της μάχης ως οι εαυτοί τους, με στόμφο και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, οι προσδοκίες τους καταρρέουν γρήγορα, καθώς το trailer φροντίζει να δείξει πόσο αναλώσιμοι είναι σε έναν κόσμο γεμάτο εκρήξεις, καταστροφές και ανεξέλεγκτη βία.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί σαφή αναφορά στη διάσημη καμπάνια του Call of Duty με τίτλο "There’s A Soldier In All Of Us", όπου εμφανίζονταν διάφοροι celebrities, όπως οι Sam Worthington, Jonah Hill και Dwight Howard, να απολαμβάνουν τις μάχες σαν επαγγελματίες στρατιώτες. Στην περίπτωση του Battlefield 6, όμως, οι επώνυμοι ήρωες δεν έχουν καμία ελπίδα μέσα στο απόλυτο χάος.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη σαφή δυσαρέσκεια των fans της σειράς, που δεν θέλουν το Battlefield να υιοθετήσει την πιο «ελαφριά» προσέγγιση του ανταγωνισμού. Η κοινότητα έχει δείξει ξεκάθαρα ότι απορρίπτει την ιδέα των celebrity operators και των ακραίων skins τύπου Beavis and Butt-head που εμφανίστηκαν στο Call of Duty. Το Battlefield 6 θέλει να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή τη φιλοσοφία, επιμένοντας στον ρεαλισμό, την ένταση και τη σκληρότητα που χαρακτηρίζουν τη σειρά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η EA τραβάει την προσοχή με το marketing του νέου τίτλου. Το αρχικό launch trailer για την καμπάνια είχε επικεντρωθεί στις καταστροφές κτιρίων και στον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη ροή της μάχης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε και το Portal mode, μια λειτουργία που δίνει στους παίκτες εργαλεία για να δημιουργήσουν τους δικούς τους χάρτες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ένταση και χάος στις αναμετρήσεις.

Η DICE γνωρίζει πολύ καλά ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της. Η προηγούμενη κυκλοφορία, το Battlefield 2042, άφησε πικρή γεύση σε μεγάλο μέρος της κοινότητας λόγω τεχνικών προβλημάτων και αμφιλεγόμενων επιλογών στον σχεδιασμό. Η Rebecka Coutaz, επικεφαλής της DICE, έχει δηλώσει πως αισθάνεται προσωπική υποχρέωση να παραδώσει μια εμπειρία που θα αποκαταστήσει τη φήμη του franchise και θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη των παικτών.

Οι πρώτες δοκιμές που μοιράστηκαν δημοσιογράφοι και ειδικοί του χώρου αφήνουν υποσχέσεις, μιλώντας για ένα παιχνίδι που επιστρέφει στις ρίζες του αλλά με σύγχρονη προσέγγιση. Το βάρος πέφτει στον ρεαλισμό, στη στρατηγική και στις εντυπωσιακές καταστροφές, στοιχεία που διαχρονικά διαφοροποιούν το Battlefield από τον ανταγωνισμό.

Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν οι ίδιοι πολύ σύντομα, καθώς το Battlefield 6 κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου για PS5, Xbox Series X|S και PC.